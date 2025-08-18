Suomen liikkuvinta kuntaa etsitään – vuoden 2025 teemana Energiaa luonnosta
Liikkumattomuuden kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa, mutta kunnilla on ratkaiseva rooli liikkumisen lisäämisessä. Suomen liikkuvin kunta -kilpailu nostaa esiin kuntien kekseliäät ja luonnonläheiset keinot innostaa ihmisiä liikkeelle. Vuoden teemana on Energiaa luonnosta. Nyt on aika palkita parhaat esimerkit kunnista.
Tiesitkö, että uusimman Kuntalaistutkimuksen mukaan 80 % kuntalaisista pitää kuntien liikuntapalveluita hyvin hoidettuina ja hyvin saatavina?
Liian vähäinen liikkuminen on kasvava kansanterveysongelma, ja samalla valtion rahoitus liikkumiseen uhkaa vähentyä. Kaupungit ja kunnat ovat liikuntapalvelujen toiseksi suurin rahoittaja kotitalouksien jälkeen.
Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestetään vuonna 2025 jo kahdeksatta kertaa. Kilpailussa etsitään kuntaa, joka on onnistunut parhaiten edistämään kuntalaisten liikkumista – erityisesti hyödyntämällä luonnon tarjoamia mahdollisuuksia, sillä vuoden teemana on Energiaa luonnosta.
Kilpailu on osa valtakunnallista Urheilugaalaa, ja sen järjestävät Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Kilpailuaika on 18.8.–19.9.2025 klo 12.00 saakka, ja voittaja palkitaan tammikuussa 2026.
– Kuntien rooli arjen aktiivisuuden mahdollistajana on merkittävä oli kyse sitten metsäpoluista, valaistuista ulkoilureiteistä, puistoista, esteettömistä luontoreiteistä tai koulupihoista, Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere nostaa esille.
– Odotamme innolla, millaisia innovatiivisia ratkaisuja ja elämyksiä kunnat ovat kehittäneet. Luontoympäristöt tukevat liikkumista ja hyvinvointia.
Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin kunnissa tehtävää monipuolista liikunta- ja hyvinvointityötä, jakaa hyviä käytäntöjä ja kannustaa kuntia kehittämään luontoa hyödyntäviä ratkaisuja.
Kuntaliiton lokakuussa kokonaisuudessaan julkaistava selvitys tulee valottamaan, miten liikuntatoimien rooli on muuttunut pelkästä olosuhteiden tarjoajasta kohti kokonaisuuksien organisointia – usein tiiviissä yhteistyössä seurojen, järjestöjen, kyläyhteisöjen ja oppilaitosten kanssa.
Liikkumisen edistäminen liittyy myös yhdyskuntasuunnitteluun: kuinka suunnitellaan esimerkiksi asumista, viheralueita, lähiliikuntapaikkoja, kevyen liikenteen väyliä ja luontopolkuja. Taajamien ulkopuolella osa luontopoluista on puolestaan kuntien, osa valtion ylläpitämiä – tässäkin hyvä yhteistyö on avainasemassa.
Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalistit nimeää asiantuntijaraati ja Urheilugaalan palkintolautakunta. Kolmen parhaan joukosta voittajan valitsee Urheilugaalan Suuri raati. Voittajakunta palkitaan arvostetulla Uno-pokaalilla tammikuussa 2026 Urheilugaalan lavalla.
Aiempien vuosien Liikkuvin kunta-kilpailun voittajat:
Tampere (2024), Pori (2023), Kontiolahti (2022), Joroinen (2021), Helsinki (2019), Oulu (2018), Asikkala (2017).
Haastattelut ja lisätiedot:
Elsa Mantere, Liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija, Kuntaliitto
elsa.mantere@kuntaliitto.fi
+358 50 565 0306
