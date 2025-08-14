Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää omaishoidon myöntämisen perusteista 20.8. kokouksessaan
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ja turvallisuuslautakunta pitävät ensimmäiset kokouksensa keskiviikkona 20.8. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää kokouksessaan muun muassa omaishoidon tuen myöntämisen perusteista ja jälkihuollon harkinnanvaraisen tuen myöntämisperusteista.
Omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin esitetään muutoksia
Yhtenä hyvinvointialueen talouden säästötoimenpiteenä lautakunnalle esitetään omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin muutoksia. Muun muassa erityishoitoluokka on ehdotettu poistettavaksi. Raskaan siirtymävaiheen 1–6 kuukauden määräaikainen tuki esitetään jatkossa maksettavaksi kolmannen hoitopalkkioluokan mukaisella summalla, joka on 945,52 euroa kuukaudessa. Virkistysvapaiden palveluseteli ehdotetaan poistettavaksi kuluvan vuoden jälkeen ja virkistysvapaat järjestettäisiin jatkossa hyvinvointialueen omana tuotantona. Myös harkinnanvaraisten vapaiden myöntämiseen sekä sijaishoitoon esitetään muutoksia.
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu ja hyvinvointialueen on turvattava raskaassa hoitotilanteessa olevien asiakkaiden hoito. Omaishoidon määrärahat on tältä vuodelta sidottu, joten uusia omaishoidon tukia ei toistaiseksi myönnetä. Hakemukset käsitellään normaalisti.
Tänä vuonna muutoksilla arvioidaan säästön olevan noin 40 000 euroa.
Jälkihuollon harkinnanvarainen tuki ehdotetaan päätettäväksi
Lautakunnalle esitetään, että harkinnanvaraisen jälkihuollon tuen myöntämisestä luovutaan 1.9. alkaen. Harkinnanvaraista tukea voidaan myöntää vielä 23–24-vuoden iässä jälkihuollossa olleille erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Lakisääteinen tuki päättyy 23-vuotiaana.
Harkinnanvaraisen jälkihuollon tuen päättämisellä on vähäiset vaikutukset asiakkaiden saamiin palveluihin, sillä tuen tarve ja asiakasmäärä harkinnanvaraisen tuen piirissä olevista nuorista on ollut jatkuvasti vähenevä. Esitetty muutos koskee tuen päättymistä 11 asiakkaalta. Jatkossa aiemmin harkinnanvaraisen tuen piirissä olleista osa, noin 10 nuorta vuositasolla, asioi jatkossa työikäisten palveluissa tuen poistumisen myötä.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa arvionsa Leppälinnun asumisyksikön esitetyistä muutoksista
Lautakunta antaa arvionsa vammaispalveluiden palveluverkkoon tehtävästä muutoksesta Leppälinnun asumisyksikön osalta. Konnevedellä sijaitseva Leppälintu on 10-paikkainen yhteisöllisen asumisen yksikkö, joka on tarkoitettu vammaisille henkilöille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asumisyksikön kiinteistön omistaa Konneveden kunta ja Keski-Suomen hyvinvointialue toimii tilassa vuokralaisena. Vuokrasopimus päättyy, kun Konneveden kunta ottaa tilat omaan käyttöönsä 1.1.2026. Konneveden kunnan tarjoama uusi tila ei sovellu nykyaikaiseen kodinomaiseen asumiseen.
Asukkaille on kartoitettu paikkoja ensisijaisesti Konnevedeltä. Sosiaalihuoltolain mukaisilla päätöksillä oleville Leppälinnun asiakkaille voidaan tarjota paikkaa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen yksikkö Ruusaliisasta. Hankasalmella sijaitsevassa Metsätähden kiinteistössä on vapaana useita yhteisölliseen asumiseen soveltuvia ja keväällä 2025 remontoituja asuntoja.
Muutoksen myötä hyvinvointialueen vuokramenot pienenisivät 76 200 euroa vuodessa. Lisäksi muutokset vaikuttavat tuotannon tukipalveluiden, kuten siivouksen ja ruokakuljetusten toimintamenoihin.
Muutto uuteen yksikköön edellyttää asiakkaalle tehtävää palvelutarpeen arviota, millä varmistetaan, että tarjottava yksikkö vastaa asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslistalla ovat myös hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan järjestäytyminen ja tehtävät, lautakunnan syksyn kokousaikataulu, strategian puolivuosiraportti, järjestämisen linjausten toteutuminen ensimmäisellä valtuustokaudella, hyvinvointialuestrategian päivittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian laatiminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkotyön toinen vaihe sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomus vuodelta 2024 (Asiakkuuskertomuksen tiedote 14.8.2025).
Turvallisuuslautakunnan listalla kauden ensimmäisessä kokouksessa on lautakunnan järjestäytyminen ja perehtyminen lautakunnan tehtäviin.
Kokouksen esityslistat:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
