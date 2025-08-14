Oulussa juhlistetaan psykiatrian merkkipaaluja – 100 vuotta sairaalahoitoa ja 60 vuotta yliopisto-opetusta
Psykiatrinen sairaala Oulussa täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Oulun yliopiston psykiatrian oppiaine juhlii 60-vuotista taivaltaan. Merkkivuoden kunniaksi järjestetään kaksiosainen juhlaseminaari perjantaina 5. syyskuuta. Myös median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Oulun Piirimielisairaala aloitti toimintansa vuonna 1925 nykyisessä Peltolan kaupunginosassa. Sairaalan perustaminen oli aikanaan merkittävä edistysaskel koko Pohjois-Suomen mielenterveyshuollossa.
Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen ja tutkijatohtori Samu Sarviaho ovat perehtyneet Piirimielisairaalan ja sen potilaiden historiaan. Juhlaseminaarissa julkaistaan Sarviahon kirjoittama historiikki Sata vuotta Piirillä.
Kuusi vuosikymmentä yliopisto-opetusta
Psykiatrian yliopisto-opetus alkoi Oulussa vuonna 1965 ja on sittemmin laajentunut sekä monipuolistunut. Oppiaineella on ollut keskeinen rooli Pohjois-Suomen psykiatristen hoitojen kehittämisessä. "Avohoidon kehittäminen ja mielenterveyshäiriöiden stigman vähentäminen ovat olleet keskeisiä hoitojärjestelmän kehittämisen kohteita", kertoo professori Juha Veijola, joka toimii oppiaineen johtajana Oulun yliopistossa.
Oulun yliopiston psykiatrian oppiaineessa työskentelee tällä hetkellä kolme professoria, kaksi kliinistä opettajaa, yliopistonlehtori ja neljä tutkijatohtoria. Psykiatrian erikoislääkäreitä valmistuu vuosittain noin viisi.
Opetuksessa on siirrytty yhä enemmän luentojen sijaan ryhmämuotoiseen työskentelyyn, ja potilaskohtaamisia on lisätty esimerkiksi erillisten harjoittelujaksojen avulla. Erikoislääkärikoulutuksessa painotetaan nykyisin osaamisen seurantaa ja arviointia. "Koulutuksissa on viime vuosina pyritty kansalliseen yhteistyöhön ja opetuksen yhtenäistämiseen neljän muun lääketieteellistä opetusta antavan yliopiston kanssa", Veijola kertoo.
Myös tutkimustoiminta on kasvanut psykiatrian alalla. Oulun yliopiston psykiatrian oppiaineessa on valmistunut viime vuosina keskimäärin kaksi väitöskirjaa vuodessa. Tutkimukseen on saatu merkittävää ulkopuolista rahoitusta muun muassa Suomen Akatemialta ja Euroopan unionin Horisontti-tutkimusohjelmasta.
Professori Juha Veijola, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 050 472 4189, juha.veijola@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
