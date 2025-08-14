Vedenjakelussa katkos 18.-19.8. Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueilla

Naantalin vesihuoltolaitos tekee Rymättylän keskustassa vesijohtoverkon kunnossapitotöitä, jonka takia vedenjakelussa on katkos maanantain ja tiistain välisenä yönä. Katkos vedenjakelussa alkaa 18.8. klo 20.00 ja loppuu 19.8. klo 6.00.