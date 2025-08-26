Taivaan mekaniikka -runokokoelma pohtii, miksi haluamme tuhota sen mitä rakastamme

Minna Aution runokokoelma Taivaan mekaniikka on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Teoksessa liikutaan merenpohjalta avaruuden syvyyksiin, ihmisten välisissä vetovoimissa, läheisyyksissä ja etäisyyksissä. Ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia tarkastellaan runollisista näkökulmista, pohditaan ihmisluonnetta – ja tarvettamme tuhota sitä, mitä rakastamme.



Minna Autio on opiskellut kirjoittamista tamperelaisessa Viita-akatemiassa, ja hänen esikoiteoksensa Spiraali julkaistiin vuonna 2015 (Sanasato). Alun perin hän opiskeli kirjastovirkailijaksi, mutta on toiminut pitkään sanataideopettajana sekä erilaisissa tehtävissä kirjallisuuden ja viestinnän parissa. Nykyään hän asuu Humppilassa kissansa ja koiransa kanssa ja toimii ammattijärjestäjänä. Hän rakastaa vanhoja taloja ja elämäntarinoita, ihmettelee ihmisyyttä ja seuraa ehkä hiukan liikaa uutisia. Mieluiten hän kuuntelee sadetta ja hiljaisuutta, tekee käsitöitä ja kirjoittaa.

AUTIO, MINNA : Taivaan mekaniikka

85 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523814288

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

