Punainen Risti Ensiapu Oy

Punainen Risti Ensiapu järjestää hukkuneen elvytyksen ensiapukursseja

15.8.2025 11:56:29 EEST | Punainen Risti Ensiapu Oy | Tiedote

Toimittajat ovat tervetulleita kursseille

Kaksi henkilöä harjoittelee hukkuneen elvytystä rannalla.
Punainen Risti Ensiavun kursseilla opitaan hukkuneen elvytystä. Punainen Risti Ensiapu

Punainen Risti Ensiapu järjestää ensiapukursseja, joissa opetetaan, miten ensiapua annetaan hukkumistapauksissa. Ensiapukurssien sisältönä on SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja lisäksi painotetaan, kuinka tulisi toimia hukkuneen elvyttämiseksi. Aloite syntyi kesän synkkien hukkumistapauksien johdosta.

”Hukkuneen elvytyksestä on tullut meille paljon kyselyjä kesän aikana. Reagoimme tähän tarpeeseen ja haluamme tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden oppia tilanteessa tarvittavat ensiaputaidot. Toivomme yhteistyötä tiedotusvälineiltä, jotta viesti tavoittaisi mahdollisimman monen suomalaisen”, sanoo Punainen Risti Ensiavun palvelupäällikkö Pipsa Pakarinen.

Punainen Risti Ensiapu on koostanut verkkosivuilleen toimintaohjeet, joista selviää, miten hukkuneen elvytys eroaa tavallisesta painelu-puhalluselvytyksestä. Ohjeet löytyvät verkosta, osoitteesta https://ensiaputodistus.fi/ensiapuohje/hukkuneen-elvytys/

Ensiapukoulutukset järjestetään Helsingissä elokuun aikana osoitteessa Sturenkatu 16, 4 krs. Kursseille voi ilmoittautua verkossa, osoitteessa https://ensiapukoulutus.fi/kurssikalenteri/

Kurssien ajankohdat:

19.8. klo 17.00-20.15

25.8. klo 12.30-15.45

25.8. klo 17.00-20.15

28.8. klo 17.00-20.15

Tietoja julkaisijasta

Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioitua SPR ensiapukoulutusta sekä järjestämme ensiavun kouluttajakoulutuksia. Yhdessä laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa ylläpidämme jatkuvaa kehitystä ja varmistamme laadukkaat ensiapukoulutukset ympäri Suomen.

Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, olemme osa Punaisen Ristin liikettä ja samalla osa koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin yhteiskunnan normaali- kuin häiriötilanteissa. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.

