Päättäjät pääsevät museon kulisseihin – Poliitikon museoharjoittelu käynnistyy kymmenettä kertaa

Poliitikon museoharjoittelu on käytännönläheinen kampanja, joka innostaa päättäjiä kokemaan, kuinka monipuolista ja merkityksellistä työtä museoissa tehdään.

”Museotyöstä näkyy näyttelykävijälle vain pieni osa. Tämän kampanjan kautta museot pääsevät avaamaan päättäjille, kuinka moninaisesti museot vaikuttavat yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin jokapäiväisellä työllään”, sanoo Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu.

Poliitikon museoharjoittelu järjestetään nyt kymmenettä kertaa. Harjoitteluissa on kampanjan myötä ollut jo satoja poliitikkoja yhteiskunnallisen päätöksenteon eri asteilta. Tänä vuonna kampanjassa on mukana jo yli 60 päättäjää, ja osallistumisia varmistuu vielä kampanjaviikolla. Osallistuvia museoita on yli 30 ympäri maata.

Kulissien takaa paljastuu yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Valtaosa kampanjaan osallistuvista päättäjistä on kaupungin- ja kunnanvaltuutettuja sekä kansanedustajia. Paikoin poliitikot ovat innostuneet osallistumaan joukolla. Suomen Ilmailumuseossa Vantaalla harjoittelijoita on peräti kymmenen. Raumalla yhdeksän kaupunginvaltuutettua tutustuu Rauman museoon, Rauman taidemuseoon, Lönnströmin taidemuseoon ja Rauman merimuseoon.

Poliitikkojen harjoittelutehtävissä on mukana museotyön koko kirjo. Hämeenlinnan taidemuseossa harjoittelijat altistuvat taiteelle ja imevät siitä elinvoimaa, Ateneumissa tehdään aitoustutkimusta ja Lahden museoilla perehdytään sekä museon viranomaistyöhön että siihen, mitä kaikkea tapahtuu kun näyttely vaihtuu.

Kuopiossa museoharjoitteluun osallistuvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja varapuheenjohtaja Tiina Kaartinen. Harjoittelun ohjelmassa on mm. yleisötyötä ja opastusvalvontaa Kuopion museossa sekä näyttelysuunnittelua KUMMA Kuopion taidemuseossa. Tehtävien lomassa keskustellaan museotyöstä ja ajankohtaisista tilahankkeista: Kuopion korttelimuseon hankesuunnittelutyöstä konseptiuudistuksineen, KUMMA Kuopion taidemuseon perusnäyttelyuudistuksesta sekä Kuopion luonnontieteellisen ja kulttuurihistoriallisen museon kokoelmatilojen tarveselvityksestä.

”Haluamme avata työmme moninaisuutta ja palveluitamme avoinna olevien kohteidemme taustalla. On tärkeää osallistua kaupungin veto- ja pitovoiman ylläpitämiseen sekä tuoda esille museotyön merkitystä ja vaikuttavuutta museoiden historiallisen kävijäbuumin keskellä”, sanoo museonjohtaja ja Kuopion museokeskuksen päällikkö Helka Väisänen.

Media tervetullut seuraamaan harjoittelupäiviä

Media on tervetullut seuraamaan poliitikkojen museopäiviä ja haastattelemaan päättäjiä vierailujen yhteydessä. Vierailuista voi sopia suoraan museoiden kanssa. Museoliitto neuvoo mielellään sopivan kohteen löytämisessä.



Lista osallistuvista päättäjistä ja museoista: https://portal.lyyti.fi/e/?p=s&k=c818957758f5f0f774a8. Huomaathan, että lista päivittyy koko kampanjaviikon ajan.



Sosiaalisessa mediassa kampanjaa voi seurata tunnisteella #poliitikonmuseoharjoittelu.