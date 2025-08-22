KotiSome LKV ravistelee välitysalaa: "Asiakas maksaa vain tehdystä työstä"
Levillä ja Ylläksellä toimiva KotiSome LKV haastaa alan toimintatavat uudella hinnoittelumallilla. Välityspalkkio ei enää perustu kiinteään prosenttiosuuteen kauppahinnasta, vaan mitattuun työmäärään. Se voi muuttaa asuntokaupan pelisääntöjä pysyvästi.
Varatuomari toi reiluuden takaisin asuntokauppaan
KotiSome LKV:n uusi palkkiojärjestelmä huomioi kohteen juridisen luonteen, sijainnin, omistusrakenteen, käytön, kunnon, erityispiirteet, markkinoinnin laajuuden ja kaupan toteutustavan. Näin hinnoittelu on läpinäkyvää ja räätälöityä, eikä perustu kaavamaisiin prosentteihin.
– Halusimme tuoda alalle mallin, joka on reilumpi, avoimempi ja aidosti asiakaslähtöinen. Nyt asiakas maksaa täsmälleen siitä työstä, joka heidän kohteensa myymiseen todella tarvitaan, KotiSome LKV:n toimitusjohtaja Jussi Pirhonen kertoo.
"Kiritämme koko kiinteistönvälitysalaa aidosti vastuullisempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan"
Välitysliikelaissa todetaan, että välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, tehty työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä muut seikat.
– Uudistettu palkkiomalli on tärkeä askel kohti reilumpaa kiinteistönvälitystä. Laskuri on yksi monista työkaluistamme, joilla kiritämme koko kiinteistönvälitysalaa aidosti vastuullisempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan, Pirhonen toteaa.
Yli 25 vuotta lakialalla työskennellyt Pirhonen on ollut myös mukana suunnittelemassa yhtiön jo aiemmin lanseeraamaa LakiTurvaa. LakiTurva tarjotaan maksutta kaikille välitysliikkeen asiakkaille. Käytännössä se tarkoittaa maksutonta lakineuvontaa kohteen myyjälle ja ostajalle koko myyjän virhevastuun ajaksi. Tänä aikana jokainen asiakas voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä juristiin ilman pelkoa ylimääräisistä kuluista.
www.kotisome.fi/valityspalkkio
Jussi Pirhonen
KotiSome LKV
Toimitusjohtaja, varatuomari, LKV
Puh. +358 40 092 3905
Sähköposti: jussi@kotisome.fi
Osoite: Hissitie 11A, Levi
Jussi PirhonenToimitusjohtaja, varatuomari, LKVKotiSome LKV
Jussi Pirhonen on KotiSomen perustaja, varatuomari ja laillistettu kiinteistönvälittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus asianajajana ja kiinteistöasioihin erikoistuneena lakimiehenä, minkä lisäksi Pirhonen on työskennellyt Lapin käräjäoikeudessa, asianajotoimistoissa sekä kouluttanut kiinteistönvälittäjiä. Työuransa aikana Pirhonen on hoitanut tuhansia kiinteistö- ja asuntoasioita.
Eija RanuaMediasuhteetMURU ProductionsPuh:+358 40 664 4757eija@muruproductions.commuruproductions.com
KotiSome LKV
KotiSome LKV on kiinteistönvälitystoimisto, jonka päätoimipaikka on Levillä, Kittilässä. Yritys on keskittynyt loma-asuntojen välitykseen Levillä ja Ylläksellä. KotiSome on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä kiinteistönvälitystoimistona Suomessa. Myös Ylläs on listannut KotiSomen vastuullisuussertifioiduksi toimijaksi Suomen suurimman hiihtokeskuksen alueella. Lisäksi yrityksellä on oma vastuullisuusohjelma, johon kuuluu LakiTurva -konsepti kaikille asiakkaille. KotiSome on noussut nopeasti merkittäväksi toimijaksi hiihtokeskusten alueella ja saanut isoja asiakkuuksia, kuten S-Ketju ja Rakennusliike PolarHouse.
