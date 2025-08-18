Aviador Kustannus

Raahelaiskirjailijan uutuustietokirja johdattaa kotitekoisen omenasiiderin valmistuksen saloihin

18.8.2025 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa
Kansi: Juho Juntunen (kannen kuva: Veli-Matti Mathlin)
Kansi: Juho Juntunen (kannen kuva: Veli-Matti Mathlin)

Veli-Matti Mathlinin tietokirja Pieni siideriopas omavaraisille kotipuutarhureille on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Omenoita riittää kotipuutarhoista moniin käyttötarkoituksiin. Usein osa sadosta jää käyttämättä. Yksi mainio käyttötarkoitus on kotisiiderin valmistus. Haluaisitko oppia siitä lisää?

Veli Matti Mathlin (s. 1976) on raahelainen opettaja ja hortonomi. Hän on työskennellyt mm. puutarhatalouden opettajana ja luomuviljelijänä. Tällä hetkellä hän toimii erityisopetuksen parissa. Mathlin on aikaisemmin kirjoittanut runoutta ja proosaa sekä tietokirjan humalanviljelystä. Siideriopas on luonteva jatko tähän luetteloon.

MATHLIN, VELI-MATTI : Pieni siideriopas omavaraisille kotipuutarhureille
87 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523813670
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen tietokirjallisuussiiderijuomatomenatpuutarhaomavaraisuusjuomanvalmistus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Juho Juntunen (kannen kuva: Veli-Matti Mathlin)
Kansi: Juho Juntunen (kannen kuva: Veli-Matti Mathlin)
Lataa
Veli-Matti Mathlinin kuva © Veli-Matti Mathlin
Veli-Matti Mathlinin kuva © Veli-Matti Mathlin
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

aavekoralli / aavikkoralli -esikoisrunokokoelma käsittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden olemusta nykymaailmassa18.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Elena Sulinin runokokoelma aavekoralli / aavikkoralli on julkaistu Aviadorin kustantamana. aavekoralli / aavikkoralli -runokokoelman päähenkilö ‘sinä’ matkaa muistoissaan kaukomaille, meren syvyyksiin ja vanhoihin rakkauksiin. Teos käsittelee nykyhetkessä sukupuolen, lisääntymisen ja seksuaalisuuden olemusta maailmassa, joka katoaa ympäriltä. Kokoelma tarkastelee luonnon ja kulttuurin sekä toisaalta kesytetyn ja villin välistä yhteyttä. Fragmentaarisen ilmaisun kautta runojen väliin jää tilaa ja outoa avaruutta lukijan leijailtavaksi. Elena Sulin (s. 1984) on helsinkiläinen esikoisrunoilija, meribiologi, journalisti ja elokuvaohjaaja. Kirjoittajan työssään hän tutkii vähemmistöjä, hyväksynnän ja yhteenkuuluvuuden tematiikkaa sekä totuuden rajapintaa: kohtia, joilla totuus liikkuu ja muuntuu faktasta fiktioksi. SULIN, ELENA : aavekoralli / aavikkoralli 71 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813786 Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Uutuuselämäkertateos Stevie Ray Vaughanista paljastaa, miksi muusikko jättäytyi pois David Bowien kiertueelta15.8.2025 15:17:33 EEST | Tiedote

Alan Paulin ja Andy Aledortin muusikkoelämäkerta Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana. Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina on Stevien bändikaverin Tommy Shannonin mukaan paras Steviestä kirjoitettu kirja. Kirja kertoo paitsi Stevien urasta muusikkona, myös hänestä ihmisenä. Kirjan on kirjoittanut amerikkalainen musiikkijournalisti Alan Paul, jolta on aiemmin suomennettu suosittu kirja Päättymätön tie – Allman Brothers Bandin tarina. Toisena kirjoittajana on amerikkalainen kitaristi Andy Aledort, joka on soittanut muun muassa Allman Brothersien kitaristin Dickey Bettsin yhtyeessä. Kirja pohjautuu runsaaseen ainutlaatuiseen haastattelumateriaaliin, ja siinä kerrotaan ensimmäistä kertaa syyt sille, miksi Stevie Ray Vaughan jättäytyi viime hetkellä pois David Bowien kiertueelta. PAUL, ALAN & ALEDORT, ANDY : Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina 333 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813328 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappalee

Vilvoittavat vedet – Päivi Konttisen valokuvia ja runoja Kulttuurikulmassa 11.–29.8.202515.8.2025 14:53:27 EEST | Tiedote

VILVOITTAVAT VEDET – REFRESHING WATERS Päivi Konttisen runoja ja valokuvia Aviadorin Kulttuurikulmassa 11.8. – 29.8. 2025 "Vesi on minulle mieluisa elementti ja se on usein läsnä myös valokuvissani. Vesi rauhoittaa ja rentouttaa niin kehoa kuin mieltäkin. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu lähivesiltä, Varkaudesta kotirannan laiturilta tai yleiseltä avantosaunalta sekä mökkimaisemista Heinäveden Kermajärveltä. Kuvaan, kun silmieni eteen ilmestyy jotain poikkeuksellisen kaunista tai erikoista, näin tapahtuu usein uimareissuilla varhaisina aamuina tai myöhäisinä iltoina, ympäri vuoden. Kameran linssin läpi laajasta maisemasta on helppo rajata parhaat palat. Tämä työskentelytapa on opettanut minua näkemään kauneutta ja hyvää yleensäkin elämässä, rajaamaan sen tärkeiksi ruuduiksi ja muistoiksi. Kuvaaminen on myös opettanut pysähtymään hetkiin, erityisesti niihin parhaimpiin ja kauneimpiin. Kirjoittaminen on minulle tapa selkeyttää ajatuksiani ja tiivistää mietteet muutamiin sanoihin. Kirjoit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye