MAL ja Akavan Erityisalat: Vaikeata historiaa pitää voida käsitellä museoissa
Museoita koskeva poliittinen ohjaus on noussut keskusteluun presidentti Trumpin hallinnon ilmoitettua USAn julkisia museoita koskevista ”puhdistuksista”.
– Uutiset Yhdysvalloista pöyristyttävät. On varmistettava, etteivät vastaavat museoita koskevat sensuuripyrkimykset leviä Suomeen. Ikävä kyllä museoiden resurssipula hankaloittaa historian käsittelyä jo nyt, sanoo Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.
Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ovat huolissaan trendeistä, jotka saattavat voimistuessaan kaventaa museoiden toimintaa ja vaarantaa niiden yhteiskunnallisen tehtävän toteutumisen.
Liitot vaativat, että museoiden on saatava riittävästi asiantuntijaresursseja ja vapautta, jotta niillä on tehtävänsä mukaisesti voimaa tarttua myös vaikeisiin aiheisiin.
- Museoiden resurssit pienenevät ja henkilöstöleikkausten uhka on koko ajan läsnä. Ymmärtävätkö päättäjät museoiden yhteiskunnallista tehtävää ja sieltä nousevaa rahoituksen tarvetta, kysyy Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.
- Kun museoiden taloudellinen liikkumavara käy ahtaammaksi, merkitsee se painetta tarttua vaarattomiin, helposti toteutettaviin, myyviin ja taloudellisesti edullisiin näyttelyteemoihin, jolloin museoiden tehtäväkenttä kapenee huolestuttavasti.
– Yhdysvalloista "siivotaan" jo museoiden näyttelyjä ideologisin perustein. Onko vaarana, että vastaavaa trendiä kantautuu myös Suomeen? Valitettavasti museoiden henkilökuntaan on Suomessakin kohdistunut väkivallan uhkaa, maalittamista ja jopa poliittista painostusta. Ammattilaiskyselymme mukaan on viitteitä siitä, että resurssipula voi jo nyt aiheuttaa museoissa itsesensuuria.
Kysely:
Vaikeiden historiallisten aiheiden käsittely kuormittaa museoammattilaisia
Tuoreen Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton ja Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen kyselytutkimuksen mukaan museoammattilaiset kokevat vaikeiden historiallisten aiheiden käsittelyn työssään kuormittavana. Erityistä huolta herättää se, että monet vastaajat yhdistivät vaikean historian parissa työskentelyyn liittyvän kuormituksen museoiden puutteellisiin resursseihin.
- Museoammattilaiset kokevat vaikean historian käsittelyn museoissa tärkeänä, mutta museoiden resursseista riippuu se, millaiset mahdollisuudet tähän on. Riittävään työhön perehtymiseen voi olla liian vähän aikaa ja liian pienillä resursseilla kynnys tarttua vaikeisiin aiheisiin kasvaa. Kuormitusta aiheuttaa kuitenkin myös se, jos museossa vältellään vaikean historian käsittelyä, kertoo järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitosta.
- Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista museoammattilaisista kertoi kokeneensa kuormitusta työssään. Kuormitusta aiheuttaa esimerkiksi jatkuva työ väkivaltaa, syrjintää tai kärsimystä koskevan historian parissa. Vaikea historia aiheuttaa myös voimakkaita ja joskus jopa aggressiivisia reaktioita yleisössä. Tämä luonnollisesti vaikuttaa työhyvinvointiin, Tummavuori lisää.
- Jos kaiken tämän lisäksi huolena ovat somekohut, työntekijöiden maalittaminen sekä museoiden rahoitusleikkaukset, uhkana onkin se, että aliresursoiduissa museoissa käsitellään mieluummin turvallisempina ja helpompina pidettyjä aiheita.
Työnantajan taattava riittävät resurssit
- Työmäärään nähden liian pienet resurssit ja jatkuva huoli lisäleikkauksista ovat henkilöstölle merkittävä kuormitustekijä, joka heikentää työhyvinvointia. Jos päälle tulee eettinen kuorma siitä, että museo joutuu sensuroimaan näyttelyjänsä työntekijöiden turvallisuuden ja resurssipulan vuoksi, tilanne on henkilöstölle kestämätön, sanoo neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.
- Museoiden yhteiskunnallisena tehtävänä on museolain mukaan ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että toiminnan resurssit mahdollistavat henkilöstölle tämän tehtävän täyttämisen ilman työhyvinvointia kuormittavia tekijöitä, Korpisaari sanoo.
***
Taustatietoja kyselystä
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliiton ja Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen museoammattilaisille suunnattuun kyselyyn vastasi 79 vastaajaa. Tiedot kerättiin 17.4.-12.5.2024. Linkki raporttiin: https://malry.fi/wp-content/uploads/2025/03/Vaikea-historia-museoammattilaisten-tyossa.pdf
Vaikeiden tai sensitiivisten historiallisten aiheiden parissa työskentely on museoalalla yleistä. 86 prosenttia vastanneista on työskennellyt viimeisimmissä tehtävissään vaikean historian parissa. Noin 63 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa kuormitusta vaikeiden aiheiden parissa työskennellessään.
Kyselyn mukaan mm. sodat, sotarikokset sekä erityisesti Suomen sotahistoriaan liittyvät asiat koettiin vaikeiksi aiheiksi. Vaikeaan historiaan koettiin usein liittyvän väkivaltaa, syrjintää ja eri ihmisryhmien kaltoinkohtelua. Kuitenkin vaikeina aiheina näyttäytyivät myös esimerkiksi rakennettuun kulttuuriperintöön, kulttuuriperinnön omistajuuteen sekä eri kulttuurien esittämiseen liittyvät kysymykset.
Museoiden tehtävat
https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2019/314#chp_1__sec_1__subsec_1
Museolain mukaan museoiden tavoitteena on
1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä;
2) edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville;
3) edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta;
4) edistää sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.
Museotoiminnan tarkoituksena on
1) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttäminen;
2) aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen;
3) aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen;
4) kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittäminen ja elämysten tarjoaminen;
5) yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.
Lisätietoja:
Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL, p. 040 774 7620
Tuulia-Tuulia Tummavuori, järjestökoordinaattori, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL, p. 040 554 7983
Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat, p. 040 777 9422
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Katariina Mäkelä, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MALToiminnanjohtajaPuh:040 774 7620katariina.makela@malry.fi
Tuulia-Tuulia Tummavuori, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MALJärjestökoordinaattoriPuh:040 554 7983tuulia-tuulia.tummavuori@malry.fi
Jaakko Korpisaari, Akavan ErityisalatNeuvottelupäällikkö, FM. Kuntasektorin ja hyvinvointialueiden sopimus- ja neuvottelutoiminta, kulttuuripolitiikka.Puh:040 777 9422jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi
