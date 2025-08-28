Sponda ja HPP solmivat uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen – HPP jatkaa Bulevardi 1:ssä

Sponda Real Estate Oy

4.9.2025 09:00:00 EEST | Sponda Real Estate Oy | Tiedote

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oy on solminut uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen HPP Asianajotoimisto Oy:n kanssa Helsingin keskustassa, osoitteessa Bulevardi 1 sijaitsevista toimitiloista. Uusi sopimus jatkaa HPP:n lähes 20 vuotta kestänyttä vuokrasuhdetta samassa rakennuksessa ja käynnistää toimitilojen kokonaisvaltaisen uudistuksen.

Vuonna 1890 valmistunut Bulevardi 1 -kiinteistö on tunnistettava osa Helsingin katukuvaa. Talo tunnetaan laajalti myös ’HPP-talona' – erityisesti rakennuksen katolla loistavan HPP-valomainoksen ansiosta. Keskeinen sijainti takaa erinomaiset liikenneyhteydet ja monipuoliset lähipalvelut, ja samalla tukee yhtiön brändin vahvaa näkyvyyttä kaupunkikuvassa.

Vuokrasopimuksen uusimisen myötä HPP:n 2 500 neliömetrin toimistotilat tullaan uudistamaan kokonaisvaltaisesti vuosien 2025–2026 aikana. Tilojen uudistus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä HPP:n kanssa, jotta kokonaisuus vastaisi mahdollisimman hyvin yhtiön tarpeita, työkulttuuria ja liiketoiminnallisia tavoitteita. Nykyaikainen teknologia takaa optimaaliset sisäolosuhteet ja parantaa tilojen energiatehokkuutta. Lopputuloksena syntyvät valoisat, raikkaat ja modernit työtilat, joita täydentävät tyylikkäät lounge- ja asiakastilat.

”Toimitilaprojektimme osui mukavasti HPP:n 50-vuotisjuhlavuoteen. Toimitilojen uudistus symboloi muutosta, jota viemme aktiivisesti eteenpäin. Historiaamme kunnioittaen olemme uusiutumassa ja siirtymässä HPP:n seuraavaan vaiheeseen, joka asettaa erittäin korkeat vaatimukset myös työympäristölle. Tätä taustaa vasten tuntuu luontevalta jatkaa tutulla sijainnilla huolella modernisoiduissa työtiloissa. Arvojemme mukaisesti luotamme, että pitkäaikainen kumppanimme myös jatkossa tukee liiketoimintaamme parhaalla mahdollisella tavalla”, HPP:n toimitusjohtaja Antti Rintakoski sanoo.

”Olemme ylpeitä pitkäaikaisesta kumppanuudestamme HPP:n kanssa. Päätös jatkaa vuokrasopimusta kanssamme kertoo molemminpuolisesta luottamuksesta sekä HPP:n tyytyväisyydestä Bulevardi 1 -kiinteistön laatutasoon, keskeiseen sijaintiin ja vastuullisiin ratkaisuihin. Uusi sopimus ja tilojen uudistaminen osoittavat, että nykyaikaisille, muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaaville työympäristöille on vahvaa kysyntää kaupungin keskustassa. Sijainti on yhä tärkeämpi strateginen tekijä vetovoimaisten työympäristöjen luonnissa ja huippuosaajien rekrytoinnissa”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Asiakkaamme jatkavat vuokrasopimuksiaan ennen kaikkea kiinteistöjen erinomaisen sijainnin ja tilojen korkean laadun vuoksi. Vuokrasopimuksia uudistettaessa tarkistetaan, ovatko asiakkaiden tarpeet muuttuneet, ja tehdään tiivistä yhteistyötä vuokralaisen kanssa tilojen muokkaamiseksi, uudistamiseksi tai skaalaamiseksi vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Sponda panostaa jatkuvasti toimitilojensa modernisointiin ja vastuullisiin ratkaisuihin, vahvistaen asemaansa luotettavana pitkäaikaisena kumppanina, joka edistää vuokralaistensa liiketoimintaa ja henkilöstön hyvinvointia.

Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa.
