Muinaismuistoa siirtämässä - 1300–1400-luvun vene Puumalassa

Puumalan uusi ympäristötaideteos ”Tuulivaroitus” on julkistettu 10.6.2025 14:39:25 EEST | Tiedote

Tuulivaroitus on humoristinen ja näkemyksellisyydessään yllätyksellinen kuvanveistäjä Matti Kalkamon teos, joka synnyttää erilaisia tulkintoja ja tunteita. Yhtäältä veistos kommentoi ihmisen osaa elämän ja Saimaan saariston tuulten riepoteltavana, toisaalta se kuvaa sitkeää kiinnittymistä omaan kontuun eli vahvaa veto- ja pitovoimaa, jota Puumala kuntana ja vapaa-ajanasumisen paikkana parhaimmillaan edustaa. Kirkonkylän uuden maamerkin avajaisia vietettiin Puumalan keskustan sisääntuloväylän varrella. Tilaisuus huipentui, kun kunnanjohtaja Niina Kuuva kohosi nostolavalla yläilmoihin, jossa pronssiin valettu painovoimaa uhmaava patsas paljastettiin. Patsaan hahmo sijoittuu korkean, 2% kaltevan, teräspilarin huipulle. Pilarin punamusta väritys mukailee merimerkkiä, joka varoittaa karista.