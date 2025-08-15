Finnish iGaming Conference palaa Helsinkiin syyskuussa 2025

Kaksipäiväinen ohjelma sisältää ajankohtaisia puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja muun muassa markkinoiden avautumisesta, vastuullisesta pelaamisesta ja kansainvälisistä vertailuista. Lisäksi osallistujilla on runsaasti mahdollisuuksia verkostoitua alan asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

PUHUJAT TAPAHTUMASSA

OLLI SAREKOSKI

Olli Sarekoski on Veikkaus Oy:n toimitusjohtaja. Veikkaus Oy on Suomen kansallinen rahapeliyhtiö, jolla on yksinoikeus harjoittaa kaikkea rahapelaamista Suomessa. Olli on toiminut Veikkauksen toimitusjohtajana vuodesta 2017, mutta hänellä on takanaan jo yli 20 vuoden ura yhtiössä, sillä hän aloitti Veikkauksella vuonna 2003. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä liiketoiminnan, strategian ja suunnittelun parissa. Lisäksi Olli toimii Euroopan arpajaisjärjestön (European Lotteries) vastuullisen pelaamisen ja kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajana sekä on aiemmin toiminut Lotteries Entertainment Innovation Alliance (LEIA) -yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana.

MIKA KUISMANEN

Mika Kuismanen on Suomen verkossa tapahtuvan rahapelaamisen edunvalvontajärjestön toimitusjohtaja. Mika on väitellyt tohtoriksi taloustieteestä University College Londonissa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana ja pääekonomistina, valtiovarainministeriön johtajana sekä ekonomistina Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Lisäksi Kuismanen on toiminut konsulttina Euroopan komissiolle ja hänellä on myös yrittäjätaustaa.

JARI VÄHÄNEN

Jari on työskennellyt rahapelialalla pitkään. Vuoden 2020 alussa hän perusti yhdessä Reijo Anttilan kanssa The Finnish Gambling Consultants (FGC) -nimisen rahapelialaan erikoistuneen konsulttiyrityksen. FGC on auttanut kymmeniä operaattoreita, pelintoimittajia ja joitakin start-up-yrityksiä eri puolilla maailmaa kehittämään rahapelitoimintaansa. Jari on seurannut ja analysoinut suomalaisen rahapelijärjestelmän kehitystä jo vuosia.

JAAKKO SOININEN

Jaakolla on laaja tausta liike-elämässä ja teknologiassa, ja hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Hän siirtyi iGaming-alalle vuonna 2020 ja perehtyi alaan johtamalla asiakasoperaatioita Finnplaylla. Vuodesta 2021 lähtien Jaakko on toiminut Finnplayn toimitusjohtajana, auttaen yhtiötä saavuttamaan ennätyksellistä kasvua ja toteuttamaan asiakaslähtöisen toiminnan visiota. Hän on myös johtanut yhtiön vetäytymistä säätelemättömiltä markkinoilta Entain PLC:n yritysoston jälkeen.

MIKAEL BÄCKE

Mikael Bäcke on toiminut Bet25:n toimitusjohtajana elokuusta 2019 lähtien. Bet25 on tanskalainen rahapeliyhtiö, joka tarjoaa urheilu- ja hevosvedonlyöntiä sekä verkossa että fyysisissä pisteissä, lisäksi online-kasinopalveluja. Ennen toimitusjohtajan tehtävää Bet25:llä Mikael työskenteli ruotsalaisen peliyhtiö ATG:n tuotanto- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana. Mikaelilla on yli 10 vuoden kokemus iGaming-alalta ja hän on työskennellyt myös media-alan eri tehtävissä.

TIMO KIISKINEN

Timo Kiiskinen on toiminut Fennica Gaming Oy:n toimitusjohtajana tammikuusta 2022, jolloin yhtiö perustettiin ja aloitti kansainvälisen B2B-liiketoiminnan. Sen jälkeen Timo ja hänen tiiminsä ovat vieneet Veikkaus Oy:n pelivalikoimaa ja liiketoimintaosaamista arpajaisjärjestöille ympäri maailmaa. Yhtiön alku on ollut menestyksekäs ja uusia avauksia on luvassa. Timolla on vahva tausta useilta toimialoilta liiketoiminnan kehittämisen ja operatiivisen johtamisen, liiketoiminnan digitalisoinnin sekä uusien teknologioiden käyttöönoton parista. Uransa aikana Timo on johtanut RAY:n liiketoimintaa ja Veikkauksen teknologiaorganisaatiota, sekä työskennellyt eri rooleissa kustannus- ja televisioalalla, teknologiayrityksissä sekä yrittäjänä.

