Mitä vaasalaisen tulee tietää ilmastonmuutokseen varautumisesta? Asukastilaisuus 3.9.
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa vaasalaisten turvallisuuteen? Miten vaikutuksiin voi varautua? Tule keskustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista haasteista ja sekä oppimaan tapoja varautua niihin.
Aika: Keskiviikkona 3.9. kello 16.30–19.00.
Paikka: Draamasali, Vaasan pääkirjasto, Kirjastonkatu 13
Tilaisuus on pääosin suomenkielinen, mutta osallistua voi myös ruotsiksi ja englanniksi.
Ilmoittaudu tilaisuuteen 31.8. mennessä: https://forms.gle/uDPuiMVVCbYVHWdW6.
Yhdessä varautuen muuttuvaan ilmastoon
Yleistyvät helteet ja voimistuvat rankkasateet ovat seurausta ilmastonmuutoksen etenemisestä. Ilmastonmuutosta ei voi onnistuneista päästövähennyksistä huolimatta pysäyttää, joten sen vaikutuksiin on tärkeää sopeutua.
Vaasan kaupunki haluaa kuulla alueen asukkailta, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa heidän arkeensa ja millaisia tarpeita asukkailla on. Lisäksi tilaisuudessa pohditaan, miten asukkaat voivat varautua ja miten kaupunki voi tukea asukkaiden valmiutta. Tule siis kertomaan näkemyksesi ja vaikuttamaan tulevaisuuden Vaasaan.
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30, ja aloitamme keskustelun kello 17.
Keskustelun tuloksia hyödynnetään Vaasan kaupungin työssä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Toteutusta tukee EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission MIP4Adapt-projekti. Tilaisuuden fasilitoi Tyrsky-Konsultointi Oy:n asiantuntija.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari
johanna.punkari@vaasa.fi, puh. 040 568 5400
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vad bör alla Vasabor veta om förberedelserna inför klimatförändringen? Invånarmöte 3.915.8.2025 10:18:54 EEST | Pressmeddelande
Hur påverkar klimatförändringen Vasabornas säkerhet? Hur kan vi förbereda oss för den? Kom och diskutera utmaningarna med klimatförändringen och lär dig hur du kan förbereda dig för dem.
Vasa utreder tak på ruinerna i Gamla Vasa - invånarnas åsikter kartläggs med en webbenkät15.8.2025 09:47:20 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad har gjort en förberedande utredning om ett eventuellt tak på ruinerna i Gamla Vasa. Utredningen är framlagd 15.8 - 14.9.2025. Utöver utredningen om ett eventuellt tak kartläggs invånarnas åsikter om ett tak med en enkät.
Vaasa selvittää Vanhan Vaasan raunioiden kattamista – asukkaiden mielipiteet kerätään verkkokyselyllä15.8.2025 09:45:56 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki on tehnyt esiselvityksen Vanhan Vaasan raunioiden mahdollisesta kattamisesta. Selvitys on julkisesti nähtävillä 15.8.-14.9.2025. Mahdollisen kattamisen selvityksen ohessa toteutetaan kysely, jonka avulla kerätään asukkaiden mielipiteitä kattamiseen liittyen.
Ungdomsfullmäktige ordnar evenemanget Back to School13.8.2025 12:49:53 EEST | Pressmeddelande
Vasa ungdomsfullmäktige ordnar den 27 augusti evenemanget Nuva Goes Back to School – ett avgifts- och rusmedelsfritt evenemang riktat till ungdomar. Evenemanget firar starten på det nya läsåret med bra musik och glad samvaro.
Nuorisovaltuusto järjestää Back to School -tapahtuman13.8.2025 12:47:25 EEST | Tiedote
Vaasan nuorisovaltuusto järjestää nuorille suunnatun, maksuttoman ja päihteettömän Nuva Goes Back to School -tapahtuman 27.8. Tapahtuma juhlistaa lukuvuoden alkua hyvän musiikin ja iloisen yhdessäolon merkeissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme