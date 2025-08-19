Kaksikielinen uutuustietokirja tarttuu saimaannorpan suojelutoimiin
Timo Korpin kaksikielinen tietokirja Saimaannorppa & suojelusenkelit — Save our Seals on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Tämä kirja kertoo eloonjäämiskamppailusta, joka on vain yksi monista maapallolla. Se alkoi eilen, jatkuu tänään ja tuskin päättyy huomennakaan.
Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis, on aito jääkauden aikainen jäänne Saimaan vesistössä ja vastoin aiempia arvioita se ei ole sukua Suomenlahden norpille tai hylkeille.
Puhutimme mahdollisimman laajaa joukkoa päättäjiä, yhteiskunnan näköalapaikoilla ja vaikutusvallan kammareissa, kysyen heidän suhdettaan Saimaan alueen luonnonsuojeluun ja erityisesti saimaannorpan eteen tehtäviin ponnisteluihin.
Saimme myös vastauksia, mutta vasta vuodet edessämme näyttävät onko puheilla katetta. Siis onko saimaannorpan asia myös meidän asiamme.
This is a true story about the survival game from the shores of Lake Saimaa, the most beautiful giant lake in Finland.
The star of this neverending story is Saimaannorppa, Pusa hispida saimensis. The also starring group is the volunteers, who use countless hours to build artificial nests for mother seals to give birth to their cubs.
This is the only way to keep the number of seals growing to safer levels, from the virtual extinction. These are their stories.
KORPPI, TIMO : Saimaannorppa & suojelusenkelit — Save our Seals
168 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523814264
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
