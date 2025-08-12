Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusote järjestää asukasillan Nurmijärvellä – Keskiössä palvelujen verkoston kehittäminen

15.8.2025 10:46:03 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) toivottaa alueen asukkaat lämpimästi tervetulleiksi asukasiltaan Nurmijärvelle 26.8. Asukasillassa keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden palveluverkostosta sekä käydään läpi Nurmijärven asukaskyselyn tuloksia.

Keusoten asukasilta Nurmijärvellä

Väestön ikääntyminen, työntekijöiden saatavuuteen liittyvät ilmiöt sekä tiukka taloustilanne vaativat hyvinvointialueilta uusia, entistä kestävämpiä ja vaikuttavampia ratkaisuja. Jotta Keusote voi tarjota laadukkaita palveluja silloin, kun niitä tarvitaan, tulee kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa. Tähän kehittämistyöhön Keusote toivoo myös asukkaita mukaan.

– Tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa uudistaessamme asukkaiden näkemykset ovat meille erityisen arvokkaita. Kesällä kartoitimme asukaskyselyn avulla nurmijärveläisten näkemyksiä muun muassa siitä, mitä palveluverkko merkitsee arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta, miten muutokset vaikuttavat asukkaiden elämään ja mitä huolia, toiveita tai ideoita asukkailla on. Saimme runsaasti vastauksia ja toivommekin, että asukkaat innostuvat tulemaan mukaan myös yhteiseen asukasiltaan, toivoo Keusoten integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.

Asukasillan ohjelma

Klo 17.00 Tervetuloa asukasiltaan, Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Klo 17.10 Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma, Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja
Klo 17.30 Asukaskyselyn tulokset, Tero Seitsonen, johtava asiantuntija
Klo 17.45 Kysymykset ja kommentit
Klo 18.00 Pienryhmätyöskentely ja kommentit
Klo 19.00 Tilaisuuden lopetus

Esittäjien lisäksi mukana keskustelemassa ovat Keusoten palvelujohtajat Mari Patronen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Susanna Pitkänen ja integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

