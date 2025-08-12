Uusittu Pellavaöljymaalien korjauskortti päivittää perinnemaalaajan ohjeet
Museovirasto on julkaissut korjauskortin pellavaöljymaaleista. Se korvaa aiemman öljymaaleista kertovan kortin, jonka tiedot olivat vanhentuneet ja kaipasivat täsmennystä ja täydennystä. Uusittu korjauskortti keskittyy pellavaöljymaalien raaka-aineisiin, ominaisuuksiin ja käyttötapoihin sekä antaa reseptivinkkejä oman maalin valmistamiseen.
Pellavaöljymaali on satoja vuosia käytössä ollut materiaali puujulkisivun maalaamiseen. Se valmistetaan pellavan siemenistä puristetusta öljystä, joka keitetään vernissaksi, sekä väriaineista eli pigmenteistä.
Pellavaöljymaali-korjauskortti opastaa tarvittavissa pohjatöissä ja maalaustekniikassa ja vinkkaa, miten välttää tyypillisimmät maalausvirheet. Korjauskortin avulla perinnerakentajan on helpompi valita projektiinsa sopiva maali ja ymmärtää maalaustekniikan merkitys onnistuneelle ja kestävälle lopputulokselle.
”Uutta tässä kortissa on erityisesti pellavaöljymaalin valmistus kotikonstein. Otimme mukaan muutamia toimivaksi todettuja reseptejä,” vinkkaa rakennuspintojen konservoinnin asiantuntija Anna-Maria Kymäläinen Museovirastosta.
Perinnerakentajan luottomaali
Rakennusmaalien markkinat ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Muutokseen ovat vaikuttaneet niin lainsäädäntö, kemianteollisuuden innovaatiot kuin rakentamisen tapakin. Maalit ovat muuttuneet pinnoitteiksi, yleisin liuotinaine on vesi ja moderni maalari voi valita mieluisensa värin tuhansien sävyjen valikoimasta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten maalaamisessa pellavaöljymaali kuitenkin pitää pintansa vuosisadasta toiseen.
”Perinteiset rakennustekniikat edellyttävät maaleilta tiettyjä ominaisuuksia, eikä historiallisen talon harmoninen värimaailma synny ilman perinteisiä rautaoksideja, maavärejä tai nokimustaa,” kuvailee Anna-Maria Kymäläinen.
Maalimarkkinoille on saatu 2000-luvun alun jälkeen useita historiallisista maaliresepteistä ammentavia pellavaöljymaaleja, mutta kuluttajan on oltava valppaana maalia valitessaan.
”Pellavaöljypohjainen maali ei ole sama asia kuin pellavaöljymaali, eikä alkydejä sisältävä öljymaali sovi hengittävää maalikalvoa tarvitsevalle pinnalle,” Kymäläinen opastaa.
Laadukas, perinteinen pellavaöljymaali sisältää nimensä mukaisesti vain kylmäpuristetusta pellavansiemenöljystä kuivikkeiden kanssa keitettyä öljyä, eli vernissaa, ja väripigmenttejä. Täyteaineita voi olla vähän tai ei lainkaan, ja liuottimia ei tiettyjen pigmenttien liukenemisen avustamista lukuun ottamatta tarvita. Maali on peittävää ja riittoisaa.
”Pellavaöljymaali on edelleen ylivertainen, koska se on pitkäikäinen, kauniisti patinoituva ja hengittävä maali. Myös sen uusiminen on helppoa,” kuvailee Kymäläinen.
Käytännön ohjeita omatoimirakentajalle
Pellavaöljymaalien korjauskortti on osa Museoviraston korjauskorttien sarjaa, joka on maksutta kaikkien saatavilla korjaustaito.fi-sivustolla. Museoviraston korjauskortit tarjoavat rakennuksen omistajalle ja korjaajalle tietoa ja käytännön ohjeita säilyttävän korjaamisen tavoista.
Museovirasto on keskeinen kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomainen valtionhallinnossa. Se tuottaa tietoa ja näkökulmia kulttuuriperinnön arvoista, käytöstä, hoidosta ja mahdollisuuksista osana kestävää yhteiskuntaa. Korjauskorttien aiheina on Suomessa vakiintuneita, kestäväksi ja korjattaviksi osoittautuneita rakenteita ja rakennustapoja. Ohjeet opastavat hoitamaan, kunnostamaan ja korjaamaan vanhaa rakennusta kestävästi ja taloudellisesti, sen arvoja vaalien. Olemassa olevan rakennetun ympäristön arvostus, kunnossapito ja korjaaminen on avain ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Maria Kymäläinen, erikoisasiantuntija, anna-maria.kymalainen@museovirasto.fi, 0295 33 6230
Kuvat
Linkit
