Satasen sukusalaisuus – mitä tapahtuu, kun outo ihminen ilmoittautuu sukulaisten velipuoleksi?

19.8.2025

Romaani tutkii ihmisen rikkautta ja köyhyyttä, hyvyyttä ja pahuutta. Vanha kainuulainen kerrontatyyli ja pikkutarinoiden välähdyksenomaisuus tavoittaa komiikallaan ja huumorillaan myös kaupunkieläjät.

Kansi: Jari Mattila
Tuula Väyrysen romaani Satasen sukusalaisuus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Mitä tapahtuu, kun outo ihminen ilmoittautuu sukulaisten velipuoleksi? Löytyykö Kämyn sotaretkien salaisuuteen selvyyttä juoruista, rakkauskirjeistä, sotilaspassin tutkimisesta? Mitä salaisuuksia paljastuu, kun neljä sotien jälkeen syntynyttä sisarusta selvittelee perintöasioitaan?

Satasen sukusalaisuus on monikerroksinen teos neljän sisaruksen matkasta eräältä Suomen kulmalta nykypäivään. Se on kertomus perinnönjaosta, jossa ei jaetakaan tavaraa, vaan isältä ja äidiltä saatua henkistä pääomaa. Sen avaavat yhteiset muistot, kirjeet ja salaisuus, jota yhteisvoimin yritetään selvittää. Tuntematonta isää etsitään sekä sota-ajan että nykyajan miehistä.

Kempeleellä asuva, Suomussalmella ja Kajaanissa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Tuula Väyrynen on tehnyt työuransa äidinkielen lehtorina. Hän on aiemmin kirjoittanut suurten ikäluokkien vaiheista kertovan tietokirjan Elonkaaret sekä 1950-luvusta kertovan kuvakirjan Kylä elää. Hän ottaa myös aktiivisesti kantaa lehtien yleisöpalstoilla ihmisyyttä, kasvatusta, yhteiskunnan näköaloja ja historiaa käsittelevillä kirjoituksillaan.

VÄYRYNEN, TUULA : Satasen sukusalaisuus
303 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524171359
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Kansi: Jari Mattila
Tuula Väyrysen kuva © Tuula Väyrynen
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

