Vesilintujen metsästyskausi alkaa 20. elokuuta – metsästys kohdennettava runsaisiin lajeihin

– Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin lajeihin eli sinisorsaan, taviin ja telkkään, Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Mikael Luoma muistuttaa.

Metsästettävät lajit ja aloitusajat

Elokuun 20. kello 12.00 alkaen saa metsästää sinisorsaa, tavia, telkkää, heinätavia, haapanaa, jouhisorsaa, lapasorsaa ja tukkasotkaa.

Allin, isokoskelon ja tukkakoskelon metsästys alkaa myöhemmin, 1. syyskuuta.

Meri- ja kanadanhanhea on saanut metsästää pelloilta jo 10. elokuuta lähtien, ja 20. elokuuta klo 12.00 alkaen metsästys on sallittua myös vesialueilla. Merihanhen metsästys on sallittua vain määritellyllä rannikkoalueella, ja voimassa on kahden linnun vuorokausikiintiö.

Hämärämetsästys kielletty

Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivänvalossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringonnousua. Auringon lasku- ja nousuajat vaihtelevat alueittain, ja ne on helppo tarkastaa Oma riista -sovelluksesta.

Pilvisellä säällä riittävä valo voi loppua ennen säädetyn metsästysajan päättymistä – tällöin suositellaan metsästyksen keskeyttämistä. Lintu tulee aina tunnistaa ennen laukausta. Haavoittuneen vesilinnun saa etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös auringon laskettua.

Huomioi vesilintujen kannankehitys

Monien rehevillä vesillä elävien lajien, kuten jouhisorsan, haapanan, heinätavin, punasotkan, tukkasotkan ja nokikanan, pesimäkannat ovat vähentyneet Etelä-Suomessa.

– Vaikka metsästys ei ole pääsyy sorsalajien taantumaan, tulee metsästäjien kantaa vastuunsa kantojen hoidossa. Metsästys tulee mitoittaa kannan tilan ja kannanhoidollisen tavoitteen mukaan, Luoma painottaa.

– Suomessa on tärkeää panostaa elinympäristöjen kunnostamiseen ja vieraspetojen pyyntiin, sillä olemme Euroopassa monen vesilintulajin tärkein pesimäalue.

Suomen riistakeskus suosittelee malttia ruokinnassa ja saaliin määrässä, jos vesilintuja ruokitaan metsästystarkoituksessa.

Kieltoja ja kiintiöitä

Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa.

Allin metsästys sisämaassa on kielletty. Merialueilla allia saa metsästää viiden linnun päiväkiintiöllä.

Metsähanhen metsästys on sallittu vain tiukoin rajoituksin erikseen määritellyillä alueilla Pohjois-Suomessa 20.–27.8. ja Kaakkois-Suomessa loka–marraskuussa.

Saalisilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia vesilintuja: metsähanhi, merihanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, haahka, alli, isokoskelo ja tukkakoskelo.

Lisäksi velvollisuus koskee punasotkaa ja nokikanaa, vaikka ne ovat metsästyskiellossa.

– Metsästäjien kannattaa kirjata kaikki vesilintusaaliinsa Oma riista -palveluun myös silloin, kun ilmoitus ei ole pakollinen, Luoma sanoo.