Vedenjakelussa katkos 18.-19.8. Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueilla
Naantalin vesihuoltolaitos tekee Rymättylän keskustassa vesijohtoverkon kunnossapitotöitä, jonka takia vedenjakelussa on katkos maanantain ja tiistain välisenä yönä. Katkos vedenjakelussa alkaa 18.8. klo 20.00 ja loppuu 19.8. klo 6.00.
Katkos katkaisee vedenjakelun Rymättylän keskustassa Viluntieltä, Vanhaltatieltä, Ahteentaantieltä, Tuulentieltä, osalta Kirkkotiestä, Hintsalantieltä ja Eskontieltä.
Lisäksi katkos koskee koko Rymättylän eteläistä osaa, Röölää, Airismaata ja Aaslaa.
Vedenjakelun katkos katkaisee veden myös Ahteentaantien, Laitsalmen ja Röölä-Hauspannan vesiosuuskunnilta.
Rami PirkolavesihuoltopäällikköNaantalin vesihuoltolaitosPuh:0503390566rami.pirkola@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
