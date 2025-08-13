”Mutku kaikki muutkin…” – sanothan ei, kun nuori pyytää alkoholia

”Aikuinen on nuorelle tärkeä esimerkki. Turvallinen aikuinen uskaltaa sanoa nuorelle ei, ja kertoo, miksi ei hanki nuorelle alkoholia”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Alkoholia saa nuorten mukaan helposti. EHYT ry:n teettämä selvitys* kertoo, että noin joka kuudes alaikäinen vastaaja on saanut alkoholia sisarukselta, huoltajalta tai muulta sukulaiselta. Alkoholia saadaan myös muilta tutuilta ja tuntemattomilta sekä somen kautta.

"Alaikäiselle alkoholia hankkivat vanhemmat perustelevat toimintaansa usein ajatuksella, että nuorten on turvallisempaa nauttia kotoa saatuja juomia, jolloin myös juomien määrä pysyy hallussa. Kaikkihan me tiedämme, ettei asia todellisuudessa aina näin mene. Lisäksi on hyvä muistaa, että alkoholin ostaminen alaikäiselle on rikos."

Nuorten humalajuominen on kasvussa

THL:n tutkimuksen mukaan entistä harvempi nuori käyttää alkoholia, mutta humalajuomisen väheneminen on pysähtynyt tai jopa hieman kasvanut.** EHYTin selvitys puolestaan kertoo, että joka kolmas nuori kokee käyttävänsä alkoholia ryhmäpaineesta – koska muutkin juovat. Alkoholia käytetään myös rentoutumiseen ja poistamaan stressiä.

"Stressi ja paineet ovat osa monen nuoren elämää. Kun elämä tuntuu kuormittavalta, alkoholi saattaa näyttäytyä helppona keinona rentoutua. On tärkeää, että nuorille tarjotaan vaihtoehtoja ja tukea, jotta apua ei haettaisi päihteistä", Kvissberg sanoo.

Alkoholin haittavaikutukset ovat nuorille samat kuin vanhemmillekin. Nuorten kehittyvät aivot ovat kuitenkin erityisen herkät alkoholille. Lisäksi kokemattomuus alkoholin käytössä ja omien rajojen tuntemisessa voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Nuoren kanssa voi keskustella aiheesta ja pohtia yhdessä, miksi nuori haluaisi käyttää alkoholia ja miten tarjotusta alkoholista voi kieltäytyä.

Alkossa kysytään papereita joka kolmas sekunti

Alkon myymälöissä tarkistetaan aukioloaikoina nuoren asiakkaan ikä noin joka kolmas sekunti. Paperit kysytään kaikilta, jotka vaikuttavat alle 30-vuotiailta. Alkossa tarkastettiin viime vuonna asiakkaan ikä 4,2 miljoonaa kertaa ja alkoholin välittämisepäilytarkastuksia tehtiin 230 000. Jokainen Alkossa aloittava uusi myyjä suorittaa myynninvalvontakoulutuksen ennen ensimmäistä kassavuoroaan.

”Voimme ylpeänä todeta sen, että Alko on ikärajavalvonnassa Suomen paras. Testaamme onnistumista mystery shopping -asioinneilla, joissa nuoret, täysi-ikäiset testiasiakkaat asioivat myymälöissämme. Ikä tarkastetaan 98 prosentin tarkkuudella”, kertoo Kvissberg.

”Asiakkaan iän arviointi ei toki ole aina helppoa, arvio tehdään kassalla muutamassa sekunnissa. Siksi Alkossa kysytään paperit mieluummin useammin kuin harvemmin”, kertoo palvelupäällikkö Anne Martikkala.

”Iän tarkastus sujuu kyllä aika mukavasti, koska iän kysymisestä ei enää pahastuta. Nuoret ehtivät näyttää henkilöllisyystodistuksen usein pyytämättäkin. Tästä muistamme aina kiittää asiakasta.”

Joskus ikäarviointi osuu harhaan. Martikkalan mukaan vanhimmat asiakkaat, joilta hän on pyytänyt papereita, ovat olleet yli 40-vuotiaita.

”Huumorilla ovat nämä tilanteet hoituneet ja usein asiakas on jopa mielissään papereiden kysymisestä.”

Alkoholin välittämisen valvonta, jolla pyritään estämään alkoholin välitys alaikäisille tai päihtyneille, voi olla haastavaa.

”Epäily saattaa herätä esimerkiksi silloin, kun tullaan ostamaan suuri määrä erilaisia juomia tai tuotteita, joita on juuri kieltäydytty myymästä. Silloin kysyn asiakkaalta, tulevatko ostokset varmasti omaan käyttöön.”

Myynninvalvonnasta ja alkoholin välittämisen riskeistä kertova Mutku-kampanja näkyy elokuun aikana Alkon viestintäkanavissa. Kampanjaa tehdään yhteistyössä myös vaikuttajien (Aamukahvilla, Julia Thurén, Christoffer Strandberg, Kaksi äitiä ja Kim Herold) kanssa.



*EHYT ry:n teettämä Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvitys

**THL:n Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – ESPAD 2024 -tutkimus