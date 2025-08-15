Vaasa mukana huolehtimassa Itämerestä

Elokuu on kampanjoinnin aikaa luonnon ja meren puolesta. Meri on merkittävä osa vaasalaisuutta ja kaupunki haluaakin osaltaan jakaa tietoa omien valintojen merkityksestä ympäristön elinkelpoisuuteen ja viihtyvyyteen.

Itämeri alkaa katukaivosta

Tiedon puute on edelleen keskeinen syy siihen, miksi ihmiset roskaavat. Maahan heitetyt tupakantumpit, nikotiinipussit, muovikääreet, purkat ja muut roskat kulkeutuvat katukaivojen kautta usein suoraan lähivesistöön. Sieltä roskat voivat valua virtaavien vesien mukana aina Itämereen asti.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n lanseeraaman Mahanpuruja muovista -kampanjan myötä kaupunkien katukaivoja merkitään näyttävillä kalatarroilla. Kampanjan tavoitteena on herätellä ohikulkevia ihmisiä pohtimaan oman käyttäytymisensä vaikutusta roskaantumiseen ja lisätä tietoa roskien kulkureiteistä.

– Kun tieto lisääntyy, roskaantuminen voi vähentyä. Mahanpuruja muovista -kampanjalla muistutamme, että roskan paikka ei ole kadulla eikä katukaivossa. Suurin osa katukaivojen roskista oli vuoden 2022 kartoituksessamme lähtöisin tavallisilta ihmisiltä. Siksi jokainen meistä voi omalla toiminnallaan suoraan vaikuttaa lähivesistöjemme ja Itämeren roskaantumisongelmaan, kertoo viestinnän asiantuntija Kiia Palo Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Luontoon jätetty kierrätettävä roska on hukkaan heitetty resurssi

Maailmassa tuotetun jätteen määrän arvioidaan kasvavan jopa 70 % vuoteen 2050 mennessä, joten toimia roskaantumisen ehkäisemiseksi tarvitaan. Jätteen määrää ja syntymistä täytyy vähentää, mutta yhtä tärkeää on saada kaikki kierrätettävät materiaalit kiertoon ja uusiokäyttöön.

– Kadulle tai luontoon hapertumaan jätetty kierrätettävä roska on hukkaan heitettyresurssi. Kun viet roskat roskiin ja lajittelet ne huolellisesti, autat pitämään arvokkaat materiaalit kierrossa ja vähennät roskien aiheuttamia ympäristöhaittoja, Palo muistuttaa.

Mahanpuruja muovista-kampanjan kaivonkansitarrat on valmistettu PVC-vapaasta materiaalista, joka voidaan käytön jälkeen kierrättää metallina.

Itämeripäivä kannustaa nauttimaan kotimerestämme

Valtakunnallista Itämeripäivää vietetään 28.8.2025. Juhlapäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä, ja sen tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja ja lupauksia sen hyväksi. Vaasan kaupunki on jälleen mukana kampanjoinnin lisäksi perhetapahtuman muodossa.

Luonto kohtaa taiteen Terranovassa

Pohjanmaan museolla järjestetään perjantaina 28.8. klo 15.30–16.30 Luonto kohtaa taiteen Terranovassa -perhetapahtuma. Tapahtumassa perheet pääsevät mukaan inspiroivalle Terranovakierrokselle ja työpajaan.

Opastetulla kierroksella pohditaan yhdessä kulunutta kesää ja sitä, miten luonto valmistautuu syksyyn. Miltä meri näyttää elokuun lopussa? Entä miten eläimet ja kasvit muuttuvat vuodenaikojen vaihtuessa?

Kierroksen jälkeen siirrytään Studio Terraan, jossa päästetään luovuus valloilleen! Työpajassa maalataan temperaväreillä ja liiduilla oma meriaiheinen teos, jonka saa viedä kotiin muistoksi.

Ilmoittautuminen: Lähetä viesti osoitteeseen museoinfo@vaasa.fi ja kerro, millä kielellä haluat osallistua.

Hinta: Sisäänpääsymaksu 12/8 €. Kaikukortti, Museokortti ja alle 18-vuotiaat maksutta.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.