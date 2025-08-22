KotiSome LKV ravistelee välitysalaa: "Asiakas maksaa vain tehdystä työstä"

KotiSome LKV on kiinteistönvälitystoimisto, jonka päätoimipaikka on Levillä, Kittilässä. Yritys on keskittynyt loma-asuntojen välitykseen Levillä ja Ylläksellä. KotiSome on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä kiinteistönvälitystoimistona Suomessa. Myös Ylläs on listannut KotiSomen vastuullisuussertifioiduksi toimijaksi Suomen suurimman hiihtokeskuksen alueella. Lisäksi yrityksellä on oma vastuullisuusohjelma, johon kuuluu LakiTurva -konsepti kaikille asiakkaille. KotiSome on noussut nopeasti merkittäväksi toimijaksi hiihtokeskusten alueella ja saanut isoja asiakkuuksia, kuten S-Ketju ja Rakennusliike PolarHouse.