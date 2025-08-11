Yukiyoshi Karashima vahvistamaan HJK:n keskikenttää

HJK on tehnyt loppukauden kattavan lainasopimuksen japanilaiskeskikenttäpelaaja Yukiyoshi Karashiman, 28, kanssa. Karashima siirtyy Klubiin Latvian pääsarjassa Virslīgassa pelaavasta riikalaisjoukkue FK RFS:stä. Lainasopimus sisältää osto-option.

– Tämä on legendaarinen seura. Uskon, että kaikki tietävät HJK:n. Minulle seura on tuttu myös siitä, että Japanin jalkapallolegenda Atomu Tanaka pelasi aiemmin täällä. Tunnelma peleissä on upea ja täällä on mahtavat kannattajat, joten minusta on todella hienoa olla täällä, Karashima sanoo.

Karashima tuo HJK:lle lisää vaihtoehtoja keskustaan. Monipuolinen keskikenttäpelaaja pystyy pelaamaan niin puolustavassa kuin hyökkäävässä roolissa keskikentän keskustassa. Vahvuudet hänellä löytyy etenkin pallollisessa pelaamisessa.

– En ole kaksimetrinen voimapelaaja, mutta minulla on hyvät pallonkäsittelytaidot ja annan hyviä, murtavia syöttöjä, Karashima kuvailee.

HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen uskoo, että Klubi saa Baltian kentillä karaistuneesta Karashimasta hyvän vaihtoehdon keskikentän pelintekijäksi. Lupa-asiat hoituivat lopulta suhteellisen nopeasti, ja Karashima saadaan pikaisella aikataululla joukkueen vahvuuteen.

– Loppukauden tärkeisiin peleihin Yuki tuo meille hyvän pallollisen vaihtoehdon keskustaan. Hän on Liettuassa ja Latviassa kuulunut sarjojen parhaimmistoon keskikentällä. Lainajakso antaa meille mahdollisuuden nähdä, miten hän sopeutuu Veikkausliigaan, ja voimme sen jälkeen tehdä pysyvämpiä päätöksiä ensi kautta ajatellen, Vuorinen kommentoi.

Vuorinen lisää, että joukkueeseen saattaa pian olla liittymässä lisää uusia vahvistuksia.

Karashima on kokenut pelaaja Baltian sarjoissa. Hän on pelannut Latvian ja Liettuan sarjoissa vuodesta 2020 asti Dinamo Rigassa, FC Hegelmannissa, FK Žalgiris Vilniuksessa ja viimeisimpänä RFS:ssä. Liettuassa Karashima voitti mestaruuden ja Supercupin Žalgirisin riveissä, ja hän oli tärkeässä roolissa mestaruuskaudella pelaten kahta ottelua lukuun ottamatta jokaisessa pelissä.

Mestaruuskauden jälkeen hän siirtyi Latvian puolelle RFS:ään tammikuussa 2025. Tällä kaudella Karashima on pelannut 15 ottelua, joissa hän on tehnyt kaksi maalia ja antanut neljä maalisyöttöä.

– Uskon, että Suomessa sarja on kilpailullisempi. Varsinkin Mestaruussarjassa kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa. Meillä on vielä paljon pelejä jäljellä, ja meillä on edelleen mahdollisuus voittaa mestaruus, ja aion tehdä kaikkeni auttaakseni joukkuetta siinä, Karashima lupaa.

ユキヨシさん、ようこそ。

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä kreditointia vastaan.