Kadonneet lauseet – Jukka Pakkasen kahdeskymmenes romaani

Jukka Pakkasen romaani Kadonneet lauseet on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Italiassa, mystisessä Lenzassa, menneisyys kohtaa nykyisyyden. Kadonnut käsikirjoitus johdattaa Mikaelin pohtimaan itseään ja nuoruuttaan, menneisyyttään ja maailmaa. Kirjoittaminen on vaikeampaa, virheet ja vajavaisuudet kohdattava osana elämää. Kohtaamistensa kautta Mikael reflektoi itseään ja menneisyyttään maailmanjärjestyksen järkkyessä.

Kadonneet lauseet on Jukka Pakkasen (s. 1942) kahdeskymmenes romaani. Se on kertomus kadottamisesta ja menetyksestä, kirjoittamisesta, maailmasta ja menneisyyden läsnäolosta.

126 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813588

Ilmestymisaika: Elokuu 2025

