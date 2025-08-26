Kadonneet lauseet – Jukka Pakkasen kahdeskymmenes romaani
Jukka Pakkasen romaani Kadonneet lauseet on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Italiassa, mystisessä Lenzassa, menneisyys kohtaa nykyisyyden. Kadonnut käsikirjoitus johdattaa Mikaelin pohtimaan itseään ja nuoruuttaan, menneisyyttään ja maailmaa. Kirjoittaminen on vaikeampaa, virheet ja vajavaisuudet kohdattava osana elämää. Kohtaamistensa kautta Mikael reflektoi itseään ja menneisyyttään maailmanjärjestyksen järkkyessä.
Kadonneet lauseet on Jukka Pakkasen (s. 1942) kahdeskymmenes romaani. Se on kertomus kadottamisesta ja menetyksestä, kirjoittamisesta, maailmasta ja menneisyyden läsnäolosta.
PAKKANEN, JUKKA : Kadonneet lauseet
126 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813588
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
