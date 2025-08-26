Aviador Kustannus

Kadonneet lauseet – Jukka Pakkasen kahdeskymmenes romaani

26.8.2025 09:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Jaa
Kansi: Satu Enstedt
Kansi: Satu Enstedt

Jukka Pakkasen romaani Kadonneet lauseet on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Italiassa, mystisessä Lenzassa, menneisyys kohtaa nykyisyyden. Kadonnut käsikirjoitus johdattaa Mikaelin pohtimaan itseään ja nuoruuttaan, menneisyyttään ja maailmaa. Kirjoittaminen on vaikeampaa, virheet ja vajavaisuudet kohdattava osana elämää. Kohtaamistensa kautta Mikael reflektoi itseään ja menneisyyttään maailmanjärjestyksen järkkyessä.

Kadonneet lauseet on Jukka Pakkasen (s. 1942) kahdeskymmenes romaani. Se on kertomus kadottamisesta ja menetyksestä, kirjoittamisesta, maailmasta ja menneisyyden läsnäolosta.

PAKKANEN, JUKKA : Kadonneet lauseet
126 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813588
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye