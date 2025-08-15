Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mitä vaasalaisen tulee tietää ilmastonmuutokseen varautumisesta? Asukastilaisuus 3.9.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa vaasalaisten turvallisuuteen? Miten vaikutuksiin voi varautua? Tule keskustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista haasteista ja sekä oppimaan tapoja varautua niihin.

Ilmakuva järven rannalla sijaitsevasta kaupungista, jossa on venesatama ja vehreää maisemaa.
Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Aika: Keskiviikkona 3.9. kello 16.30–19.00.
Paikka: Draamasali, Vaasan pääkirjasto, Kirjastonkatu 13

Tilaisuus on pääosin suomenkielinen, mutta osallistua voi myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 31.8. mennessä: https://forms.gle/uDPuiMVVCbYVHWdW6.

Yhdessä varautuen muuttuvaan ilmastoon

Yleistyvät helteet ja voimistuvat rankkasateet ovat seurausta ilmastonmuutoksen etenemisestä. Ilmastonmuutosta ei voi onnistuneista päästövähennyksistä huolimatta pysäyttää, joten sen vaikutuksiin on tärkeää sopeutua.

Vaasan kaupunki haluaa kuulla alueen asukkailta, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa heidän arkeensa ja millaisia tarpeita asukkailla on. Lisäksi tilaisuudessa pohditaan, miten asukkaat voivat varautua ja miten kaupunki voi tukea asukkaiden valmiutta. Tule siis kertomaan näkemyksesi ja vaikuttamaan tulevaisuuden Vaasaan.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30, ja aloitamme keskustelun kello 17.

Keskustelun tuloksia hyödynnetään Vaasan kaupungin työssä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Toteutusta tukee EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission MIP4Adapt-projekti. Tilaisuuden fasilitoi Tyrsky-Konsultointi Oy:n asiantuntija.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Yhteyshenkilöt

Energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari
johanna.punkari@vaasa.fi, puh. 040 568 5400

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

