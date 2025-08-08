Aikuisten NOX-illassa Heurekassa syvennytään ilmastonmuutokseen 29.8.
Aikuisille suunnattu NOX-iltatapahtuma järjestetään perjantaina 29.8.2025 klo 18–22. Illan teemana on ilmastonmuutos. Kaikki illan luennot ja työpajat käsittelevät teemaa erilaisista näkökulmista ja kutsuvat yleisöä keskustelemaan aiheesta.
Vain aikuisille suunnatussa NOX-illassa 29.8.2025 klo 18–22 perehdytään ilmastonmuutokseen luentojen ja työpajojen kautta. Heurekan kaikki näyttelyt ovat avoinna koko illan ajan. Behind the Scenes -näyttelykierroksilla syvennytään näyttelyiden taustoihin. Näyttelykierrokset järjestetään Toisin silmin -pienoisnäyttelyssä, joka on pistekirjoituksen 200-juhlavuosinäyttely, sekä Sähkölä- ja Kiertotehdas-näyttelyissä, jotka poistuvat Heurekan näyttelyvalikoimasta loppuvuodesta 2025.
Tapahtuman Main Talk -osiossa Tapahtumatorilla kuullaan kaksi 45 minuutin pituista luentoa ilmastonmuutokseen liittyen. Tommi Ekholm, tutkimusprofessori Ilmatieteen laitokselta, puhuu aiheesta ”Kristallipallo vai differentiaaliyhtälöt – Miten ilmastonmuutoksen skenaariot syntyvät?” ja Laura Ruotsalainen, tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistosta, luennoi aiheesta ”Tekoäly ilmaston pelinrakentajana: kohti kestävää tulevaisuutta viisailla valinnoilla.”
Movie Corner -osiossa ruoditaan kolmen ilmastoaiheisen scifi-elokuvan kohtausten sisältöjen realistisuutta tiedetoimittaja ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähteen sekä kestävän kehityksen lehtori Nina Nygrenin johdolla. Illan elokuvat ovat Dyyni, Soylent Green ja Silent Running.
Illan työpajoissa valmistetaan tieteellinen NOX-drinkki, tutustutaan ilmastomyytteihin, pelataan planetaarista ruokapeliä ja keskustellaan arjen kestävistä valinnoista. Toisen roska, toisen aarre -pisteellä voi kierrättää ehjiä vaatteita, tekstiilejä tai esineitä. Pisteeltä saa poimia mukaansa sinne tuotuja tuotteita. Heureka hoitaa tapahtuman jälkeen kotia vaille jääneiden tuotteiden oikeaoppisen kierrätyksen.
Ilta huipentuu H-Talk-osioon, jossa kuullaan neljä lyhyttä puheenvuoroa ilmastonmuutoksen tutkimuskentältä. Illan puheenvuorot pidetään englanniksi ja suomeksi. Niiden otsikot ovat: ”Carbon dioxide removal for climate change mitigation”, ”Vesihuollon myytit murskaksi”, ”Ruoantuotannon vaikutus luonnon monimuotoisuuteen – miten voimme vaikuttaa valinnoillamme?” ja ”Plastic pollution: what science can do to fight it, and the limits of technological solutions.”
Aikuisten NOX-iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa hintaan 10 €. Tapahtumaan käy myös Museokortti ja Heureka Club -vuosikortti. Lippuja myydään ovelta, jos niitä on jäljellä. Tarjolla on lisäksi NOX Snack -iltapala Tiederavintolassa hintaan 16,50 € ennakkoon tai paikan päältä ostettuna. Iltapalan yhteydessä on mahdollista osallistua yhteiskehittämiskeskusteluun. Tapahtuma on K18.
Lisätietoa tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:
Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/nox
tai tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon lähes 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
