Jyväskylän yliopisto säilytti asemansa arvostetussa Shanghain yliopistovertailussa 2025
Jyväskylän yliopisto oli jälleen mukana ns. Shanghain listan yliopistovertailussa (Academic Ranking of World Universities ARWU), jossa se sijoittuu välille 701-800. Sijoitus on sama kuin viime vuonna. Suomalaisista yliopistoista Jyväskylän sijoitus oli 7.
Vertailuun otettiin yli 2 500 yliopistoa, joista 1 000 parasta sai listasijoituksen.
Shanghain lista ottaa huomioon lähinnä yliopistojen tutkimuksen. Vertailussa huomioidaan muun muassa yliopiston Nobel-palkitut alumnit eli kasvatit sekä siteeratuimmat tutkijat ja arvostetuissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit. Suomesta listalle pääsi 7 yliopistoa.
Listan mukaan maailman arvostetuin yliopisto on jälleen yhdysvaltalainen Harvard. Seuraavilla sijoilla olivat yhdysvaltalaiset Stanfordin yliopisto Kaliforniasta sekä MIT. Maailman parhaan 20 yliopiston joukkoon arvioitiin 15 yhdysvaltalaista yliopistoa.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
