Lempäälä saavutti 25 000 kuntalaisen merkkipaalun

15.8.2025 15:14:30 EEST | Lempäälän kunta | Tiedote

Lempäälässä juhlitaan 25 000 kuntalaisen rajapyykin ylittymistä. Väkiluku on kasvanut alkuvuoden aikana erityisesti kuntaan muuttaneiden uusien asukkaiden myötä. Lempäälän sijainti Tampereen kupeessa houkuttelee työssäkäyvää väestöä, jonka lisäksi Lempäälässä asuu paljon lapsiperheitä.

Lempäälä-talo
Saa julkaista vapaasti. Käyttöoikeudet omistaa Lempäälän kunta.

Lempäälän väkiluku on ylittänyt ensimmäistä kertaa 25 000 kuntalaisen rajan. Merkkipaalu ylitettiin kesäkuussa 2025, jolloin asukasluku oli väestön ennakkotiedon mukaan 25 036 kuntalaista. Väestönkasvu vuoden takaiseen verrattuna oli 0,9 %. Vuoden 2025 alusta väkiluku on kasvanut yhteensä 182 kuntalaisella.

Luonnollinen väestönlisäys oli vuoden alusta 57 asukasta (syntyneitä 133 ja kuolleita 76). Vuoden 2025 alkupuoliskon aikana syntyvyys on hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna, mutta väestönkasvua selittää kiihtynyt muuttoliike Lempäälään. Kokonaisnettomuutto kuntaan oli tammi-kesäkuun aikana 126 asukasta, joka on peräti 81 kuntaan muuttanutta asukasta enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna Lempäälä houkutteli uusia asukkaita erityisesti Tampereelta, ja suurin muuttovoitto kuntaan tapahtui 25–29-vuotiaiden ikäluokassa.

"25 000 asukkaan virstanpylväs on historiallisen hieno juttu ja osoitus Lempäälän vahvasta vetovoimasta! Lempäälän sijainti on timanttia, minkä johdosta kuntamme houkuttelee etenkin työssäkäyvää väestöä. Palvelumme ovat loistavalla tasolla ja kunta kehittyy jatkuvasti. Suomen suurin kyläyhteisö tarjoaa turvallisen kasvualustan kaikenikäisille myös jatkossa, joten toivotan uudet lempääläläiset lämpimästi tervetulleeksi", iloitsee Lempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari.

25 000 kuntalaisen virstanpylvästä juhlistetaan koko kunnan yhteisessä Lempäälä-päivässä 9.9.2025.

Lisätietoja:

Noora Pajari
kunnanjohtaja
noora.pajari@lempaala.fi

