Jyrki Vainosen uutuustietokirja analysoi sielun ja luovuuden suuria kysymyksiä

Jyrki Vainosen tietokirja Rajankävijä – kirjoituksia sielusta, luovuudesta, vapaudesta ja kuolemasta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Mitä vanhan ajan filosofit Platonista Spinozaan ovat sanoneet sielusta – ja mitä he sanoisivat uteliaalle kysyjälle tästä aiheesta nyt? Entä psykologian klassikot Freud ja Jung? Mitä sielu on, jos sellainen on olemassa? Voiko sielusta puhua ilman kytköstä kristillisyyteen tai muihin maailmanuskontoihin?

Ylöjärvellä asuva Jyrki Vainonen (s. 1963) on luonut 30 vuoden aikana merkittävän uran sekä kirjailijana ja suomentajana että kirjallisuuden opettajana. Hänen esikoisteoksensa Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, ja Vainonen on palkittu myös Suomen Tolkien-seuran Kuvastaja-palkinnolla. Hän on suomentanut muun muassa Nobel-runoilija Seamus Heaneyn ja Jonathan Swiftin tuotantoa sekä filosofista ja yhteiskunnallista kirjallisuutta. Vainosen novelleja on käännetty kymmenelle kielelle. Vuosina 2015–2017 hän toimi Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajana.

VAINONEN, JYRKI : Rajankävijä – kirjoituksia sielusta, luovuudesta, vapaudesta ja kuolemasta

260 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523813922

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

