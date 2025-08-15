Puumalan kunta

Saimaa Swimrun kisataan 23.8. Puumalassa

15.8.2025 19:41:50 EEST | Puumalan kunta | Tiedote

Jaa

Uutuutena myös MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille! Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.

Saimaa Swimrun yksilö- ja parikilpailun lähtö Puumalan satamassa.
Saimaa Swimrun yksilö- ja parikilpailun lähtö Puumalan satamassa. Visit Puumala Visit Puumala

Saimaa Swimrun 2025 – elämyksellinen kisa Saimaan saaristossa

Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät jälleen vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.

Tapahtuma tarjoaa sekä kovaa kilpailua että yhteisöllistä liikunnan riemua. Osallistumaan voi lähteä yksin, parin kanssa tai rennosti ystäväporukalla. Kannustusjoukot ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kilpailua satamatorilla ja Puumalan sillan läheisyydessä sekä reitin varrella. Paikan päällä on iltapäivän ajan oheisohjelmaa, toritunnelmaa ja tekemistä myös lapsille. Uutuuksina nyt myös tuplapitkä, polkujuoksu sekä MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille

Vuoden 2025 kilpailusarjat:

  • Uutuus: MiniSwimrun (n. 3 km) perheille, kuntoilijoille ja hauskanpitoon

  • Uutuus: Polkujuoksu

  • Uutuus: Tuplapitkä

  • Yksilökilpailu lyhyt

  • Yksilökilpailu pitkä

  • Parikilpailu lyhyt

  • Parikilpailu pitkä

Tänä vuonna haluamme madaltaa osallistumisen kynnystä ja toivottaa mukaan myös kuntoilijat ja lapset (+1 huoltaja) erityiseen aamupäivän MiniSwimrun-sarjaan. Lyhyt, noin 3 km matka sopii myös kaveri-, polttari-, urheilu- ja työporukoille.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtumasta sekä reiteistä:
Lue lisää ja varmista paikkasi Saimaan kauneimmassa kisassa:
https://sport-jr.com/swimrun-puumala/

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Saimaa Swimrun yksilö- ja parikilpailun lähtö Puumalan satamassa.
Saimaa Swimrun yksilö- ja parikilpailun lähtö Puumalan satamassa.
Visit Puumala Visit Puumala
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Lisätietoa julkaisijasta

Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Puumalan kunta

Puumalan uusi ympäristötaideteos ”Tuulivaroitus” on julkistettu10.6.2025 14:39:25 EEST | Tiedote

Tuulivaroitus on humoristinen ja näkemyksellisyydessään yllätyksellinen kuvanveistäjä Matti Kalkamon teos, joka synnyttää erilaisia tulkintoja ja tunteita. Yhtäältä veistos kommentoi ihmisen osaa elämän ja Saimaan saariston tuulten riepoteltavana, toisaalta se kuvaa sitkeää kiinnittymistä omaan kontuun eli vahvaa veto- ja pitovoimaa, jota Puumala kuntana ja vapaa-ajanasumisen paikkana parhaimmillaan edustaa. Kirkonkylän uuden maamerkin avajaisia vietettiin Puumalan keskustan sisääntuloväylän varrella. Tilaisuus huipentui, kun kunnanjohtaja Niina Kuuva kohosi nostolavalla yläilmoihin, jossa pronssiin valettu painovoimaa uhmaava patsas paljastettiin. Patsaan hahmo sijoittuu korkean, 2% kaltevan, teräspilarin huipulle. Pilarin punamusta väritys mukailee merimerkkiä, joka varoittaa karista.

Koskenselkä 365 - kestävää matkailua ympärivuotisesti10.6.2025 11:34:20 EEST | Tiedote

KOSKENSELÄN LOMAKYLÄÄN RAKENNETAAN UUTTA HOTELLITASOISTA MAJOITUSTA Koskenselän Lomakylän laajennushanke on käynnissä Puumalassa. Uusia majoitusyksiköitä valmistetaan merikonteista. Samalla alueen infrastruktuuria parannetaan. Lomakylän laajennustyöt on aloitettu toukokuussa 2025. Uudet hotellitasoiset majoituskontit pyritään saamaan käyttöön heti heinäkuun alusta alkaen. Lomavinkki Oy on uudistamassa perinteikästä, vuodesta 1980 toiminnassa ollutta lomakylää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye