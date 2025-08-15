Puumalan kunta

Muinaismuistoa siirtämässä - 1300–1400-luvun vene Puumalassa

15.8.2025 19:23:05 EEST | Puumalan kunta | Tiedote

Jaa

Puumalan Sahan museon kokoelmiin kuuluvan ommellun veneen jäännökset 1300–1400-luvulta siirrettiin uuteen säilytyspaikkaan. Pohjoismaista tunnetaan n. 70 kappaletta tällä tekniikalla tehtyä venettä, joista 21 on löydetty Suomesta. Aikoinaan vene löydettiin Puumalan Mammosenjärveltä. 

Muinaisvene Sahanlahdessa siirrettävänä.
Muinaisvene Sahanlahdessa siirrettävänä. Jorma Hytönen / Savonlinnan museo Savonlinnan museo

Muinaismuistoa siirtämässä

Puumalan Sahan museon kokoelmiin kuuluvan ommellun veneen jäännökset 1300–1400-luvulta siirrettiin uuteen säilytyspaikkaan. Aikoinaan vene löydettiin Puumalan Mammosenjärveltä. Tällainen venelautojen ompelutekniikka edustaa keskeistä pohjoiseurooppalaista veneenrakennustaitoa. Pohjoismaista tunnetaan n. 70 kappaletta tällä tekniikalla tehtyä venettä, joista 21 on löydetty Suomesta. Mammosenjärven vene edustaa sitä aikaa, kun nykyisen Puumalan seudun lappalaiset alkoivat vetäytyä pohjoiseen tai sulautua alueelle työntyvään savolaiseen maanviljelyskulttuuriin.

Tiedote julkaisuvapaa heti

Lisätietoja aiheesta:

Puumalan kunta
Hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja
Tuomo Tenhunen
Puh. 050 342 5037
tuomo.tenhunen@puumala.fi

Riihisaari - Savonlinnan museo
Maakuntamuseotutkija
Jorma Hytönen
Puh: 044 417 4463
jorma.hytonen@savonlinna.fi

Avainsanat

museokulttuurihistoriasaimaapuumalamuinaisvenevesiliikennemuinaismuisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Muinaisvene Sahanlahdessa siirrettävänä.
Muinaisvene Sahanlahdessa siirrettävänä.
Jorma Hytönen / Savonlinnan museo Savonlinnan museo
Lataa

Lisätietoa julkaisijasta

Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Puumalan kunta

Puumalan uusi ympäristötaideteos ”Tuulivaroitus” on julkistettu10.6.2025 14:39:25 EEST | Tiedote

Tuulivaroitus on humoristinen ja näkemyksellisyydessään yllätyksellinen kuvanveistäjä Matti Kalkamon teos, joka synnyttää erilaisia tulkintoja ja tunteita. Yhtäältä veistos kommentoi ihmisen osaa elämän ja Saimaan saariston tuulten riepoteltavana, toisaalta se kuvaa sitkeää kiinnittymistä omaan kontuun eli vahvaa veto- ja pitovoimaa, jota Puumala kuntana ja vapaa-ajanasumisen paikkana parhaimmillaan edustaa. Kirkonkylän uuden maamerkin avajaisia vietettiin Puumalan keskustan sisääntuloväylän varrella. Tilaisuus huipentui, kun kunnanjohtaja Niina Kuuva kohosi nostolavalla yläilmoihin, jossa pronssiin valettu painovoimaa uhmaava patsas paljastettiin. Patsaan hahmo sijoittuu korkean, 2% kaltevan, teräspilarin huipulle. Pilarin punamusta väritys mukailee merimerkkiä, joka varoittaa karista.

Koskenselkä 365 - kestävää matkailua ympärivuotisesti10.6.2025 11:34:20 EEST | Tiedote

KOSKENSELÄN LOMAKYLÄÄN RAKENNETAAN UUTTA HOTELLITASOISTA MAJOITUSTA Koskenselän Lomakylän laajennushanke on käynnissä Puumalassa. Uusia majoitusyksiköitä valmistetaan merikonteista. Samalla alueen infrastruktuuria parannetaan. Lomakylän laajennustyöt on aloitettu toukokuussa 2025. Uudet hotellitasoiset majoituskontit pyritään saamaan käyttöön heti heinäkuun alusta alkaen. Lomavinkki Oy on uudistamassa perinteikästä, vuodesta 1980 toiminnassa ollutta lomakylää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye