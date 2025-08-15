Hyvinvointialueiden talouden tasapainottaminen etenee
Talouden tasapainottamistoimet tuottavat alueilla tulosta ja puolivuotiskatsauksiensa perusteella hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS -yhtymä arvioivat, että vuonna 2025 kertyisi ylijäämää 240 milj. euroa. Talousarvioissa tavoitteena oli 238 milj. euron ylijäämä.
Hyvinvointialueiden talous on kehittynyt myönteisesti vaikeasta tilanteesta huolimatta. Vuonna 2024 alijäämää kertyi 1,1 mrd. euroa. Alueilla oli kattamatonta alijäämää vuoden 2024 tilinpäätöksissä 2,4 mrd. euroa. Tulosennusteiden mukaan kattamaton alijäämä supistuisi 2,2 mrd. euroon vuoden lopussa. Vaikka alijäämä supistuu, on sen kattaminen lain mukaisessa määräajassa epärealistista palveluja vaarantamatta. Valtaosan tulisi kattaa alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä.
Taloudellinen kehitys etenee parempaan suuntaan viime vuodesta kaikilla alueilla, vaikka eroja etenemistahdissa on edelleen. Tuloksekkaan kehittämis- ja sopeutustyön ansiosta hyvinvointialueiden nettokustannusten arvioidaan kasvavan vain 3,1 % viime vuodesta. Alan työehtosopimukset nostavat palkkatasoa keskimäärin 5,5 % vuonna 2025.
Joillakin alueilla haasteet ovat edelleen merkittäviä, mutta työ palvelujen turvaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi jatkuu määrätietoisesti.
