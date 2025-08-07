Mukkulan S-marketille puisto ja pihapelialue
Mukkulan S-marketin viereiselle tontille on rakennettu kaikille avoin puistoalue. Alueella voi tutustua erilaisiin kasveihin, poimia marjoja ja yrttejä sekä pelata pihapelejä.
Tontille istutetut puut, pensaat ja ketokukat tarjoavat suojaa paahteelta ja ravintoa pölyttäjille. Kasvisäkeissä kasvaa syötäviä monivuotisia kasveja, kuten omenoita, herukoita ja vadelmia sekä minttua ja laventelia. Marjoja, hedelmiä ja yrttejä saa poimia vapaasti.
Aitamainen hyönteishotelli ja alueelle tuodut lahopuu- ja kivirykelmät tarjoavat suojaisia pesintä- ja talvehtimispaikkoja pölyttäjille ja muille hyönteisille.
– Puiston tarkoituksena on lisätä alueen asukasviihtyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Koko loistossaan se on tulevina vuosina, kun niittykasvit kukkivat ja puut ovat kasvaneet, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.
Nykyaikaisen viherrakentamisen mukaisesti alueelle on jätetty mahdollisimman paljon sinne sopeutunutta kasvillisuutta.
– Alue on kuiva ja auringonpaahteinen, mutta sinne oli selvästi jo sopeutunut kasvillisuutta. Biodiversiteettialueelle on tyypillistä, että sinne muokkautuu oma kasvusto kasvualustan ja paikan mukaan. Kasvit on valittu niin, että ne kestävät alueen olosuhteita, kertoo Tuomas Ilander Blokgardenilta.
Puistoalueen vieressä on Peliareena, jossa voi pelata mölkkyä, petanqueta ja muita pihapelejä. Alue on vapaasti käytettävissä.
– Puisto sai jo rakennusvaiheessa paljon positiivista palautetta alueen asukkailta. Tervetuloa tutkimaan kasveja ja pelaamaan pihapelejä, toivottaa Järvinen.
Puisto on toteutettu yhteistyössä Blokgardenin kanssa. Osuuskauppa Hämeenmaa osti puiston tontin joulukuussa 2024. Tontin viherryttäminen oli osa kaupan ehtoja.
