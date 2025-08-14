Oulussa juhlistetaan psykiatrian merkkipaaluja – 100 vuotta sairaalahoitoa ja 60 vuotta yliopisto-opetusta

Oulun Piirimielisairaala aloitti toimintansa vuonna 1925 nykyisessä Peltolan kaupunginosassa. Sairaalan perustaminen oli aikanaan merkittävä edistysaskel koko Pohjois-Suomen mielenterveyshuollossa.

Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen ja tutkijatohtori Samu Sarviaho ovat perehtyneet Piirimielisairaalan ja sen potilaiden historiaan. Juhlaseminaarissa julkaistaan Sarviahon kirjoittama historiikki Sata vuotta Piirillä.

Lue lisää sairaalan historiasta ja sen potilaiden elämästä toimittaja Kati Valjuksen kirjoittamasta jutusta: Sairaalaympäristö toi järjestystä epäjärjestyneeseen mieleen

Kuusi vuosikymmentä yliopisto-opetusta

Psykiatrian yliopisto-opetus alkoi Oulussa vuonna 1965 ja on sittemmin laajentunut sekä monipuolistunut. Oppiaineella on ollut keskeinen rooli Pohjois-Suomen psykiatristen hoitojen kehittämisessä. "Avohoidon kehittäminen ja mielenterveyshäiriöiden stigman vähentäminen ovat olleet keskeisiä hoitojärjestelmän kehittämisen kohteita", kertoo professori Juha Veijola, joka toimii oppiaineen johtajana Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston psykiatrian oppiaineessa työskentelee tällä hetkellä kolme professoria, kaksi kliinistä opettajaa, yliopistonlehtori ja neljä tutkijatohtoria. Psykiatrian erikoislääkäreitä valmistuu vuosittain noin viisi.

Opetuksessa on siirrytty yhä enemmän luentojen sijaan ryhmämuotoiseen työskentelyyn, ja potilaskohtaamisia on lisätty esimerkiksi erillisten harjoittelujaksojen avulla. Erikoislääkärikoulutuksessa painotetaan nykyisin osaamisen seurantaa ja arviointia. "Koulutuksissa on viime vuosina pyritty kansalliseen yhteistyöhön ja opetuksen yhtenäistämiseen neljän muun lääketieteellistä opetusta antavan yliopiston kanssa", Veijola kertoo.

Myös tutkimustoiminta on kasvanut psykiatrian alalla. Oulun yliopiston psykiatrian oppiaineessa on valmistunut viime vuosina keskimäärin kaksi väitöskirjaa vuodessa. Tutkimukseen on saatu merkittävää ulkopuolista rahoitusta muun muassa Suomen Akatemialta ja Euroopan unionin Horisontti-tutkimusohjelmasta.