VASILIJE LEKOVIC

Vasilije Lekovic on maksuliikenteen ja fintech-ratkaisujen asiantuntija, jolla on osaamista tilisiirtoihin (open banking) ja operaattorilaskutukseen perustuvista maksutavoista, käyttäjien tunnistamisesta (KYC) ja identiteettiratkaisuista eri toimialoilla, kuten online-rahapelaamisessa, videopelaamisessa ja verkkokaupassa. Viimeiset 10 vuotta Vasilije on johtanut Trustlyn, tilisiirtomaksujen globaalin markkinajohtajan, pelialan kaupallista osastoa sekä kehittänyt useita innovatiivisia tuotteita ja palveluita, kuten Pay N Play, AgeVerify, NameVerify ja InBanner. Ennen Trustlya hän on työskennellyt kaupallisissa ja liiketoiminnan kehitystehtävissä tietoturva- ja telekommunikaatioaloilla.

DAINIS NIEDRA

Dainis Niedra on Entainin Pohjois- ja Keski-Euroopan operatiivinen johtaja, jolla on lähes 20 vuoden kokemus rahapeli- ja viihdealalta. Hän on erikoistunut markkinointiin, operatiiviseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, ja hänellä on Executive MBA -tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta.

STEPHEN AUPY

Stephen Aupy auttaa alan toimijoita navigoimaan vastuullisen pelaamisen kentässä varmistaen liiketoiminnan kestävyyden ja pelaajansuoja­standardien täyttymisen. Hän tekee yhteistyötä sääntelijöiden, operaattoreiden, pelitoimittajien, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Stephen liittyi Mindway AI:hin huhtikuussa 2023 liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja edistää edelleen myönteistä muutosta useilla globaaleilla markkinoilla.

MINNA RIPATTI

Minna Ripatti on suomalainen asianajaja, jolla on yli 13 vuoden kokemus iGaming-alalta. Minna on asunut Itävallassa, Sveitsissä ja Maltalla yhteensä yli 12 vuotta ja työskennellyt rahapeliteollisuudessa. Legal Gaming Attorneys Law -asianajotoimiston perustajaosakkaana hän on erikoistunut tarjoamaan oikeudellisia palveluja iGaming-alan asiakkaille.

ROOPE LINDROOS

Roope Lindroos on Trumon toimitusjohtaja ja osakas. Roopella on kokemusta säädellyn open banking -yrityksen operoinnista ja laajentamisesta useille markkinoille. Siirryttyään iGaming-alalle vuonna 2022 hän on johtanut Trumoa tavoitteenaan olla johtava iGaming-maksuihin keskittynyt fintech-toimija. Hänellä on laaja tausta teknologia- ja rahoitusalalta ja hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon rahoituksesta.

JENNI LIETO

Jenni Lieto on Sanoman sisältömarkkinointijohtaja. Hän on kokenut markkinointi- ja media-alan ammattilainen, jolla on vahva tausta journalismista, strategisesta markkinoinnista ja digitaalisesta mediasta. Hänellä on syvällistä asiantuntemusta suomalaisten yleisöjen käyttäytymisestä, paikallisesti resonoivista sisältöstrategioista sekä tulevaisuuteen suuntautuvia näkemyksiä innovaatioista ja median kehityksestä.

TEEMU SAVOLAINEN

Teemu Savolainen on Sanoman asiakasryhmäjohtaja iGaming-asiakkaille, ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, myynnistä ja johtotehtävistä media- ja rahoitusaloilla. Hän on erikoistunut liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen strategisen markkinoinnin avulla ja keskittyy erityisesti suomalaisen iGaming-markkinan kehittyviin tarpeisiin.

JOONAS PARTANEN

Joonas Partanen on Iltalehden (Alma Media) toimituspäällikkö, jolla on pitkä kokemus sekä urheilujournalismista että uusien mediatuotteiden kehittämisestä. Nykyisessä tehtävässään Partasen rooli yhdistää sisällönhallinnan ja kaupallisen potentiaalin.

CHRISTOPH WILK

Christoph Wilk on Bauer Media Audion liiketoimintaoperaatioiden johtaja. Strategisen kehittämisen taustallaan hän vastaa Bauer Media Audio Finlandin liiketoiminnan kehityshankkeista iGaming-sektorilla.

REIJO ANTTILA

Reijo Anttilalla on yli 25 vuoden kokemus rahapelialalta. Vuonna 2020 hän perusti yhdessä Jari Vähäsen kanssa The Finnish Gambling Consultants Oy:n (FGC), joka on rahapelialaan erikoistunut liikkeenjohdon konsulttiyritys. Vuonna 2021 Reijo perusti yhdessä kolmen muun kanssa NGG Finland Oy:n (NGG), joka on muun muassa virolaisen rahapeliyhtiön Vana Lauri Oü:n emoyhtiö. Reijo toimii edelleen NGG:n hallituksen puheenjohtajana.

