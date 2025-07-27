Vuoden Mallitalo on kahden perheen yhteisprojekti – Hietasaaren Veistot hurmasivat RKL:n raadin Asuntomessuilla

14.8.2025 18:45:00 EEST | Asuntomessut | Tiedote

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on valinnut Asuntomessuilla Oulussa Vuoden Mallitaloksi Hietasaaren Veistot. Palkitut kohteet ovat kahden oululaisperheen yhdessä toteuttama CLT-rakenteinen pientalokokonaisuus, jota yhdistää yhteinen piha, terassi ja kesäkeittiö.

Vuoden mallitalona palkittujen Hietasaaren Veistojen rakennusprojekti oli kahden oululaisperheen yhteishanke. Erityismaininta myönnettiin Honka Kömmelin saunalle. Palkinnot jaettiin 14.8. Asuntomessujen Kaleva-lavalla.
Perinteinen RKL:n Vuoden Mallitalo -tunnustus myönnettiin Asuntomessuilla Hietasaaren Veistoille, joka on kahden erillisen, mutta pohjaratkaisuiltaan identtisten talojen kokonaisuus. RKL:n raati kiitti voittajakohteita kokonaisvaltaisesti onnistuneesta toteutuksesta, jossa yhdistyvät vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rakentamisen korkea laatu:

”CLT-massiivipuiset rakennukset on viimeistelty huolellisesti, ja kokonaisuuden piharatkaisut, yhteistilat ja tekniset yksityiskohdat osoittavat sekä ekologista ajattelua että suunnittelun ja toteutuksen osaamista.”

Arviossaan raati kiinnitti huomiota muun muassa viherkattojen viivytysratkaisuja hyödyntävään hulevesien hallintaan, aurinkoenergian käyttöön sekä käsin veistettyihin hirsisaunoihin, jotka edustavat alueen rakennusperinnettä.

Raati huomautti niin ikään Hietasaaren Veistojen olevan erinomainen esimerkki siitä, mitä saavutetaan, kun rakentajat yhdistävät voimansa.

”Yhteishankintoja on toteutettu tehokkaasti ja taloudellisesti, myös työkuormaa on voitu jakaa. Kohteet osoittavat, kuinka yhteisöllinen rakentaminen voi johtaa poikkeuksellisen onnistuneeseen lopputulokseen.”

Esiin nostettiin myös näkyvän CLT-puupinnan poikkeuksellisen laadukkaan käsittelyn, jota se pitää harvinaisena nykyrakentamisessa, jossa palomääräykset usein rajoittavat puun esiin tuomista. Puupintojen luonnollinen pehmeys luo tilaan lämpöä ja ajattomuutta.

”Tämä palkinto on meille iso ilo ja osoitus siitä, mitä voi syntyä, kun tehdään asioita yhdessä. Projekti eteni suunnitelmista toteutukseen ja viimeistelyyn asti vahvan yhteisöllisyyden siivittämänä. Kiitos myös näytteilleasettajille ja kumppaneille, joiden kanssa saimme aikaan korkeatasoisen ja kodikkaan kokonaisuuden”, Veistojen rakentajaperheiden ajatukset summaa Mika Ervasti.

Erityismaininta Honka Kömmelin saunalle

RKL myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös erityismaininnan. Sen ansaitsi Honka Kömmelin paljon huomiota herättänyt sauna. Kaksikerroksisen saunatilan persoonallinen arkkitehtuuri, käsityön jälki ja harkitut materiaalivalinnat herättivät raadissa yksimielistä ihailua.

Kömmelin rakentajapariskunta Emma Puutio ja Lassi Leppänen kertovat palkitusta saunastaan:

”Meille oli tärkeää, että talo on omaleimainen, mutta ilman krumeluureja joka paikassa. Halusimme antaa arkkitehtiystävällemme Juho Lonkilalle vapaat kädet saunan suunnitteluun, ja koska neliöitä kahden ihmisen asumiseen riitti, 10 neliön antaminen saunalle ei ollut kynnyskysymys. Lopputuloksena on loistavalöylyinen ja persoonallinen tila, joka poikkeaa kodin muusta tunnelmasta ja on omiaan aiheuttamaan ihmetystä kävijässä.”


RKL:n Vuoden Mallitalo -palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna RKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen, II. puheenjohtaja Jere Väisänen ja jäsen Antero Kinnunen. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 14.8.2025.


Lisätietoja:

Diana Råman
Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
040 849 9463, diana.raman@rkl.fi

RKL:n kilpailuraati nosti arviossaan esiin muun muassa CLT-puupinnan poikkeuksellisen laadukkaan käsittelyn Hietasaaren Veistoissa.
RKL:n raati kiitti voittajakohteita kokonaisvaltaisesti onnistuneesta toteutuksesta, jossa yhdistyvät vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rakentamisen korkea laatu.
RKL myönsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös erityismaininnan, jonka ansaitsi Honka Kömmelin kaksikerroksinen sauna.
Hietasaaren Veistoissa puupintojen luonnollinen pehmeys luo tilaan lämpöä ja ajattomuutta.
Honka Kömmelin uniikki sauna on arkkitehti Juho Lonkilan käsialaa.
Palkitut kohteet ovat kahden oululaisperheen yhdessä toteuttama CLT-rakenteinen pientalokokonaisuus, jota yhdistää yhteinen piha, terassi ja kesäkeittiö.
RKL:n raati kiinnitti Hietasaaren Veistoissa huomiota muun muassa viherkattojen viivytysratkaisuja hyödyntävään hulevesien hallintaan.
Vuoden mallitalona palkittujen Hietasaaren Veistojen rakennusprojekti oli kahden oululaisperheen yhteishanke. Erityismaininta myönnettiin Honka Kömmelin saunalle. Palkinnot jaettiin 14.8. Asuntomessujen Kaleva-lavalla.
RKL:n Vuoden mallitalo -palkinto jaettiin 14.8. Asuntomessuilla Oulussa, messualueen Kaleva-lavalla.
Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on asumisen kehittämiseen keskittyvä toimija, jonka tavoitteena on edistää kestävää, laadukasta ja monimuotoista asumista tarjoamalla oivalluksia ajankohtaisista ratkaisuista. Toimintaa ohjaavat asukkaan näkökulma ja yhteiskunnan muutostrendit. Vuonna 2025 Asuntomessut järjestetään Oulussa ja vuonna 2026 Lempäälässä.

