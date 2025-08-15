KUTSU: HJK:n Mestarien liigan mediatilaisuus 21.8. + akkreditoinnit otteluihin avattu
Hyvät median edustajat,
HJK pelaa Mestarien liigan karsintavaiheen ottelunsa Töölössä Bolt Arenalla. Välierä pelataan keskiviikkona 27.8. norjalaista Vålerengaa vastaan klo 19. Ottelun lopputuloksesta riippuen HJK kohtaa pronssiottelussa tai finaalissa lauantaina 30.8. tšekkiläisen SK Slavia Prahan tai turkkilaisen ABB Fomget SK:n.
Hallitsevana Suomen mestarina HJK:n Kansallisen Liigan joukkue palaa viiden vuoden tauon jälkeen eurokentille. HJK aloittaa taipaleensa Mestarien liigan toiselta karsintakierrokselta (Q2), jossa pelit pelataan neljän joukkueen miniturnauksena. Lohko 7:ään arvotut muut joukkueet hyväksyivät HJK:n ehdotuksen karsintaturnauksen järjestämisestä Helsingissä elokuussa.
Miniturnauksen voittaja jatkaa pelejään Mestarien liigan seuraavalla kierroksella (playoff-kierros), josta voittajat etenevät kilpailun liigavaiheeseen.
Finaalin häviäjä etenee uuden naisten seurajoukkuekilpailun, Europa Cupin, toiselle kierrokselle. Pronssiottelun voittaja lunastaa paikan Europa Cupin ensimmäiselle kierrokselle. Miniturnauksen viimeiseksi sijoittuneen joukkueen eurotaival päättyy.
HJK järjestää torstaina 21.8. klo 14-15 mediatilaisuuden, johon kutsumme median edustajat perehtymään turnauskokonaisuuteen sekä haastattelemaan organisaation ja joukkueen edustajia. Paikalla ovat toimitusjohtaja Jussi Raita, urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius, päävalmentaja Arttu Heinonen sekä pelaajat Nora Heroum, Maaria Roth ja Minea Lassas.
Pyydämme ilmoittautumaan mediatilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 20.8. klo 12 osoitteeseen emma.rantamaa@hjk.fi.
*
Akkreditoituminen miniturnauksen kaikkiin neljään otteluun on avattu osoitteessa hjk.fi/media.
Q2-kierroksen välierät
Ke 27.8. klo 13.00 SK Slavia Praha vs ABB Fomget SK
Ke 27.8. klo 19.00 Vålerenga Fotball vs HJK
Q2-kierroksen finaali- ja pronssiotteluparit
La 30.8. klo 13.00 Välieräottelun häviäjä vs 2. välieräottelun häviäjä
La 30.8. klo 19.00 Välieräottelun voittaja vs 2. välieräottelun voittaja
HJK:n välieräottelun mediatilaisuus järjestetään ottelua edeltävänä päivänä seuraavasti:
Harjoitukset ti 26.8. klo 17.00
Mediatilaisuus ti 26.8. klo 18.00
Medialla on mahdollisuus seurata harjoituksia ensimmäisten 15 minuutin ajan pääkatsomosta.
Mediatilaisuudessa paikalla on päävalmentaja Arttu Heinonen sekä yksi HJK:n pelaaja.
Pyydämme ilmoittautumaan harjoituksiin ja mediatilaisuuteen viimeistään maanantaina 25.8. klo 18.00 osoitteeseen emma.rantamaa@hjk.fi.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan muiden joukkueiden mediatilaisuuksiin, ota yhteyttä emma.rantamaa@hjk.fi.
Emma RantamaaViestintäpäällikkö, HJK NaisetPuh:0405290445emma.rantamaa@hjk.fi
