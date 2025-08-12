Lempäälä saavutti 25 000 kuntalaisen merkkipaalun

Päiväkodin ja alakoulun yhdistävä Saikantalo saavutti harjakorkeuden Lempäälän Asuntomessualueella 25.4.2025 14:00:45 EEST | Tiedote

Päiväkodin, esikoulun ja alakoulun yhdistävä Saikantalo on saavuttanut harjakorkeuden Lempäälän Asuntomessualueella. Harjannostajaisia juhlittiin työmaahenkilöstön ja kutsuvieraiden kesken työmaalla 25.4.2025. Saikantalo valmistuu keväällä 2026, ja tilat palvelevat ensin Asuntomessujen tukikohtana.