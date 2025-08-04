Vuosaaren metrosillan korjaustyöt etenevät aikataulussa
Vuosaaren metrosillan korjaustyöt sekä sen aiheuttaman metron liikennöintikatkon aikana tehtävät muut suuret ja pienemmät hankkeet ovat edenneet aikataulussa.
-Tällaisissa hankkeissa tulee toisinaan vastaan yllätyksiä, mutta tähän mennessä ne on onnistuttu ratkaisemaan joustavasti yhteistyössä eri osapuolten kanssa, projektipäällikkö Jussi Hietala kertoo.
Tällä hetkellä ei siis ole tiedossa haasteita, jotka voisivat uhata metron liikennöinnin aloittamista ajallaan syyskuun lopussa.
-Kuten korjausurakoissa usein, viime vaiheissakin voi vielä tulla eteen yllättäviä tilanteita, mutta tilanne näyttää hyvältä. Mahdollisiin tuleviin yllätyksiin olemme varautuneet, ja meillä on valmiudet reagoida niihin nopeasti, jotta liikennekatko ei venyisi suunnitellusta aikataulusta, Hietala lisää.
Vuosaaren metrosillalla sillan kannen päällä vesieristystyöt ja suojabetonivalut ovat valmistumassa ja ratarakenteiden asennus on alkamassa. Sillan alapuolella sukeltamalla ja robottikalustolla tehtävät pilareiden vesipiikkaukset ovat myös lähes valmiit. Lisäksi pilareihin tehdään parhaillaan manttelivaluja.
Vuosaaren metroasemalla asennetaan uusia valaisimia. Laiturialueen vedeneristys laiturialueella on valmis ja uudet liukuportaat ovat saapuneet asennettavaksi. Rastilan metroasemalla valasimet on saatu pääosin uusittua ja kaapelointityöt ovat käynnissä.
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna vaihdettiin vaihteita Itäkeskuksen metroaseman länsipuolisella rata-alueella. Tänä vuonna vaihteita on vaihdettu yhteensä 13 ja raideristeyksiä kaksi.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
