Kuparivuoren tunneli suljetaan parannustöiden ajaksi 1.-12.9.
Kuparivuoren tunneli maantiellä 189 suljetaan syyskuussa maanantaina 1.9. iltapäivällä tunnelin sulkupuomien rakentamisen ajaksi. Sulku kestää 12.9. saakka. Aiempikin avaus on mahdollinen.
Sulkupuomit asennetaan tunnelin molempiin päihin, minkä lisäksi samalla tehdään myös muita tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä.
Sulkemispäätös koskee sekä länteen että itään suuntautuvaa maantien 189 Luonnonmaan, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan liikennettä, joka ohjataan työn ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti käyttää Naantalin kaupungin katuverkkoa reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,5 kilometriä.
Kiertoreitillä noudatetaan 30km/ h nopeusrajoitusta. Naantalin kaupunki muistuttaa liikenteenkäyttäjiä erityisestä tarkkaavaisuudesta liikenteessä, varsinkin risteyksissä. Kuparivuoren alueella on paljon toimintaa, kuten koulu ja harrastuspaikkoja sekä tapahtumia tunnelisulun aikana.
- Tunnelin sululle on pyritty löytämään mahdollisimman vähän häiritsevä ajankohta parhaan kesäsesongin ja talvikunnossapitoajan ulkopuolelle, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.
Työstä vastaa Fintraffic.
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
