Saimaa Swimrun kisataan 23.8. Puumalassa
Uutuutena myös MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille! Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.
Saimaa Swimrun 2025 – elämyksellinen kisa Saimaan saaristossa
Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät jälleen vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.
Tapahtuma tarjoaa sekä kovaa kilpailua että yhteisöllistä liikunnan riemua. Osallistumaan voi lähteä yksin, parin kanssa tai rennosti ystäväporukalla. Kannustusjoukot ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kilpailua satamatorilla ja Puumalan sillan läheisyydessä sekä reitin varrella. Paikan päällä on iltapäivän ajan oheisohjelmaa, toritunnelmaa ja tekemistä myös lapsille. Uutuuksina nyt myös tuplapitkä, polkujuoksu sekä MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille
Vuoden 2025 kilpailusarjat:
-
Uutuus: MiniSwimrun (n. 3 km) perheille, kuntoilijoille ja hauskanpitoon
-
Uutuus: Polkujuoksu
- Uutuus: Tuplapitkä
-
Yksilökilpailu lyhyt
-
Yksilökilpailu pitkä
-
Parikilpailu lyhyt
-
Parikilpailu pitkä
Tänä vuonna haluamme madaltaa osallistumisen kynnystä ja toivottaa mukaan myös kuntoilijat ja lapset (+1 huoltaja) erityiseen aamupäivän MiniSwimrun-sarjaan. Lyhyt, noin 3 km matka sopii myös kaveri-, polttari-, urheilu- ja työporukoille.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot tapahtumasta sekä reiteistä:
Lue lisää ja varmista paikkasi Saimaan kauneimmassa kisassa:
https://sport-jr.com/swimrun-puumala/
Yhteyshenkilöt
Juha PekkanenSport-JRPuh:050 539 8390juha.pekkanen@sport-jr.com
Niina KuuvaPuumalan kunta, kunnanjohtajaPuh:050 375 8541niina.kuuva@puumala.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puumalan kunta
Muinaismuistoa siirtämässä - 1300–1400-luvun vene Puumalassa15.8.2025 19:23:05 EEST | Tiedote
Puumalan Sahan museon kokoelmiin kuuluvan ommellun veneen jäännökset 1300–1400-luvulta siirrettiin uuteen säilytyspaikkaan. Pohjoismaista tunnetaan n. 70 kappaletta tällä tekniikalla tehtyä venettä, joista 21 on löydetty Suomesta. Aikoinaan vene löydettiin Puumalan Mammosenjärveltä.
Pistohiekalle avautuu frisbeegolfrata12.6.2025 14:30:42 EEST | Tiedote
Tällä radalla voit nähdä saimaannorpan! Legendaariselle Pistohiekan matkailualueelle Puumalassa avautuu lauantaina 14.6. uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata. Rata kulkee Pistohiekan mäntykankailla ja päättyy aivan hiekkarannan tuntumaan.
Puumalan uusi ympäristötaideteos ”Tuulivaroitus” on julkistettu10.6.2025 14:39:25 EEST | Tiedote
Tuulivaroitus on humoristinen ja näkemyksellisyydessään yllätyksellinen kuvanveistäjä Matti Kalkamon teos, joka synnyttää erilaisia tulkintoja ja tunteita. Yhtäältä veistos kommentoi ihmisen osaa elämän ja Saimaan saariston tuulten riepoteltavana, toisaalta se kuvaa sitkeää kiinnittymistä omaan kontuun eli vahvaa veto- ja pitovoimaa, jota Puumala kuntana ja vapaa-ajanasumisen paikkana parhaimmillaan edustaa. Kirkonkylän uuden maamerkin avajaisia vietettiin Puumalan keskustan sisääntuloväylän varrella. Tilaisuus huipentui, kun kunnanjohtaja Niina Kuuva kohosi nostolavalla yläilmoihin, jossa pronssiin valettu painovoimaa uhmaava patsas paljastettiin. Patsaan hahmo sijoittuu korkean, 2% kaltevan, teräspilarin huipulle. Pilarin punamusta väritys mukailee merimerkkiä, joka varoittaa karista.
Koskenselkä 365 - kestävää matkailua ympärivuotisesti10.6.2025 11:34:20 EEST | Tiedote
KOSKENSELÄN LOMAKYLÄÄN RAKENNETAAN UUTTA HOTELLITASOISTA MAJOITUSTA Koskenselän Lomakylän laajennushanke on käynnissä Puumalassa. Uusia majoitusyksiköitä valmistetaan merikonteista. Samalla alueen infrastruktuuria parannetaan. Lomakylän laajennustyöt on aloitettu toukokuussa 2025. Uudet hotellitasoiset majoituskontit pyritään saamaan käyttöön heti heinäkuun alusta alkaen. Lomavinkki Oy on uudistamassa perinteikästä, vuodesta 1980 toiminnassa ollutta lomakylää.
Puumalansalmi Puhuu itäisen Suomen tulevaisuudesta!28.5.2025 17:50:43 EEST | Tiedote
Puumalansalmi Puhuu -tapahtuma järjestetään 7.6.2025 Puumalan satamassa tarjoten keskusteluja Itä-Suomen tulevaisuudesta. Juontajana toimii Mikko Kuustonen, ja aiheina ovat Itä-Suomen tulevaisuus, kulttuurin elinvoimailmiöt sekä kylien turvallisuus. Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme