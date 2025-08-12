Keusote järjestää asukasillan Nurmijärvellä – Keskiössä palvelujen verkoston kehittäminen

Keusoten asukasilta Nurmijärvellä

Aika: tiistai 26.8.2025 klo 17.00–19.00

Paikka: Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset toivotaan ensisijaisesti Keusoten verkkosivuston kautta. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua myös tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 050 497 2559 arkisin klo 9–12.

Väestön ikääntyminen, työntekijöiden saatavuuteen liittyvät ilmiöt sekä tiukka taloustilanne vaativat hyvinvointialueilta uusia, entistä kestävämpiä ja vaikuttavampia ratkaisuja. Jotta Keusote voi tarjota laadukkaita palveluja silloin, kun niitä tarvitaan, tulee kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa. Tähän kehittämistyöhön Keusote toivoo myös asukkaita mukaan.

– Tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa uudistaessamme asukkaiden näkemykset ovat meille erityisen arvokkaita. Kesällä kartoitimme asukaskyselyn avulla nurmijärveläisten näkemyksiä muun muassa siitä, mitä palveluverkko merkitsee arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta, miten muutokset vaikuttavat asukkaiden elämään ja mitä huolia, toiveita tai ideoita asukkailla on. Saimme runsaasti vastauksia ja toivommekin, että asukkaat innostuvat tulemaan mukaan myös yhteiseen asukasiltaan, toivoo Keusoten integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.

Asukasillan ohjelma

Klo 17.00 Tervetuloa asukasiltaan, Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Klo 17.10 Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma, Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Klo 17.30 Asukaskyselyn tulokset, Tero Seitsonen, johtava asiantuntija

Klo 17.45 Kysymykset ja kommentit

Klo 18.00 Pienryhmätyöskentely ja kommentit

Klo 19.00 Tilaisuuden lopetus

Esittäjien lisäksi mukana keskustelemassa ovat Keusoten palvelujohtajat Mari Patronen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Susanna Pitkänen ja integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.