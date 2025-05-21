BYD laajentaa toimintaansa merkittävästi Suomessa

Maailman johtava uuden energian ajoneuvovalmistaja BYD on tehnyt merkittäviä toimenpiteitä laajentaakseen toimintaansa Suomessa. Yritys tuo kehittämänsä huippuluokan teknologian sekä tehokkaat täyssähköautot ja Super DM -hybridimallit suomalaisten saataville laajennetun jälleenmyyjäverkoston kautta.

Suomalaiset asiakkaat voivat nyt hankkia BYD-ajoneuvoja Veho-konsernin ylläpitämistä uusista jälleenmyyntiliikkeistä, jotka aukeavat Helsinkiin, Espooseen, Tampereelle ja Turkuun. Nämä liikkeet tuovat erinomaisen lisän olemassa oleville showroom-myymälöille, jotka sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Vaasassa ja Vantaalla. BYD-jälleenmyyjiä on Suomessa nyt yhteensä 14.

BYD:n täyssähköautojen ja Super DM -hybridimallien valikoima sopii erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin. Useissa autoista on neliveto, ja tarjolla on sekä katumaastureita että sedan-versio. Lippulaivamalli SEALION 7 AWD Excellence on täyssähköinen katumaasturi, jonka moottori yltää jopa 23 000 kierrokseen minuutissa ja tuottaa 390 kW tehoa. Auto tarjoaa jopa 502 kilometrin kantaman yhdellä latauksella, ja se kiihtyy 0–100 km/h vain 4,5 sekunnissa. Lisäksi lippulaivamallissa on BYD:n kehittämä Cell-to-Body -rakenne, jossa akku on integroitu suoraan auton runkoon. Tämä lisää rakenteen jäykkyyttä ja turvallisuutta.

Muita saatavilla olevia malleja ovat muun muassa SEAL AWD, joka on tehokas ja ketterä sedan, sekä SEAL U DM-i AWD, tilava katumaasturi, joka yhdistää nelivedon turvallisuuden ja hybriditeknologian – toimintamatka täyteen ladatulla akulla ja tankilla on lähes 900 km.

“Suomi on tärkeä markkina liikenteen sähköistämisessä Euroopan alueella. Uskomme, että uusi jälleenmyyjäverkostomme sekä yhteistyö Vehon kanssa antavat meille mahdollisuuden esitellä ajoneuvojemme vahvuuksia yhä useammalle suomalaiselle – oli kyseessä sitten täyssähköautoa harkitseva tai Super DM -hybridimallien pitkää toimintamatkaa arvostava asiakas. Verkoston kasvu varmistaa, että BYD-ajoneuvot ovat helposti saatavilla ympäri Suomen”, kertoo BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li.

Vuonna 1995 perustettu BYD (Build Your Dreams) on ainoa uuden energian ajoneuvojen valmistaja, jonka voimansiirtojärjestelmät, akut, autoteollisuuden puolijohteet, moottorit ja moottorinohjausjärjestelmät ovat yhtiön itsensä kehittämiä. BYD saavutti vastikään 13 miljoonan kappaleen rajapyykin uuden energian ajoneuvojen valmistuksessa ensimmäisenä maailmassa, mikä osoittaa yrityksen vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen. Globaalisti toimiva vihreän teknologian edelläkävijä BYD työllistää yli 120 000 insinööriä ja teknikkoa. Yhtiö hakee yli 40 uutta patenttia joka arkipäivä.

BYD esitteli mullistavan Blade Battery -akun vuonna 2020. Sen litteä ja suorakaiteen muotoinen rakenne takaa tehokkaamman jäähdytyksen ja esilämmityksen. Akun täysin kobolttivapaa litium-rautafosfaattiyhdistelmä läpäisi onnistuneesti akuissa oikosulkuja simuloivan puhkaisukokeen. Simulaattorissa terävä esine läpäisee akun, kuten esimerkiksi vakavassa liikenneonnettomuudessa. Testin aikana akun lämpötila pysyi 30–60 °C välillä, eikä savua tai liekkejä esiintynyt. Blade Battery -akku kestää myös yli 5 000 lataus- ja purkusykliä.