Saimaa Swimrun kisataan 23.8. Puumalassa

Saimaa Swimrun 2025 – elämyksellinen kisa Saimaan saaristossa

Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät jälleen vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.

Tapahtuma tarjoaa sekä kovaa kilpailua että yhteisöllistä liikunnan riemua. Osallistumaan voi lähteä yksin, parin kanssa tai rennosti ystäväporukalla. Kannustusjoukot ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kilpailua satamatorilla ja Puumalan sillan läheisyydessä sekä reitin varrella. Paikan päällä on iltapäivän ajan oheisohjelmaa, toritunnelmaa ja tekemistä myös lapsille. Uutuuksina nyt myös tuplapitkä, polkujuoksu sekä MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille

Vuoden 2025 kilpailusarjat:

Uutuus: MiniSwimrun (n. 3 km) perheille, kuntoilijoille ja hauskanpitoon

Uutuus: Polkujuoksu

Uutuus: Tuplapitkä

Yksilökilpailu lyhyt

Yksilökilpailu pitkä

Parikilpailu lyhyt

Parikilpailu pitkä

Tänä vuonna haluamme madaltaa osallistumisen kynnystä ja toivottaa mukaan myös kuntoilijat ja lapset (+1 huoltaja) erityiseen aamupäivän MiniSwimrun-sarjaan. Lyhyt, noin 3 km matka sopii myös kaveri-, polttari-, urheilu- ja työporukoille.

