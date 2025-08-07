Talentia: Poliisilain muutos vaarantaa sosiaalihuollon luottamuksellisuuden

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa poliisilakiin ehdotettua muutosta, joka laajentaisi poliisin pääsyä sosiaalihuollon asiakastietoihin. Muutos voisi estää ihmisiä hakeutumasta heidän tarvitsemiinsa sosiaalihuollon palveluihin.

Luottamus on sosiaalialan työn perusta

– Sosiaalialan asiakastyön perusta on luottamus. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että hän voi kertoa elämäntilanteestaan rehellisesti ja avoimesti ilman pelkoa siitä, että tiedot välittyvät viranomaisille muussa kuin lain tarkasti säätämässä ja välttämättömässä tarkoituksessa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Pelko tietojen leviämisestä voi johtaa siihen, että asiakkaat jättävät kertomatta olennaisista asioista, kuten väkivallan uhasta ja päihteiden käytöstä.

- Tämä heikentää sosiaalihuollon kykyä tarjota oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua, mikä voi pahimmillaan vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja turvallisuuden, Karsio painottaa.

Ehdotetun lakimuutoksen riskit

Talentia pitää erityisen huolestuttavana, että esitysluonnoksen mukaan poliisi voisi saada tiedon henkilön läsnäolosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilassa tiettynä aikana ja tiedon tämän henkilöllisyydestä. Lisäksi tiedonsaantioikeus koskisi myös vähäisiä rikosnimikkeitä, kuten näpistyksiä.

- Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi joidenkin asumisyksiköiden tai hätämajoitusten asiakkaista suuri osa täyttäisi tämän kriteerin. Tämä voisi johtaa siihen, että apua tarvitsevat henkilöt eivät uskaltaisi hakeutua palveluihin, mikä heikentäisi heidän turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan, Karsio sanoo.

Salassapitovelvollisuus turvaa asiakkaan aseman

Talentia muistuttaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, kuten sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja, sitoo tiukka salassapito- ja tietosuojavelvollisuus, joka perustuu lakiin ja ammattieettisiin periaatteisiin. Luottamuksen murtuminen asiakassuhteessa vaikeuttaisi riskien tunnistamista ja palvelutarpeen arviointia.

Nykyisessä muodossaan lakiesitys vaarantaa asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja on vaikutusarvioinniltaan puutteellinen.

Talentian esitys: asiakastiedot säilytettävä tarkkarajaisina

Talentia esittää, että poliisilakiin ei sisällytetä ehdotettua säännöstä, joka mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen laajemman käsittelyn. Mahdolliset tietojen luovutukset on säilytettävä poikkeuksellisina, tarkkarajaisina ja perustuttava yksilöityyn lain mukaiseen velvoitteeseen.

Lue lisää: Talentian poliisilaista antama lausunto