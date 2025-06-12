Atea Finlandin toinen kvartaali: Kohtuullinen tulos haastavassa markkinatilanteessa
Atea Finlandin liikevaihto ja -voitto pienenivät haastavassa markkinatilanteessa vuoden 2025 toisella kvartaalilla, mutta samaan aikaan yhtiö vahvisti asemaansa erityisesti suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa. Atea on myös jatkanut uusien osaajien rekrytointeja samaan aikaan kun Suomen työmarkkinat ovat olleet alamaissa.
Atea Finlandin huhti–kesäkuun 2025 liikevaihto oli 107,0 miljoonaa euroa, ja se pieneni 6,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto (EBIT) oli 2,6 miljoonaa euroa, ja se laski 22,9 prosenttia.
”Markkinatilanne on vaativa, mutta olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme suurten yksityisten asiakkaiden keskuudessa. Olemme myös käynnistäneet julkisella sektorilla solmimiemme merkittävien sopimusten toteuttamisen. Esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa ICT-loppukäyttäjäpalveluiden tuottamisesta tekemämme nelivuotisen sopimuksen kokonaisarvo on enintään 29 miljoonaa euroa”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.
Atea Finland panostaa palvelujensa asiakaskeskeisyyteen. Yksinkertaistetussa organisaatiorakenteessa tiimit toimivat lähellä asiakasta ja konsultointipalvelut kattavat laajasti digitalisaation osa-alueita. Samalla yhtiön johtoryhmän kokoonpano on uudistunut.
”Yhdistimme organisaatiomuutoksessa konsultointivoimamme tukemaan asiakkaidemme kehittymistä kattavasti eri osa-alueilla. Konsultoinnin muutokset myös tukevat toimintaamme ympäri Suomea kaikkien toimistojemme kautta”, Juha Sihvonen kertoo.
”Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta näemme tarvetta osaamiselle emmekä olekaan karsineet kustannuksia työvoimaa vähentämällä. Päinvastoin olemme rekrytoineet uusia asiantuntijoita Ateaan.”
Atea-konsernin Q2/2025 ja IFRS15:n mukainen raportointi
Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.
Atea-konsernin Q2/2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 1 436,6 miljoonaa euroa (kasvua 14,4 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 782,9 miljoonaa euroa (+9,1 %)
- Liikevoitto (EBIT): 23,0 miljoonaa euroa (+10,4 %)
Atea Finlandin Q2/2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 107,0 miljoonaa euroa (-6,0 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 82,2 miljoonaa euroa (-3,0 %)
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja, Suomi:
toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134
Lisätietoja, konserni:
CEO Steinar Sønsteby, Atea ASA, puh. +47 930 55 655
CFO Robert Giori, Atea ASA, puh. +47 934 09 188
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
