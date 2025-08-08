Aikuisten NOX-illassa Heurekassa syvennytään ilmastonmuutokseen 29.8.

Vain aikuisille suunnatussa NOX-illassa 29.8.2025 klo 18–22 perehdytään ilmastonmuutokseen luentojen ja työpajojen kautta. Heurekan kaikki näyttelyt ovat avoinna koko illan ajan. Behind the Scenes -näyttelykierroksilla syvennytään näyttelyiden taustoihin. Näyttelykierrokset järjestetään Toisin silmin -pienoisnäyttelyssä, joka on pistekirjoituksen 200-juhlavuosinäyttely, sekä Sähkölä- ja Kiertotehdas-näyttelyissä, jotka poistuvat Heurekan näyttelyvalikoimasta loppuvuodesta 2025.

Tapahtuman Main Talk -osiossa Tapahtumatorilla kuullaan kaksi 45 minuutin pituista luentoa ilmastonmuutokseen liittyen. Tommi Ekholm, tutkimusprofessori Ilmatieteen laitokselta, puhuu aiheesta ”Kristallipallo vai differentiaaliyhtälöt – Miten ilmastonmuutoksen skenaariot syntyvät?” ja Laura Ruotsalainen, tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistosta, luennoi aiheesta ”Tekoäly ilmaston pelinrakentajana: kohti kestävää tulevaisuutta viisailla valinnoilla.”

Movie Corner -osiossa ruoditaan kolmen ilmastoaiheisen scifi-elokuvan kohtausten sisältöjen realistisuutta tiedetoimittaja ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähteen sekä kestävän kehityksen lehtori Nina Nygrenin johdolla. Illan elokuvat ovat Dyyni, Soylent Green ja Silent Running.



Illan työpajoissa valmistetaan tieteellinen NOX-drinkki, tutustutaan ilmastomyytteihin, pelataan planetaarista ruokapeliä ja keskustellaan arjen kestävistä valinnoista. Toisen roska, toisen aarre -pisteellä voi kierrättää ehjiä vaatteita, tekstiilejä tai esineitä. Pisteeltä saa poimia mukaansa sinne tuotuja tuotteita. Heureka hoitaa tapahtuman jälkeen kotia vaille jääneiden tuotteiden oikeaoppisen kierrätyksen.

Ilta huipentuu H-Talk-osioon, jossa kuullaan neljä lyhyttä puheenvuoroa ilmastonmuutoksen tutkimuskentältä. Illan puheenvuorot pidetään englanniksi ja suomeksi. Niiden otsikot ovat: ”Carbon dioxide removal for climate change mitigation”, ”Vesihuollon myytit murskaksi”, ”Ruoantuotannon vaikutus luonnon monimuotoisuuteen – miten voimme vaikuttaa valinnoillamme?” ja ”Plastic pollution: what science can do to fight it, and the limits of technological solutions.”

Aikuisten NOX-iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa hintaan 10 €. Tapahtumaan käy myös Museokortti ja Heureka Club -vuosikortti. Lippuja myydään ovelta, jos niitä on jäljellä. Tarjolla on lisäksi NOX Snack -iltapala Tiederavintolassa hintaan 16,50 € ennakkoon tai paikan päältä ostettuna. Iltapalan yhteydessä on mahdollista osallistua yhteiskehittämiskeskusteluun. Tapahtuma on K18.

Lisätietoa tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:

Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/nox

tai tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.