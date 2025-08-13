Helsingin yliopisto nousi sijalle 94 arvostetussa Shanghain yliopistovertailussa
Yliopiston sijoitus on nousussa 2010-luvun suuria yliopistoleikkauksia seuranneiden laskuvuosien jälkeen. ”Nyt kun kehitys on jälleen saatu nousuun, sitä ei tulisi vaarantaa uusilla leikkauksilla”, sanoo vararehtori Anne Portaankorva.
Helsingin yliopisto paransi sijoitustaan Shanghain yliopistovertailussa. Vuoden 2025 vertailussa yliopisto on 94:s, kun se oli edellisvuonna sijalla 99.
Shanghain yliopistovertailu eli ARWU listaa vuosittain maailman tuhat parasta tutkimusyliopistoa. Helsingin yliopisto on vertailussa Suomen ykkönen ja jatkaa ainoana sadan parhaan joukkoon listattuna suomalaisyliopistona. Pohjoismaista yliopistoista Helsingin yliopisto on sijalla 6.
Sijoitus on nousussa nyt toista vuotta peräkkäin. Parhaimmillaan Helsingin yliopisto on ollut sijalla 56 vuosina 2016 ja 2017, minkä jälkeen sijoitus on laskenut.
– Iloitsemme, että suunta on kääntynyt oikeaksi 2010-luvun suuria yliopistoleikkauksia seuranneiden laskuvuosien jälkeen. Olemme onnistuneet kasvattamaan omia ja houkuttelemaan huippututkijoita niin Suomesta kuin maailmalta, ja se näkyy etenkin huippujulkaisujen määrän lisääntymisessä. Nyt kun kehitys on jälleen saatu nousuun, sitä ei tulisi vaarantaa uusilla leikkauksilla, toteaa vararehtori Anne Portaankorva.
– Suomen yliopistot toimivat opiskelijamääriin suhteutettuna 20–35 prosenttia pienemmällä rahoituksella kuin yliopistot Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Valtiovarainministeriön ehdottamat satojen miljoonien leikkaukset yliopistoihin ja tutkimukseen heikentäisivät ratkaisevasti mahdollisuuksiamme siihen, että Suomesta löytyisi jatkossakin yliopisto sadan parhaan joukosta globaalisti. Näissä olosuhteissa leikkaukset tutkimukseen ja koulutukseen olisivat lyhytnäköistä toimintaa, Portaankorva jatkaa.
Shanghain lista on arvostetuimpia kansainvälisiä yliopistovertailuja. Se pisteyttää yliopistoja esimerkiksi tutkijoiden ja alumnien Nobel- ja Fields Medal -palkintojen, arvostetuissa kansainvälisissä julkaisuissa julkaistujen artikkelien sekä tutkijoiden saamien viittausten pohjalta.
