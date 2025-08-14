SDP EDUSKUNTA

SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus ei ole missään vaiheessa välittänyt pienyrittäjien tulevaisuudesta

14.8.2025 17:56:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Pienyrittäjien tai itsensä työllistäjien asema ei ole hallituksen agendalla. Arvonlisäveron historiallisen suuret korotukset ja arvonlisäverovelvollisuuden alarajan riittämätön nostaminen, kotitalousvähennyksen leikkaus tässä suhdannetilanteessa sekä rakennusalan kriisin ohittaminen olivat kohtalokkaita juuri pienyritysten kannalta, muistuttaa Riitta Kaarisalo (ent. Mäkinen).

Jukka-Pekka Flander / SDP

Kokoomuksen Partanen paljasti tiedotteessaan 14.8. puolueensa hädän yrittäjiltä kumpuavan tyytymättömyyden edessä. Erityisesti pienyrittäjät ja itsensä työllistäjät ovat jääneet ilman puolustajaa oikeistohallituksen saksitalkoissa. Konkurssien määrä jatkaa Suomessa kasvuaan. Kovaa kritiikkiä sataa myös kasvua hakevilta pk-yrityksiltä. 

- Kukaan ei hallituksessa kuule tavallisten yrittäjien tuskaa. Oikeistohallituksen saldona on loputon määrä konkursseja ja työttömyyttä ja tilanne, jossa suomalaiset eivät uskalla luottaa tulevaisuuteen ja käyttää oman kotipaikkakuntansa yrittäjien palveluita.

Kaarisalo listaa kokoomuksen virheiksi muun muassa rakennusalan kriisin hoitamatta jättämisen ja monin tavoin epävarmuutta luoneen haitallisen talouspolitiikan.

SDP on esittänyt tilanteen helpottamiseksi mm. arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista 30 000 euroon, pienten yritysten julkisiin hankintoihin osallistumisen helpottamista, sekä investointien verokannustimien kehittämistä. SDP painottaa myös kasvun kannalta oleellisen kotimaisen riskirahoituksen merkitystä. Epäkohdan poistamiseksi kokoomus ei ole esittänyt ensimmäistäkään toimea. 

- Eivät yrittäjät tarvitse tai toivo loputtomia työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvia heikennyksiä, vaikka Orpo niin haluaa meidän ajattelevan. Yrittäjät tarvitsevat Suomen, jossa on tulevaisuudenuskoa, toimeliaisuutta ja koulutettua työvoimaa sekä kaikille reilut pelisäännöt, Kaarisalo muistuttaa.

- SDP on pienyrittäjien ja itsensä työllistäjien puolella. Kampaajien, partureiden, hoiva- ja siivousyrittäjien, korjaamoyrittäjien, kulttuuri- ja taideyrittäjien. Nämä yritykset ja itsensä työllistäjät eivät hyödy millään tavalla Purran-Orpon hallituksen politiikasta. Pienyrittäjät tarvitsevat enemmän kannustusta kuin lannistusta. Meidän pitää vapauttaa pienissä yrityksissä piilevä kasvuvoima, Kaarisalo päättää.

