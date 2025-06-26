Epävarma työllisyystilanne vaikeutti vastavalmistuneiden insinöörien työllistymistä
Koulutusta vastaavan työpaikan saaminen vaikeutui kolmatta vuotta peräkkäin, selviää Insinööriliiton tekemästä sijoittumistutkimuksesta.
Insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten työllisyysnäkymät ovat pysyneet heikkoina. Tilanne on hankala myös vasta alalle valmistuneilla.
Valmistumisen jälkeisenä keväänä 2025 vain 64 prosenttia vastaajista oli vakituisessa työssä. Vuotta aiemmin vakituisessa työssä olevia oli selvästi enemmän, 72 prosenttia.
Vastaavasti määräaikaiset työt ja työttömyys ovat olleet kasvussa. Ainakin jonkin aikaa työttömänä oli ollut 32 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin näin oli vain 27 prosentin kohdalla.
– Vastavalmistuneet ovat nyt aiheellisesti huolissaan, kuinka he löytävät alansa työtä, kun kokeneillakin työntekijöillä on tässä työmarkkinatilanteessa vaikeuksia löytää uusia työpaikkoja, vertaa tutkija Paula Pesonen Insinööriliitosta.
Vuosi sitten valmistuneiden tekniikan alan ammattilaisten mediaanipalkka oli sijoittumistutkimuksen mukaan 3 300 euroa kuussa.
– Vakituisissa tehtävissä ja korkeammilla asematasoilla palkat nousivat hieman, mutta esimerkiksi määräaikaisuuksien ja koulutusta vastaamattomien töiden lisääntyminen piti mediaanipalkan viime vuoden tasolla, Pesonen jatkaa.
Tutkimuskyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. He pitivät työpaikan löytämisen vaikeuden syynä heikkoa työllisyystilannetta. Edelleen vastavalmistuneet insinöörit työllistyvät kuitenkin edelleen melko hyvin.
– Lahjakkaiden tekijöiden sijoittuminen muihin kuin oman alansa tehtäviin on osaamisen hukkaamista. Alan työnantajien kannattaisi tarttua tilaisuuteen ja palkata tekijöitä niin, että nuorten ammattilaisten kokemus alkaisi heti karttua ja yrityksillä olisi täydet valmiudet, kun tilausten kasvu ampaisee lopullisesti vauhtiin.
Insinööriliitto tekee sijoittumistutkimuksen vuosittain. Tutkimuskysely lähetettiin huhtikuussa vuonna 2024 valmistuneille tekniikan alan ammattilaisille. Kyselyyn vastasi 785 henkilöä.
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 75 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
