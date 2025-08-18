Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Suomen liikkuvinta kuntaa etsitään – vuoden 2025 teemana Energiaa luonnosta

18.8.2025 01:00:00 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote

Liikkumattomuuden kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa, mutta kunnilla on ratkaiseva rooli liikkumisen lisäämisessä. Suomen liikkuvin kunta -kilpailu nostaa esiin kuntien kekseliäät ja luonnonläheiset keinot innostaa ihmisiä liikkeelle. Vuoden teemana on Energiaa luonnosta. Nyt on aika palkita parhaat esimerkit kunnista.

Tiesitkö, että uusimman Kuntalaistutkimuksen mukaan 80 % kuntalaisista pitää kuntien liikuntapalveluita hyvin hoidettuina ja hyvin saatavina?

Miesoletettuja ja nainen lavalla juhlistamassa voittoa.
Viime vuoden liikkuvimman kunnan palkinnon pokkasi Tampere. Janina Pitkänen, Urheilugaala

Liian vähäinen liikkuminen on kasvava kansanterveysongelma, ja samalla valtion rahoitus liikkumiseen uhkaa vähentyä. Kaupungit ja kunnat ovat liikuntapalvelujen toiseksi suurin rahoittaja kotitalouksien jälkeen.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestetään vuonna 2025 jo kahdeksatta kertaa. Kilpailussa etsitään kuntaa, joka on onnistunut parhaiten edistämään kuntalaisten liikkumista – erityisesti hyödyntämällä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia, sillä vuoden teemana on Energiaa luonnosta.

Kilpailu on osa valtakunnallista Urheilugaalaa, ja sen järjestävät Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Kilpailuaika on 18.8.–19.9.2025 klo 12.00 saakka, ja voittaja palkitaan tammikuussa 2026.

– Kuntien rooli arjen aktiivisuuden mahdollistajana on merkittävä oli kyse sitten metsäpoluista, valaistuista ulkoilureiteistä, puistoista, esteettömistä luontoreiteistä tai koulupihoista, Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere nostaa esille.

– Odotamme innolla, millaisia innovatiivisia ratkaisuja ja elämyksiä kunnat ovat kehittäneet.  Luontoympäristöt tukevat liikkumista ja hyvinvointia.

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin kunnissa tehtävää monipuolista liikunta- ja hyvinvointityötä, jakaa hyviä käytäntöjä ja kannustaa kuntia kehittämään luontoa hyödyntäviä ratkaisuja.

Kuntaliiton lokakuussa kokonaisuudessaan julkaistava selvitys tulee valottamaan, miten liikuntatoimien rooli on muuttunut pelkästä olosuhteiden tarjoajasta kohti kokonaisuuksien organisointia – usein tiiviissä yhteistyössä seurojen, järjestöjen, kyläyhteisöjen ja oppilaitosten kanssa.

Liikkumisen edistäminen liittyy myös yhdyskuntasuunnitteluun: kuinka suunnitellaan esimerkiksi asumista, viheralueita, lähiliikuntapaikkoja, kevyen liikenteen väyliä ja luontopolkuja. Taajamien ulkopuolella osa luontopoluista on puolestaan kuntien, osa valtion ylläpitämiä – tässäkin hyvä yhteistyö on avainasemassa.

Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalistit nimeää asiantuntijaraati ja Urheilugaalan palkintolautakunta. Kolmen parhaan joukosta voittajan valitsee Urheilugaalan Suuri raati. Voittajakunta palkitaan arvostetulla Uno-pokaalilla tammikuussa 2026 Urheilugaalan lavalla.

Aiempien vuosien Liikkuvin kunta-kilpailun voittajat:
Tampere (2024), Pori (2023), Kontiolahti (2022), Joroinen (2021), Helsinki (2019), Oulu (2018), Asikkala (2017).

Haastattelut ja lisätiedot:
Elsa Mantere, Liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija, Kuntaliitto
elsa.mantere@kuntaliitto.fi
+358 50 565 0306

Avainsanat

kunnatkaupungitliikuntaurheilugaalahyvinvointisuomen liikkuvin kuntaurheilukansanterveysliikuntapalvelut

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Naishenkilö seisoo ja katsoo hymyillen kameraan.
– Kuntien rooli arjen aktiivisuuden mahdollistajana on merkittävä – oli kyse sitten metsäpoluista, valaistuista ulkoilureiteistä, puistoista, esteettömistä luontoreiteistä tai koulupihoista, Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere nostaa esille. Odotamme innolla, millaisia innovatiivisia ratkaisuja ja elämyksiä kunnat ovat kehittäneet.
Kuntaliitto
Lataa

Linkit

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.

Finlands aktivaste kommun söks – temat år 2025 är Energi från naturen18.8.2025 01:00:00 EEST | Pressmeddelande

Fysisk inaktivitet kostar i Finland över 3 miljarder euro per år, men kommunerna har en avgörande roll i att öka rörelsen. Tävlingen Finlands aktivaste kommun lyfter fram kommunernas påhittiga och naturnära sätt att inspirera människor till att röra på sig. Årets tema är Energi från naturen. Nu är det dags att belöna de bästa exemplen. Visste du att enligt den senaste Invånarenkäten anser 80 % av invånarna att kommunernas motionsservice är välskött och lättillgänglig?

