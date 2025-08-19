Heidi Heinosen satiirinen esikoisromaani kysyy, kenellä on valta leikkiä toisilla

aavekoralli / aavikkoralli -esikoisrunokokoelma käsittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden olemusta nykymaailmassa 18.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Elena Sulinin runokokoelma aavekoralli / aavikkoralli on julkaistu Aviadorin kustantamana. aavekoralli / aavikkoralli -runokokoelman päähenkilö ‘sinä’ matkaa muistoissaan kaukomaille, meren syvyyksiin ja vanhoihin rakkauksiin. Teos käsittelee nykyhetkessä sukupuolen, lisääntymisen ja seksuaalisuuden olemusta maailmassa, joka katoaa ympäriltä. Kokoelma tarkastelee luonnon ja kulttuurin sekä toisaalta kesytetyn ja villin välistä yhteyttä. Fragmentaarisen ilmaisun kautta runojen väliin jää tilaa ja outoa avaruutta lukijan leijailtavaksi. Elena Sulin (s. 1984) on helsinkiläinen esikoisrunoilija, meribiologi, journalisti ja elokuvaohjaaja. Kirjoittajan työssään hän tutkii vähemmistöjä, hyväksynnän ja yhteenkuuluvuuden tematiikkaa sekä totuuden rajapintaa: kohtia, joilla totuus liikkuu ja muuntuu faktasta fiktioksi. SULIN, ELENA : aavekoralli / aavikkoralli 71 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813786 Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt