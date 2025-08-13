Italialaista nykyrunoutta – Vincenzo Mascolo vieraana Runokuu-tapahtumassa 23.8.
varoitus
ruukun sisällä piilee
maailman valo
Italialainen runoilija Vincenzo Mascolo vierailee Helsingissä Runokuu-tapahtumassa lauantaina 23.8.
Häneltä on juuri ilmestynyt suomeksi teos Taivas ja kaupungit – Valikoima runoja. Kokoelman runot on valikoinut ja suomentanut runoilija Jouni Inkala.
Mascolon runous ammentaa klassisesta sivistys, metalyriikasta ja eurooppalaisista myyteistä – hänen teoksensa ovat syvällisiä tutkielmia kulttuurin jatkuvuudesta ja runouden roolista sen säilyttäjänä.
”Vincenzo Mascolon runous haastaa lukijan sivistysperinteen laajuutta ja syvyyttä. Samalla se kyselee eurooppalaisen sivistyksemme ja identiteettimme perään luodaten niille elintilaa ja jatkuvuutta.
Mascolon runoudessa Euroopan historia, eritoten maanosan myyttien ja aiemman taiteen väreilypinta – ja sen tuntu – rikastuu sitoutuessaan ja sekoittuessaan inhimillisiin tunteisiin.
Ovidiuksen metamorfoosien voima elää runoissa. Rinnalla kulkee koko ajan metalyriikka – runot ovat tietoisia asemastaan taiteen aikajatkumossa ja sitä kautta perinteikkyydestään. Jokainen säe on soinnillinen ratkaisu ja etenevä merkitystihentymä. Mascolon runoissa kuullaan paitsi nykyajan pauhu, myös Orfeuksen soiton kaiku.” – Jouni Inkala
Kokoelman runot ovat Mascolon viimeisimmästä runoteoksesta Il minimo comune viaggiatore, Pienin yhteinen matkamies, vuodelta 2024.
***
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
