Naantalin kaupunki

Vedenjakelussa katkos 18.-19.8. Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueilla

15.8.2025 14:39:33 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin vesihuoltolaitos tekee Rymättylän keskustassa vesijohtoverkon kunnossapitotöitä, jonka takia vedenjakelussa on katkos maanantain ja tiistain välisenä yönä. Katkos vedenjakelussa alkaa 18.8. klo 20.00 ja loppuu 19.8. klo 6.00.

Vesihana.
Vesikatkos koskee Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueita.

Katkos katkaisee vedenjakelun Rymättylän keskustassa Viluntieltä, Vanhaltatieltä, Ahteentaantieltä, Tuulentieltä, osalta Kirkkotiestä, Hintsalantieltä ja Eskontieltä.

Lisäksi katkos koskee koko Rymättylän eteläistä osaa, Röölää, Airismaata ja Aaslaa.

Vedenjakelun katkos katkaisee veden myös Ahteentaantien, Laitsalmen ja Röölä-Hauspannan vesiosuuskunnilta.

