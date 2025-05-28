O2-Jyväskylä luopuu paikastaan F-liigassa

Jyväskyläläisseura nappasi liigapaikkansa alkavalle kaudelle F-liigakarsintojen kautta. "Amppareiden" liigajoukkueen sopimustilanne on ollut kuitenkin alkukesästä alkaen haastava – ja lopulta seura teki lopullisen päätöksen luopua sarjapaikastaan torstaina 14.8. seuran hallituksen kokouksessa.



- Todella surullinen tilanne. Pyrimme erilaisten keinojen kautta kasaamaan joukkueen tulevalle kaudelle sinne minne se kuuluukin, mutta realiteetit iskivät lopulta vasten kasvoja. Joskus pari askelta taaksepäin voi avata uudet ovet ottaa useammankin askeleen eteenpäin. Meillä on onneksi todella laadukas tyttöjunioriputki ja tavoittelemme tulevalla kaudella Suomisarjasta nousua Inssi-divariin. Olen pahoillani nykyisten ja edellisten kausien pelaajien ja taustojen puolesta, jotka ovat tehneet mahtavaa työtä keskisuomalaisen naissalibandyn eteen, O2-Jyväskylän urheilutoimenjohtaja Janne Kainulainen avaa.



O2 Jyväskylän ratkaisun myötä F-liigan naisten sarjassa on tällä hetkellä 11 joukkuetta. Poisjäännin vaikutuksista ja niihin liittyvistä jatkotoimista ilmoitetaan myöhemmin.





-Onhan tämä odottamaton ja harmittava tieto niin F-liigan kuin keskisuomalaisten salibandyfanien näkökulmasta. Jyväskylä on perinteinen salibandyn liigapaikkakunta ja nyt alkavalla kaudella tämä pitkä yhtäjaksoinen historia saa valitettavan päätöksen. Tällaiset päätökset eivät koskaan ole helppoja ja toivon O2-Jyväskylän naisten joukkueelle kaikkea hyvää ja onnistumisia tuleville sarjakausille, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi.