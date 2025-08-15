Vaasan kaupunki - Vasa stad

Esitys: sähköpotkulautojen vuokrausta ohjaava mikroliikennelupa käyttöön Vaasassa 1.1.2026 alkaen

15.8.2025 13:12:33 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Ensi vuoden alusta alkaen sähköpotkulautojen ammattimainen vuokraustoiminta Vaasassa edellyttää lupaa Vaasan kaupungilta. Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään päätettäväksi, että mikroliikennelupa otetaan Vaasassa käyttöön 1.1.2026.

Kaksi henkilöä ajamassa sähköpotkulaudoilla mukulakivikadulla.
Kuva: Mikael Matikainen / Vaasan kaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu 20.8.2025.

Mikroliikenneluvasta säädetään liikenteen palveluista annetussa laissa. Muutos tulee voimaan 1.8.2025. Luvan käyttö tulee kunnissa pakolliseksi kuukauden kuluttua muutoksen voimaantulosta, mutta kunnan päätöksellä käyttöönottoa voidaan lykätä enintään 1.1.2026 saakka.

Vaasassa mikroliikenneluvan käyttöönottoa lykätään, sillä syksyn aikana lupaehtoja valmistellaan. Lupaehdot laitetaan nähtäville ennen päätöksentekoa, ja niistä pyydetään lausunnot.

Lupa tuo kaupungille keinot ohjata palvelua

Lakimuutosten tavoitteena on parantaa sähköpotkulautailun ja muun mikroliikkumisen turvallisuutta. Muutoksen arvioidaan vähentävän vahingoista aiheutuvia kustannuksia ja terveydenhuollon kuormitusta.

Lupaehdoin kaupungin on mahdollista ohjata muun muassa vuokrattavien ajoneuvojen käyttöaikoja, pysäköintiä ja ajonopeuksia, silloin kun se on tarpeellista liikenneturvallisuuden, esteettömyyden tai tien kunnossapidon kannalta.

Tällä hetkellä Vaasassa sähköpotkulautoja vuokralle tarjoavat Dott ja Ryde.

Kesän alussa voimaan tullut tieliikennelain muutos koskettaa myös sähköpotkulautojen käyttäjiä. Kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias ja sähköpotkulaudalla ei saa ajaa, jos veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea. Laki on sama sekä yksityisten että vuokrattujen sähköpotkulautojen kuljettajille.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikenneliikkuminenliikenneturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi henkilöä ajamassa sähköpotkulaudoilla mukulakivikadulla.
Kuva: Mikael Matikainen / Vaasan kaupunki
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye