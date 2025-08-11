MUISTUTUS: Kirjasyksy on täällä! Tervetuloa Otavan etäpressiin 20.8. tutustumaan loppuvuoden kiinnostavimpiin uutuuksiin

ILMOITTAUDU PRESSIIN TÄSTÄ >>

Otavan kirjasyksy tuo mukanaan isoja tunteita, vahvoja tarinoita ja ajankohtaisia aiheita. Luvassa on niin tummasävyistä draamaa, yhteiskunnallista puheenvuoroa kuin kepeämpääkin kerrontaa. Mukana on myös kirjoja, jotka käsittelevät ihmissuhteita, identiteettiä ja elämänkaaren eri vaiheita – unohtamatta lasten ja nuorten tarinoita.

Tilaisuudessa ääneen pääsevät kirjailijat itse. He kertovat uusista teoksistaan, kirjoittamisesta ja siitä, mikä sai tarttumaan juuri tähän aiheeseen.

Mukana pressissä ovat seuraavat kirjailijat ja teokset:

Saara Rodstedt: Mustan tulen laulu >>

Hannele Lampela ja Ninka Reittu: Prinsessa Pikkiriikki ja kaiken maailman tunteet >>

Taina Niemi: Varkaat >>

Hanne Valtari: Valmis paketti >>

Mika Nikkilä - Kuolleiden jäljillä >>

Mikko Porvali ja Vesa-Pekka Larkkonen: Erikoisjoukot >>

Kimmo Aroluoma: Viimeinen kiertue >>

Antti Reini: Kaunis mahdottomuus >>

Tiina-Katriina Tikkanen: Kerro minulle äidistäsi >>

Amani Al-Mehsen: Hayati, rakkaani >>

Antti Tuomainen: Hyvällä vai sahalla >>

Johanna Sinisalo: Joutsenlaulu >>

Sara Al-Husaini: Kenelle maa kuuluu >>

Antti Heikkinen ja Laura Malmivaara: Pelkkää hyvää >>



Saat paluuviestinä linkin, jota pitkin pääset mukaan pressiin.

Lämpimästi tervetuloa!