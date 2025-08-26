Taivaan mekaniikka -runokokoelma pohtii, miksi haluamme tuhota sen mitä rakastamme

Aviador Kustannus

Onnistummeko lopulta tuhoamaan toisemme, elinympäristömme ja itsemme? Tässä runoteoksessa ennakoidaan, miltä se voisi näyttää – toivoa unohtamatta.

Kansi: Iiris Kallunki
Minna Aution runokokoelma Taivaan mekaniikka on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Teoksessa liikutaan merenpohjalta avaruuden syvyyksiin, ihmisten välisissä vetovoimissa, läheisyyksissä ja etäisyyksissä. Ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia tarkastellaan runollisista näkökulmista, pohditaan ihmisluonnetta – ja tarvettamme tuhota sitä, mitä rakastamme.

Minna Autio on opiskellut kirjoittamista tamperelaisessa Viita-akatemiassa, ja hänen esikoiteoksensa Spiraali julkaistiin vuonna 2015 (Sanasato). Alun perin hän opiskeli kirjastovirkailijaksi, mutta on toiminut pitkään sanataideopettajana sekä erilaisissa tehtävissä kirjallisuuden ja viestinnän parissa. Nykyään hän asuu Humppilassa kissansa ja koiransa kanssa ja toimii ammattijärjestäjänä. Hän rakastaa vanhoja taloja ja elämäntarinoita, ihmettelee ihmisyyttä ja seuraa ehkä hiukan liikaa uutisia. Mieluiten hän kuuntelee sadetta ja hiljaisuutta, tekee käsitöitä ja kirjoittaa.

AUTIO, MINNA : Taivaan mekaniikka
85 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523814288
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle (Viikolla 35 Elsa Piikille: elsa@aviador.fi).

kirjallisuus kotimainen kaunokirjallisuus kotimainen runous tamperelaiset kirjailijat runokokoelma

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

