Koillis-Helsingin palvelut paranevat kertaheitolla - uusi energiatehokas S-market Suutarila avataan 21.8.
Suutarilan kaupunginosan palvelut Koillis-Helsingissä paranevat kertaheitolla, kun S-market Suutarila avataan alueelle torstaina 21.8. S-market Suutarilasta löytyy laaja valikoima tuotteita niin arkeen kuin juhlaan, ja lisäksi myymälään tulee muun muassa HOK-Elannon supersuosittu siipibuffet. S-market Suutarilan rakentamisessa on menty energiatehokkuus edellä.
HOK-Elanto avaa S-market Suutarilan osoitteeseen Henrik Forsiuksen tie 39 torstaina 21.8.2025 kello 10. Uutta myymälää juhlistetaan avajaisviikon aikana muun muassa huikeilla tarjouksilla, yllätystuotekasseilla ja herkullisilla kakkukahveilla. Luvassa on myös yllätyksiä perheen pienimmille, kuten ilmapallotaikuri ja kasvomaalausta.
Uusi S-market Suutarila palvelee alueen asukkaita laajoin aukioloajoin viikon jokaisena päivänä. Reilun 1300 neliömetrin myymälän valikoimassa ja palveluissa on otettu huomioon erityisesti alueen asukkaiden toiveet, kuten gluteeniton ja vegaaninen tuotevalikoima sekä erilaiset luomutuotteet.
-Suutarilan alueelle on jo pitkään kaivattu suurempaa ruokakauppaa, joten olen iloinen voidessamme nyt vastata alueen asukkaiden toiveisiin ja tuoda alueelle myymälän, josta saa taattua laatua, aina edullisilla hinnoilla. Olemme kyselleet suutarilalaisten ja muiden lähialueiden asukkaiden toiveita myymälän valikoimiin pitkin kesää. Tuotetoiveita saa esittää meille ehdottomasti jatkossakin! sanoo S-market Suutarilan marketpäällikkö Tarja Toivonen.
S-market Suutarilasta löytyy laajan, lähes 12 000 tuotteen valikoiman ohella myös runsaasti erilaisia arkea helpottavia herkullisia ratkaisuja. Raikkaasta salaattibaarista tai herkullisesta siipibuffetista on helppo napata valmiit lounas- ja illallisruoat mukaan ostoskoriin.
Uusi myymälä sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Kehä III:n varrella. S-market Suutarilaan on helppo saapua paitsi jalan, myös omalla autolla, sillä myymälän edessä on suuri asiakaspysäköintialue. Myymälän yhteydestä löytyy myös ABC-latauspiste, jossa on kuusi suurteholatauspistettä ja kaksi peruslatauspistettä.
Energiatehokasta rakentamista ja sujuvaa kierrättämistä
S-market Suutarilan talotekniikassa ja myymälän arjessa on panostettu vastuullisuuteen monella tapaa. S-market Suutarilan kylmätekniikka on toteutettu kokonaan luonnollisilla kylmäaineilla, minkä lisäksi myymälä hyödyntää lauhdelämpöä ohjaamalla ylijäämälämpöä kiinteistön lämmitykseen. Lauhdelämpöä tuottavat lämpöpumput hoitavat myös kiinteistön jäähdytystarpeet.
-Lauhdelämmön tehokas hyödyntäminen voi vähentää kaukolämmön kulutusta jopa 90 prosenttia ja tuoda merkittäviä säästöjä energiakustannuksiin, kertoo HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki.
Energiatehokkuuteen tähtäävän talotekniikan ohella vastuullisuus näkyy myös S-market Suutarilan päivittäisessä tekemisessä. S-market Suutarilassa toiminnasta syntyvä jäte ohjataan tehokkaasti kiertoon. Sekajätteen sijaan myymälässä kerätään kuivajätettä, joka pyrkii vähentämään jätehuollon kuljetusten CO2-päästöjä ja tehostaa lajittelua. Myymälän ja koko HOK-Elannon tavoitteena on, että omasta toiminnasta syntyvästä jätteestä 90 prosenttia kierrätetään vuoteen 2030 mennessä.
