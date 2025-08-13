Tutkijoiden keksintö mullistaa tekoälyn käytön turvallisuusteknologiassa – Business Finlandilta projektille 5 miljoonan euron rahoitus
Tutkijat kehittävät turvallisuusteknologian käyttöön siruja, jotka mahdollistavat tekoälyn hyödyntämisen haastavissa ympäristöissä, kuten vedenalaisessa valvonnassa, robotiikassa ja avaruustutkimuksessa.
Turun yliopiston Wihurin fysiikantutkimuslaboratorion tutkijat kehittävät turvallisuus- ja puolustusteknologiaan erittäin energiatehokkaita laskentajärjestelmiä, jotka mahdollistavat sovellusten itsenäisen päätöksenteon minimaalisella energiankulutuksella. Energiatehokkuus on ratkaisevan tärkeää sovelluksille, joille perinteiset laskentajärjestelmät ovat epäkäytännöllisiä niiden kuluttaman energian, tiedonsiirtonopeuden tai tietoturvauhkien vuoksi.
– Kehitämme ja valmistamme neuromorfisia siruja, jotka mahdollistavat tekoälyn käytön vaativissakin olosuhteissa, kuten veden alla, avaruudessa ja paikoissa, joissa ei voida hyödyntää pilvipalveluja esimerkiksi viestiliikenteen häirinnän vuoksi. Hankkeemme vahvistaa Suomen teknologista osaamista ja omavaraisuutta sekä luo vientimahdollisuuksia, sanoo tutkimuksen johtaja, fysiikan professori Petriina Paturi Turun yliopistosta.
Business Finland myönsi viisivuotiselle OCEANAut-projektille 5 miljoonan euron rahoituksen. Rahoitus myönnettiin Näytönpaikka-hausta, joka on Business Finlandin ylivoimaisesti suurin tutkimuslaitoksille myönnettävä rahoitus. Rahoitettavissa hankkeissa ratkaistaan yhteiskunnallisesti merkittäviä tulevaisuuden haasteita tutkimuksen keinoin.
Tutkijoiden kehittämät järjestelmät ovat erittäin vastustuskykyisiä kyberuhille
Tutkijat kehittävät turvallisuusteknologian käyttöön robotteja ja systeemejä, jotka voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ne voivat esimerkiksi kuunnella ympäristöään ja oppia reagoimaan muutoksiin itsenäisesti.
– Tutkimusprojektimme ytimessä on kehittää suorituskykyisiä ja skaalautuvia memristorilaitteita, jotka toimivat keinotekoisina synapseina neuromorfisissa piireissä. Nämä piirit yhdistämme esimeriksi älykkäisiin sensoreihin tai itseohjautuviin robotteihin, mikä mahdollistaa ajantasaisen tilannetietoisuuden vaativissa ympäristöissä, kuten vedenalaisessa valvonnassa, robotiikassa ja avaruustutkimuksessa, Paturi kertoo.
Paikallisesti tapahtuvan tietojenkäsittelyn ansiosta tutkijoiden kehittämät järjestelmät ovat erittäin vastustuskykyisiä kyberuhille, kuten signaalin häirinnälle ja tietomurroille.
Tutkimuksessa keskeisessä roolissa ovat Turun yliopistossa kehitetyt memristorit, joita voidaan käyttää esimerkiksi neuroverkkojen synapseina. Memristorit ovat mikrosiruihin asennettavia muistivastuksia, joiden toiminta jäljittelee ihmisaivojen toimintaa. Turvallisuusteknologian lisäksi memristoreja ja neuromorfisia piirejä voidaan hyödyntää monenlaisissa itsenäisesti päätöksiä tekevissä sovelluksissa, jolloin laitteiden energiankulutus jää minimaalisen pieneksi.
– Näytönpaikka-rahoituksen saaminen on osoitus siitä, että tutkimuksella on potentiaalia luoda merkittävää uutta osaamista, joka edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Rahoituksen saaminen vahvistaa Turun yliopiston roolia innovaatioiden eturintamassa ja luo puitteet entistä laajemmalle yhteiskunnalliselle vaikutukselle, toteaa Turun yliopiston innovaatiopalveluiden kehityspäällikkö Paavo Kosonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petriina Paturifysiikan professori, Turun yliopistoPuh:041 506 0895petriina.paturi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/petriina-paturi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Maailman parhaat asiantuntijat kokoontuvat Turkuun – patentit ja muut aineettomat oikeudet vaikuttavat keskeisesti globaaliin eriarvoisuuteen13.8.2025 12:15:31 EEST | Tiedote
Hiljattain solmittu pandemiasopimus tekee konferenssista erityisen ajankohtaisen. Pääluennoitsija on YK-järjestö WIPO:n apulaisjohtaja Edward Kwakwa.
Koko ei ole kaikki kaikessa – tuore tutkimus osoittaa, että naarasgorillatkin voivat haastaa urosten valta-aseman13.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston ja Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology -tutkimusinstituutin uusi tutkimus haastaa perinteiset oletukset urosnisäkkäiden universaalista valta-asemasta. Tutkimuksessa analysoitiin kolmen vuosikymmenen ajalta kerättyjä tietoja villeistä vuorigorilloista ja osoitettiin, että useimmat naaraat pystyvät voittamaan vähintään yhden aikuisen uroksen konflikteissa ja taistelussa resursseista.
Kansainvälisessä nuoriin kohdistuvassa mielenterveystutkimuksessa merkittäviä aukkoja12.8.2025 11:20:00 EEST | Tiedote
Uudessa katsausartikkelissa tarkasteltiin nuorten mielenterveyteen liittyvää tutkimusta eri tulotasojen maissa. Yli 12 miljoonan nuoren tiedot 166 maasta kattava katsaus osoittaa, että vaikka nuorten mielenterveystutkimusta tehdään enenevissä määrin myös matalan ja keskitulotason maissa, tutkimuksessa on yhä merkittäviä aukkoja. Katsauksessa selvisi, että 52 maan nuoria ei ole ollut mukana missään 172 tarkastellussa tutkimuksessa.
Väitös: Palautuva emäksen täyttö voi mahdollistaa uusia työkaluja diagnostiikkaan ja DNA-nanotekniikkaan12.8.2025 09:34:39 EEST | Tiedote
MSc Mark Afari kehitti väitöstutkimuksessaan uudenlaisia nukleiinihappojen runkorakenteita, joihin DNA-emäs tai sen analogi voidaan liittää palautuvasti. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi pistemutaatioiden tunnistuksessa.
Väitös: Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyössä on merkittävästi jännitteitä11.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset jännitteet liittyvät muun muassa roolien epäselvyyksiin, arvostuksen puutteeseen sekä ristiriitaisiin näkemyksiin kuntastrategian toteuttamisesta, osoittaa väitöstutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme