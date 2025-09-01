Äänitaiteilija Tarek Atoui luennoi improvisaatiosta ja kutsuu yleisönkin osallistumaan

Tarek Atoui on kansainvälisesti arvostettu äänitaiteilija ja säveltäjä, jonka kokeellinen työ määrittelee uudelleen äänen roolia nykytaiteessa. Hän tekee yhteistyötä tieteilijöiden, soitinrakentajien ja erilaisten aistikokemusten omaavien ihmisten kanssa, luoden osallistavia äänimaisemia ja uudenlaisia kuuntelun tapoja.

Tanssin talossa 17.9.2025 klo 17 pidettävä luento on esitys, joka koostuu videoista, valokuvista ja improvisaatiosta. Yleisöä ei kutsuta ainoastaan kuuntelemaan ja katsomaan, vaan myös tuntemaan, tulkitsemaan ja osallistumaan. Improvisaatio onkin erottamaton osa Atouin taidetta.

”Esityksessä on esimerkkejä aiemmista teoksistani, mutta siinä nähdään myös esityksen hetken innoittamaa improvisaatiota”, Atoui kertoo.

Luennossaan Atoui avaa taiteellista työskentelyään muun muassa viimeisimmän näyttelynsä Improvisation in 10 Days kautta, joka oli esillä aiemmin tänä vuonna Milanon Pirelli HangarBicoccassa. Näyttelyn installaatiot reagoivat tilan äänimaailman muutoksiin ja kävijöiden reaktioihin. Atoui tarjoaa laajan katsauksen improvisaatioon, ei vain spontaanina esityksenä, vaan menetelmänä, joka muovaa hänen lähestymistapaansa säveltämiseen, soitinten rakentamiseen ja näyttelyiden tekemiseen.

Atoui kuvailee improvisaatiota tapana suuntautua maailmaan. Taiteilijan näkemyksen mukaan improvisaatiota ei tapahdu vain taiteessa, vaan myös jokapäiväisessä arkielämässä. ”Ihmiset improvisoivat arjessaan koko ajan. Yhdessä perheenjäsenten kanssa, liikkuessaan paikasta toiseen, aikatauluja suunnitellessaan tai vaikkapa silloin kun he laittavat ruokaa”, hän sanoo.

Tarek Atoui

Libanonilainen Tarek Atoui (s. 1980) on Pariisissa työskentelevä taiteilija, joka tunnetaan kokeellisista äänimaisemistaan ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvista esityksistään. Hänen teoksiaan on esitelty merkittävissä taideinstituutioissa ja biennaaleissa, kuten Tate Modernissa ja Venetsian biennaalissa. Taiteilijan teoksia kuuluu muun muassa New Yorkin Solom R Guggenheimin, Pariisin Pinaultin, Lontoon Tate Modernin ja Zürichin LUMA Foundationin kokoelmiin.

Keynote-luentosarja tuo Suomeen merkittäviä taidealan vaikuttajia

Atouin vierailu on osa Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, johon kuuluu luentojen lisäksi muun muassa kansainvälistä mentorointi- ja residenssitoimintaa akatemian maisteriopiskelijoille ja alumneille. Luento on yhdeksäs Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön järjestämä Keynote -puheenvuoro. Kerran vuodessa järjestettävän luennon puhujiksi kutsutaan kansainvälisesti merkittäviä taidealan toimijoita.

Saas­ta­moi­nen Key­no­te in Arts: Ta­rek Ato­ui

Ke 17.9.2025 klo 17–20

Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki

Vapaa pääsy

Median edustajat voivat varata paikan tilaisuuteen sähköpostitse: kristine.matilainen@uniarts.fi.

Tarek Atouin haastattelupyynnöt ennen tilaisuutta (online) tai hänen Helsingin-vierailunsa aikana voi esittää Kristine Matilaiselle.