S-market Suutarila
- Myymälä avataan torstaina 21.8.2025 klo 10
- Osoite: Henrik Forsiuksen tie 39, 00750 Helsinki
- Aukioloajat: ma-la 6.30–22, su 9–22
- Myymälä on kooltaan reilu 1 300 neliötä ja se työllistää 25 hokelantolaista.
- Myymälästä löytyy mm. salaattibaari, siipibuffet ja pakettiautomaatti. Pihalla on runsaasti asiakaspysäköintitilaa.
- Tuotetoiveita voi jättää osoitteessa sinuntoive.fi.
ABC-lataus S-market Suutarila Helsinki
- 6 suurteholatauspistettä, joiden kokonaisteho 300 kW (max latausteho 150 kW)
- 2 peruslatauspistettä
- Latauksen voi maksaa ABC-mobiilin lisäksi myös ABC-latauksen maksupisteellä (sirullisella maksukortilla tai lähimaksulla)
- Lataus kerryttää Bonusta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HOK-Elannon viestintäMediapuhelin
HOK-Elannon viestintä tarjoaa medialle ajankohtaista tietoa HOK-Elannosta. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16. Uudenvuodenaattona, kiirastorstaina ja juhannusviikon torstaina mediapalvelumme palvelee klo 9–14.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 700 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli yli 2,6 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HOK-Elanto
Sata robottia ja 140 000 banaania – HOK-Elannon keräilykeskus juhlistaa 1-vuotissyntymäpäiväänsä28.5.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Yksi Euroopan suurimmista ruoan verkkokaupan keräilykeskuksista avattiin vuosi sitten kesäkuussa Vantaan Veromieheen. Päivittäin tuhansia verkkokauppatilauksia käsittelevä keräilykeskus on ollut HOK-Elannon historian suurin investointi ruoan verkkokauppaan.
HOK-Elannon ravintola Stensvik – Kitchen & Rooftop avautuu Hybridiarena Hypessä29.4.2025 10:22:13 EEST | Tiedote
HOK-Elannon uusi ravintola Stensvik – Kitchen & Rooftop avaa ovensa Espoon Kivenlahdessa sijaitsevassa Hybridiarena Hypessä tiistaina 29. huhtikuuta. Korkealla seitsemännessä kerroksessa sijaitseva ravintola yhdistää skandinaavisen brasserie-keittiön, laadukkaat viinit sekä 600-paikkaisen kattoterassin.
Grillit koreaksi aasialaisilla mauilla – viime kesänä pääkaupunkiseudulla villinneet pinsat saavat sisaren23.4.2025 10:21:37 EEST | Tiedote
HOK-Elanto polkaisee kevään grillikauden käyntiin korealaisilla grillitacoilla. Aasialaiset ja etenkin korealaiset maut trendaavat nyt niin kansainvälisissä kuin suomalaisissakin keittiöissä, ja alkavan kesäkauden kunniaksi on aika pistää myös grillit koreaksi. Rapeita ja kuohkeita sorriso-leipiä sekä muita korealaisten grillitacojen aineksia on saatavilla kaikista HOK-Elannon Prismoista, valikoiduista S-marketeista, sekä Food Market Herkku -myymälästä 24.4.2025 alkaen.
Prisma Sellon remontti päätökseen – uudistettu myymälä tarjoaa ratkaisun arjen ruokapulmaan7.4.2025 08:59:36 EEST | Tiedote
Tammikuussa 2025 alkanut reilun kolmen kuukauden remonttiurakka on saatu päätökseen Espoon Prisma Sellossa, ja uudistuneen myymälän avajaisia juhlistetaan 10.4.2025 alkaen. Jatkossa Prisma Sellon asiakkaat pääsevät nauttimaan muun muassa suosituista siipi- ja kebabbuffeteista, entistä laajemmasta hedelmä- ja vihannesosastosta sekä uudistuneesta käyttötavaraosastosta – Prisman aina edullisella hintatasolla tietenkin.
Varma kevään merkki – keltaisten Alepa-pyörien pyörät pyörivät jo kymmenettä kautta27.3.2025 11:06:10 EET | Tiedote
Alepa-fillareiden kausi alkaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 1.4.2025. HOK-Elannon Alepa-ketju toimii tuttuun tapaan pyörien pääyhteistyökumppanina – tänä kesänä jo kymmenettä vuotta peräkkäin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme