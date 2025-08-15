Kuparivuoren tunneli suljetaan parannustöiden ajaksi 1.-12.9.

Vedenjakelussa katkos 18.-19.8. Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueilla 15.8.2025 14:39:33 EEST | Tiedote

Naantalin vesihuoltolaitos tekee Rymättylän keskustassa vesijohtoverkon kunnossapitotöitä, jonka takia vedenjakelussa on katkos maanantain ja tiistain välisenä yönä. Katkos vedenjakelussa alkaa 18.8. klo 20.00 ja loppuu 19.8. klo 6.00.