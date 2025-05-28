O2-Jyväskylä luopuu paikastaan F-liigassa
F-liigan naisten sarjassa pelaavan O2-Jyväskylä on päättänyt luopua sarjapaikastaan kaudelle 2025-26.
Jyväskyläläisseura nappasi liigapaikkansa alkavalle kaudelle F-liigakarsintojen kautta. "Amppareiden" liigajoukkueen sopimustilanne on ollut kuitenkin alkukesästä alkaen haastava – ja lopulta seura teki lopullisen päätöksen luopua sarjapaikastaan torstaina 14.8. seuran hallituksen kokouksessa.
- Todella surullinen tilanne. Pyrimme erilaisten keinojen kautta kasaamaan joukkueen tulevalle kaudelle sinne minne se kuuluukin, mutta realiteetit iskivät lopulta vasten kasvoja. Joskus pari askelta taaksepäin voi avata uudet ovet ottaa useammankin askeleen eteenpäin. Meillä on onneksi todella laadukas tyttöjunioriputki ja tavoittelemme tulevalla kaudella Suomisarjasta nousua Inssi-divariin. Olen pahoillani nykyisten ja edellisten kausien pelaajien ja taustojen puolesta, jotka ovat tehneet mahtavaa työtä keskisuomalaisen naissalibandyn eteen, O2-Jyväskylän urheilutoimenjohtaja Janne Kainulainen avaa.
O2 Jyväskylän ratkaisun myötä F-liigan naisten sarjassa on tällä hetkellä 11 joukkuetta. Poisjäännin vaikutuksista ja niihin liittyvistä jatkotoimista ilmoitetaan myöhemmin.
-Onhan tämä odottamaton ja harmittava tieto niin F-liigan kuin keskisuomalaisten salibandyfanien näkökulmasta. Jyväskylä on perinteinen salibandyn liigapaikkakunta ja nyt alkavalla kaudella tämä pitkä yhtäjaksoinen historia saa valitettavan päätöksen. Tällaiset päätökset eivät koskaan ole helppoja ja toivon O2-Jyväskylän naisten joukkueelle kaikkea hyvää ja onnistumisia tuleville sarjakausille, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi.
Yhteyshenkilöt
Kimmo NurminenToimitusjohtajaF-liigaPuh:+358 45 276 0168kimmo.nurminen@salibandy.fi
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Salibandykauden parhaat palkittiin perinteisessä F-gaalassa28.5.2025 22:18:08 EEST | Tiedote
F-liiga ja Salibandyliitto palkitsivat parhaitaan perinteisessä F-gaalassa tänään. F-liigan sekä Salibandyliiton osalta jaossa oli kauden 2024-2025 parhaiden palkintoja, ja samassa tilaisuudessa liitto palkitsi vielä kalenterivuoden 2024 onnistujia.
Anton Frejd Ruotsista ja Linda Fuchsova Tshekistä F-liiga draftin tämän vuoden ykkösvaraukset28.5.2025 14:51:21 EEST | Tiedote
Jo perinteisessä F-liiga draftissa varattiin tänään Turussa salibandyn pääsarjaan miehissä 22 ja naisissa 24 tulevaisuuden ulkomaista suurnimeä. Miesten sarjan ykkösenä ääneen päässeen LASBin valinta oli ruotsalainen nuorten maajoukkuepelaaja Anton Frejd. Naisissa ykkösvaraukseksi nousi tänä vuonna tshekkihyökkääjä Linda Fuchsova, jonka pääsi varaamaan ensimmäisenä valinnut liiganousija Pirkkalan Pirkat.
F-liigahistorian kolmas draft tänään Turussa – katso maksutta suorana Ruudusta28.5.2025 09:31:42 EEST | Tiedote
F-liigahistorian kolmas F-liiga draft järjestetään tänään Turussa. Sen etenemistä voi seurana suorana Ruudusta ja ulkomailla F-LIIGATV:stä.
Happee jäi ilman liigalisenssiä – Hawks nousee uutena joukkueena F-liigaan27.5.2025 20:22:06 EEST | Tiedote
F-liigan taustalla operoivan SSBL Salibandy Oy:n hallitus on jakanut tiistain kokouksessaan F-liigalisenssit kaudelle 2025-26. F-liigan naisten sarjan kaikki 12 joukkuetta saivat lisenssit uudelle kaudelle – miesten sarjan puolella tehtiin harvinainen ratkaisu.
Toisen kerran peräkkäin – Oilers on F-liigan miesten mestari10.5.2025 19:50:38 EEST | Tiedote
Esport Oilers juhlii toisena keväänä peräkkäin F-liigan miesten mestaruutta kaadettuaan seitsemännessä loppuottelussa Tampereella Classicin maalein 3-1. Ratkaisuottelua seurasi Hakametsän jäähallissa 3 700 katsojaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme