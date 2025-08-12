Keusote järjestää asukasillan Nurmijärvellä – Keskiössä palvelujen verkoston kehittäminen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) toivottaa alueen asukkaat lämpimästi tervetulleiksi asukasiltaan Nurmijärvelle 26.8. Asukasillassa keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden palveluverkostosta sekä käydään läpi Nurmijärven asukaskyselyn tuloksia.
Keusoten asukasilta Nurmijärvellä
- Aika: tiistai 26.8.2025 klo 17.00–19.00
- Paikka: Monikko, Kuntotie 7, Klaukkala
- Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset toivotaan ensisijaisesti Keusoten verkkosivuston kautta. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua myös tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 050 497 2559 arkisin klo 9–12.
Väestön ikääntyminen, työntekijöiden saatavuuteen liittyvät ilmiöt sekä tiukka taloustilanne vaativat hyvinvointialueilta uusia, entistä kestävämpiä ja vaikuttavampia ratkaisuja. Jotta Keusote voi tarjota laadukkaita palveluja silloin, kun niitä tarvitaan, tulee kehittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa. Tähän kehittämistyöhön Keusote toivoo myös asukkaita mukaan.
– Tulevaisuuden sote-palvelujen verkostoa uudistaessamme asukkaiden näkemykset ovat meille erityisen arvokkaita. Kesällä kartoitimme asukaskyselyn avulla nurmijärveläisten näkemyksiä muun muassa siitä, mitä palveluverkko merkitsee arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta, miten muutokset vaikuttavat asukkaiden elämään ja mitä huolia, toiveita tai ideoita asukkailla on. Saimme runsaasti vastauksia ja toivommekin, että asukkaat innostuvat tulemaan mukaan myös yhteiseen asukasiltaan, toivoo Keusoten integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.
Asukasillan ohjelma
Klo 17.00 Tervetuloa asukasiltaan, Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Klo 17.10 Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma, Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja
Klo 17.30 Asukaskyselyn tulokset, Tero Seitsonen, johtava asiantuntija
Klo 17.45 Kysymykset ja kommentit
Klo 18.00 Pienryhmätyöskentely ja kommentit
Klo 19.00 Tilaisuuden lopetus
Esittäjien lisäksi mukana keskustelemassa ovat Keusoten palvelujohtajat Mari Patronen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Susanna Pitkänen ja integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, integraatiojohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
