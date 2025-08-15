Esitys: sähköpotkulautojen vuokrausta ohjaava mikroliikennelupa käyttöön Vaasassa 1.1.2026 alkaen
Ensi vuoden alusta alkaen sähköpotkulautojen ammattimainen vuokraustoiminta Vaasassa edellyttää lupaa Vaasan kaupungilta. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään päätettäväksi, että mikroliikennelupa otetaan Vaasassa käyttöön 1.1.2026.
Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu 20.8.2025.
Mikroliikenneluvasta säädetään liikenteen palveluista annetussa laissa. Muutos tulee voimaan 1.8.2025. Luvan käyttö tulee kunnissa pakolliseksi kuukauden kuluttua muutoksen voimaantulosta, mutta kunnan päätöksellä käyttöönottoa voidaan lykätä enintään 1.1.2026 saakka.
Vaasassa mikroliikenneluvan käyttöönottoa lykätään, sillä syksyn aikana lupaehtoja valmistellaan. Lupaehdot laitetaan nähtäville ennen päätöksentekoa, ja niistä pyydetään lausunnot.
Lupa tuo kaupungille keinot ohjata palvelua
Lakimuutosten tavoitteena on parantaa sähköpotkulautailun ja muun mikroliikkumisen turvallisuutta. Muutoksen arvioidaan vähentävän vahingoista aiheutuvia kustannuksia ja terveydenhuollon kuormitusta.
Lupaehdoin kaupungin on mahdollista ohjata muun muassa vuokrattavien ajoneuvojen käyttöaikoja, pysäköintiä ja ajonopeuksia, silloin kun se on tarpeellista liikenneturvallisuuden, esteettömyyden tai tien kunnossapidon kannalta.
Tällä hetkellä Vaasassa sähköpotkulautoja vuokralle tarjoavat Dott ja Ryde.
Kesän alussa voimaan tullut tieliikennelain muutos koskettaa myös sähköpotkulautojen käyttäjiä. Kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias ja sähköpotkulaudalla ei saa ajaa, jos veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Laki on sama sekä yksityisten että vuokrattujen sähköpotkulautojen kuljettajille.
Siri GröndahlKommunteknik / EnhetschefPuh:+358405636635siri.grondahl@vaasa.fi
