Punainen Risti Ensiapu järjestää hukkuneen elvytyksen ensiapukursseja

Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioitua SPR ensiapukoulutusta sekä järjestämme ensiavun kouluttajakoulutuksia. Yhdessä laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa ylläpidämme jatkuvaa kehitystä ja varmistamme laadukkaat ensiapukoulutukset ympäri Suomen.

Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, olemme osa Punaisen Ristin liikettä ja samalla osa koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin yhteiskunnan normaali- kuin häiriötilanteissa. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.