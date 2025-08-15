Naantalin kaupunki

Kuparivuoren tunneli suljetaan parannustöiden ajaksi 1.-12.9.

19.8.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kuparivuoren tunneli maantiellä 189 suljetaan syyskuussa maanantaina 1.9. iltapäivällä tunnelin sulkupuomien rakentamisen ajaksi. Sulku kestää 12.9. saakka. Aiempikin avaus on mahdollinen.

Kuparivuoren tunnelin suu kuvattuna Luonnonmaalle päin.
Tunnelin sulkemispäätös koskee sekä länteen että itään suuntautuvaa liikennettä. Naantalin kaupunki

Sulkupuomit asennetaan tunnelin molempiin päihin, minkä lisäksi samalla tehdään myös muita tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä.  

Sulkemispäätös koskee sekä länteen että itään suuntautuvaa maantien 189 Luonnonmaan, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan liikennettä, joka ohjataan työn ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti käyttää Naantalin kaupungin katuverkkoa reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,5 kilometriä. 

Kiertoreitillä noudatetaan 30km/ h nopeusrajoitusta. Naantalin kaupunki muistuttaa liikenteenkäyttäjiä erityisestä tarkkaavaisuudesta liikenteessä, varsinkin risteyksissä. Kuparivuoren alueella on paljon toimintaa, kuten koulu ja harrastuspaikkoja sekä tapahtumia tunnelisulun aikana.  

- Tunnelin sululle on pyritty löytämään mahdollisimman vähän häiritsevä ajankohta parhaan kesäsesongin ja talvikunnossapitoajan ulkopuolelle, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

Työstä vastaa Fintraffic. 

Kuparivuoren tunnelin suu kuvattuna Luonnonmaalle päin.
Tunnelin sulkemispäätös koskee sekä länteen että itään suuntautuvaa liikennettä.
Kiertotie on merkitty kuvaan punaisella.
Kiertotie kulkee Kuparivuorentien, Uolevi Raaden kadun ja Satamatien kautta.
