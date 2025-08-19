Satasen sukusalaisuus – mitä tapahtuu, kun outo ihminen ilmoittautuu sukulaisten velipuoleksi?

Tuula Väyrysen romaani Satasen sukusalaisuus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Mitä tapahtuu, kun outo ihminen ilmoittautuu sukulaisten velipuoleksi? Löytyykö Kämyn sotaretkien salaisuuteen selvyyttä juoruista, rakkauskirjeistä, sotilaspassin tutkimisesta? Mitä salaisuuksia paljastuu, kun neljä sotien jälkeen syntynyttä sisarusta selvittelee perintöasioitaan?



Satasen sukusalaisuus on monikerroksinen teos neljän sisaruksen matkasta eräältä Suomen kulmalta nykypäivään. Se on kertomus perinnönjaosta, jossa ei jaetakaan tavaraa, vaan isältä ja äidiltä saatua henkistä pääomaa. Sen avaavat yhteiset muistot, kirjeet ja salaisuus, jota yhteisvoimin yritetään selvittää. Tuntematonta isää etsitään sekä sota-ajan että nykyajan miehistä.



Kempeleellä asuva, Suomussalmella ja Kajaanissa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Tuula Väyrynen on tehnyt työuransa äidinkielen lehtorina. Hän on aiemmin kirjoittanut suurten ikäluokkien vaiheista kertovan tietokirjan Elonkaaret sekä 1950-luvusta kertovan kuvakirjan Kylä elää. Hän ottaa myös aktiivisesti kantaa lehtien yleisöpalstoilla ihmisyyttä, kasvatusta, yhteiskunnan näköaloja ja historiaa käsittelevillä kirjoituksillaan.

VÄYRYNEN, TUULA : Satasen sukusalaisuus

303 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171359

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

