TEKin Jokisen terveiset budjettiriiheen: kasvun edellytykset turvattava
Petteri Orpon hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen. TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen lähettää terveisiä hallitukselle: luvatusta ansiotulojen progression vähentämisestä täytyy pitää kiinni. Myös vahvan panostuksen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan on jatkuttava. Nämä toimet ovat olennaisia yleisen ilmapiirin ja sitä kautta Suomen talouskasvun kannalta.
”Hallituksen tulee pitää kiinni luvatusta ansiotulojen progression vähentämisestä. Se on vahva signaali siitä, että työstä ja ahkeruudesta palkitaan. Akateemisten palkansaajien harteilla on jo nyt kohtuuton verotaakka. Nykyinen verotus ei tue korkeaan osaamiseen perustuvaa talouskasvua”, toteaa Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.
Jokisen mukaan marginaaliveroasteita tulisi alentaa 52 prosenttiin ja jatkossa jopa sitä matalammaksi.
”Korkeat marginaaliveroasteet ja ansiotuloverotuksen kireä progressio ovat pitkään olleet Suomen verojärjestelmän suurin ongelma. Marginaaliveroasteita alentamalla ja progressiota loiventamalla parannetaan kannustimia tehdä työtä, yrittää, opiskella, hankkia lisäpätevyyttä ja pyrkiä työuralla eteenpäin. Samoin paranevat yritysten mahdollisuudet rakentaa kannustavia palkkausjärjestelmiä ja houkutella osaavaa työvoimaa niin kotimaasta kuin ulkomailta.”
Jokisen mukaan hallituksen on kriittisen tärkeää luoda uskoa vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa.
”Kasvua ei saada ilman osaavaa työvoimaa. Tärkeää on, että tutkimus- ja kehitysrahoituksen parlamentaarisesta sovusta pidetään kiinni. Vain siten mahdollistetaan korkeakoulutetun työvoiman riittävä saatavuus. Korkeakoulutuksen määrää ei voida laadukkaasti lisätä ilman lisäresursseja ja nykyisenkin tason pitämisessä yliopistoindeksin säilyttäminen on elintärkeää”, hän lisää.
Jokisen mielestä ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto olisi puolestaan hallitukselta aivan vääränlainen signaali. Käytännössä kyseessä olisi veronkiristys. Mikäli jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus poistettaisiin, kyseessä olisi verosanktio, joka poikkeaisi jyrkästi normaalista verokohtelusta.
”Ehdotus on monin tavoin ristiriidassa hyvän verojärjestelmän periaatteiden kanssa. Ehdotus asettaa työmarkkinatoiminnan perusteettomasti epäedulliseen asemaan muuhun tulonhankintaan verrattuna. Järjestäytyneet työmarkkinaosapuolet kantavat vastuuta työmarkkinoiden vakaudesta ja ennustettavuudesta sekä eläketurvajärjestelmän kehittämisestä”, sanoo Jokinen.
TEKin toiminnanjohtajan mielestä nyt on huolehdittava ennen kaikkea siitä, että ihmisten luottamus työelämään ja tulevaisuuteen vahvistuu.
”Hallituksen esitys henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta lisäisi turvattomuutta työmarkkinoilla ja mahdollistaisi väärinkäytöksiä. Siksi siitä tulisi luopua”, hän sanoo.
Yhteyshenkilöt
Jari JokinenToiminnanjohtajaPuh:0400 914 839jari.jokinen@tek.fi
