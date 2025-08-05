Teos-kustantamo

Alussa oli... -menestyskirjan tekijä paljastaa meille nyt "perimmäisen salatun totuuden maailmasta"

29.8.2025 11:48:20 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

Antropologi David Graeberin teos Perimmäinen salattu totuus maailmasta kutsuu meidät tavoittelemaan vapaampaa maailmaa.

David Graeber (1961–2020) oli yhdysvaltalainen antropologi ja aktivisti.
David Graeber (1961–2020) oli yhdysvaltalainen antropologi ja aktivisti. Kuva: Marijan Murat

Antropologi David Graeberin (1961–2020) postuumisti julkaistu esseekokoelma The Ultimate Hidden Truth of the World sai heti ilmestyttyään vuonna 2024 ylistäviä arvioita ja herätti vilkasta kansainvälistä keskustelua. Nyt teos ilmestyy suomeksi Anna Tuomikosken taidokkaana käännöksenä nimellä Perimmäinen salattu totuus maailmasta.

Ihmiskuntaa uhkaavat monet kriisit: poliittiset, taloudelliset ja ekologiset. Silti olemme katsoneet parhaaksi joko jatkaa business as usual tai idealisoida menneisyyttä.

David Graeber oli yksi harvoista, jotka ajattelivat vastakarvaan. Hän uskalsi kuvitella uuden ymmärryksen menneisyydestä ja tulevaisuuden, jossa yhteiskuntajärjestys perustuisi ihmisten vapauteen.

Teos koostuu Graeberin kolmella vuosikymmenellä julkaistuista kirjoituksista aikamme suurimmista kysymyksistä: eriarvoi­suudesta, teknologiasta, ”lännen” identiteetistä, demokratiasta, taiteesta, vallasta, vihasta, keskinäisestä avusta ja vastarinnasta. Teksteissään Graeber haastaa totunnaiset ajatukset poliittisesta elämästä.

Hän kirjoittaa: ”Perimmäinen salattu totuus maailmasta on se, että maailma on meidän tekoamme ja voisimme aivan yhtä hyvin tehdä sen toisenlaiseksi."

Kirjaan on laatinut esipuheen yhdysvaltalainen esseisti, kriitikko ja tietokirjailija Rebecca Solnit. Solnitin mukaan David Graeberin supervoima oli hänen ulkopuolisuutensa. 

"David ei lähtenyt liikkeelle yleisesti hyväksytyistä olettamuksista vaan pyrki päinvastoin purkamaan vanhat totuudet, näyttämään, että ne ovat mielivaltaisia ja rajoittavia eikä niihin ole pakko uskoa."

"David ajatteli vapauden tähden, hänen ajattelunsa on vapauttavaa niin keinoiltaan kuin päämääriltään."

Perimmäinen salattu totuus maailmasta ilmestyy marraskuussa myös suomenkielisenä äänikirjana Tuomas Nevanlinnan lukemana.

Teos on heti arvosteluvapaa.

Kirjailijasta:

David Graeber (1961–2020) oli yhdysvaltalainen antropologi, aktivisti ja kirjailija, joka tunnetaan panoksestaan antropologiaan, poliittiseen taloustieteeseen ja yhteiskuntateoriaan sekä henkilökohtaisesta osallistumisestaan yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Häneltä on aiemmin suomeksi julkaistu yhdessä David Wengrow’n kanssa menestysteos Alussa oli... Ihmiskunnan uusi historia.

