Punainen Risti Ensiapu järjestää hukkuneen elvytyksen ensiapukursseja
Toimittajat ovat tervetulleita kursseille
Punainen Risti Ensiapu järjestää ensiapukursseja, joissa opetetaan, miten ensiapua annetaan hukkumistapauksissa. Ensiapukurssien sisältönä on SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja lisäksi painotetaan, kuinka tulisi toimia hukkuneen elvyttämiseksi. Aloite syntyi kesän synkkien hukkumistapauksien johdosta.
”Hukkuneen elvytyksestä on tullut meille paljon kyselyjä kesän aikana. Reagoimme tähän tarpeeseen ja haluamme tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden oppia tilanteessa tarvittavat ensiaputaidot. Toivomme yhteistyötä tiedotusvälineiltä, jotta viesti tavoittaisi mahdollisimman monen suomalaisen”, sanoo Punainen Risti Ensiavun palvelupäällikkö Pipsa Pakarinen.
Punainen Risti Ensiapu on koostanut verkkosivuilleen toimintaohjeet, joista selviää, miten hukkuneen elvytys eroaa tavallisesta painelu-puhalluselvytyksestä. Ohjeet löytyvät verkosta, osoitteesta https://ensiaputodistus.fi/ensiapuohje/hukkuneen-elvytys/
Ensiapukoulutukset järjestetään Helsingissä elokuun aikana osoitteessa Sturenkatu 16, 4 krs. Kursseille voi ilmoittautua verkossa, osoitteessa https://ensiapukoulutus.fi/kurssikalenteri/
Kurssien ajankohdat:
19.8. klo 17.00-20.15
25.8. klo 12.30-15.45
25.8. klo 17.00-20.15
28.8. klo 17.00-20.15
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pipsa PakarinenPalvelupäällikköPuh:044 784 0039pipsa.pakarinen@punainenristiensiapu.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioitua SPR ensiapukoulutusta sekä järjestämme ensiavun kouluttajakoulutuksia. Yhdessä laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa ylläpidämme jatkuvaa kehitystä ja varmistamme laadukkaat ensiapukoulutukset ympäri Suomen.
Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, olemme osa Punaisen Ristin liikettä ja samalla osa koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin yhteiskunnan normaali- kuin häiriötilanteissa. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Punainen Risti Ensiapu Oy
Ensiapujoukkue nostaa turvallisemman junioriurheilun valokeilaan17.3.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Ensiapujoukkueen tavoitteena on, että noin 50 000 juniorijoukkuelaista on saanut ensiapukoulutuksen vuoden 2028 loppuun mennessä.
Punainen Risti Ensiapu mukana turvaamassa Joel Harkimon Golden Globe Race -purjehduskisaa14.11.2024 07:47:00 EET | Tiedote
Yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa Harkimon ensiapuosaaminen suuressa seikkailussa, joka vaatii sekä fyysistä että henkistä suorituskykyä.
Tutkimus: ensiapukoulutus madaltaa kynnystä auttaa – “Täydellisen osaamisen sijaan tarvitaan kykyä toimia”7.10.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Kokemus omasta kyvykkyydestä on olennaista auttamistilanteessa. Lyhytkin ensiapukoulutus lisää ihmisen uskoa siihen, että hän selviää erilaisista apua vaativista tilanteista.
Ensiaputaitojen merkitystä etätyössä ei aina ymmärretä - “Koti on yksi vaarallisimmista paikoista”3.9.2024 08:15:00 EEST | Tiedote
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan turvallisista työolosuhteista. Silti etätyöläinen jää usein vaille ensiapukoulutusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme